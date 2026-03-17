KOMENTÁŘ: Ropný šok z Blízkého východu poslal finanční trhy do nervozity. Jak reagovat?

Ještě na konci února vypadala situace na trzích poměrně optimisticky. Akciové trhy jako celek rostly. Jen hlavním tahounem nebyly technologické akcie, ale spíše hodnotové sektory jako jsou energie a spotřební zboží. Rozvíjející se trhy výrazně překonávaly trhy rozvinuté. Silný nárůst vykázaly i akcie malých firem, takzvané small caps. Začátek března však převrátil investorskou náladu naruby.
Černou labutí s negativním efektem se stal konflikt na Blízkém východě. Napětí mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem eskalovalo do ozbrojeného konfliktu. Na začátku března tak v důsledku vojenských operací došlo k omezení exportu ropy a následnému výraznému nárůstu cen ropy. Ropa WTI během několika dní překonala hranici 100 dolarů za barel a v pondělí 9. března dosáhla maxima 111 dolarů. Zde hledejte důvod za zdražením benzínu na čerpacích stanicích.
Martin Mašát
Když černá labuť zamává křídly
Aktuální ceny ropy jsou důsledkem uzavření Hormuzského průlivu, kterým proudí cirka 20 milionů barelů ropy denně, což představuje přibližně 20 procent globálního obchodu s ropou. Do Evropy směřuje jen asi 5 procent exportu z Perského zálivu, takže nedostatek paliva do automobilů není rizikem nejbližších dnů, ale projevil by se až při dlouhotrvajícím výpadku těžby ropy na Blízkém východě. Mnohem víc pod tlakem z nedostatku ropy jsou asijské ekonomiky a Japonsko, kam pluje přes 80 procent vytěžené ropy na Blízkém východě. Perličkou je, že USA je čistým exportérem ropy a blízkovýchodní ropu vůbec nepotřebuje.
Co se děje na trzích
Akciové trhy zareagovaly na „ropný šok“ nervózně. Index S&P 500 klesl během několika obchodních dnů o zhruba 5 procent. Evropské i asijské indexy zaznamenaly poklesy kolem 10 procent. Někteří investoři začali panikařit a zbavovat se svých investic, a to nejen akciových, ránu dostaly i dluhopisy.
Z historie a z chování trhů kolem ropných a dalších finančních šoků ukazuje, že krátkodobě zvýšená volatilita je normální. Trhy reagují na geopolitické šoky poklesem, ale většinou se relativně rychle zotavují. Klíčové je, jak dlouho krize trvá a zda způsobí strukturální ekonomické problémy.
A co dluhopisy?
Aktuální růst cen ropy a následně paliv dopadne bezprostředně na inflační čísla, která vzrostou. To vedlo mnoho konzervativních investorů k prodeji svých dluhopisových pozic v předtuše vyšší inflace a boje centrálních bank proti ní vyššími sazbami.
Svět však není takto černobílý. Jedná se o nabídkový šok, kdy není inflace tažena rostoucí spotřebou, ale externím faktorem, který časem vymizí. Navíc ubere lidem peníze v peněženkách, než aby jim je přidával a tlačil je do dalších nákupů zvyšujících inflaci. Proto očekávám spíše následný pokles inflace a návrat cen dluhopisů k původním hodnotám – a tedy pouze relativně krátkodobé zhoupnutí cen dluhopisových fondů.
Jak tedy reagovat?
Nebláznit. Odpověď na současnou volatilitu nespočívá v tom, že investor začne prodávat a nakupovat akcie ropných společností. Ani nespočívá v tom, že vše přesuneme do hotovosti.
Je třeba držet se dlouhodobých investičních plánů. Nikdo stejně nemá nejmenší tušení, zda, kdy a jaká krize přijde. A tržní nálada se může zase rychle změnit. Navíc investiční horizont nemáme tři či šest měsíců, ale několik let a časem jako vždy zjistíme, že současná situace byla spíše příležitostí než pokynem k prodeji nebo dokonce k bezhlavému překopání své dlouhodobé strategie.
Na aktuální dění se lze také dívat tak, že cena akcií kvůli významné, ale vcelku lokální, události výrazně klesla oproti předešlým hodnotám. V průměru se nyní pohybujeme s cenami akcií zhruba ve třetím čtvrtletí minulého roku, tedy asi o 10 procent níže podle regionu a sektoru.
Není důvod si myslet, že v dlouhodobém horizontu akcie opět nenastoupí svůj dlouhodobý růstový trend. Fundamenty zůstávají silné – ekonomiky rostou, zisky firem jsou solidní. Geopolitické šoky jsou nepříjemné, ale dočasné. Samozřejmě, rychlost, s jakou se akciové – respektive dluhopisové trhy – zotaví, závisí na délce a hloubce současné krize.
Situace není jednoduchá. Válka na Blízkém východě je vážná záležitost a dopady na energetické trhy jsou reálné. Nicméně historie ukazuje, že i ropné šoky trhy zvládají lépe, než by se na první pohled zdálo.
Pro investory proto platí – držte se svých dlouhodobých plánů. Diverzifikujte portfolio. Nepropadejte panice.