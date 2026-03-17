KOMENTÁŘ: Ropný šok z Blízkého východu poslal finanční trhy do nervozity. Jak reagovat?

Ropný šok vyvolaný eskalací napětí mezi USA, Izraelem a Íránem rozkolísal světové finanční trhy. Akcie i dluhopisy se dostaly pod tlak a část investorů reaguje nervózně. Podle ekonoma finanční skupiny Partners Martina Mašáta však podobné geopolitické otřesy obvykle nemívají dlouhé trvání. V komentáři vysvětluje, proč největší chybou mohou být unáhlená investiční rozhodnutí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ještě na konci února vypadala situace na trzích poměrně optimisticky. Akciové trhy jako celek rostly. Jen hlavním tahounem nebyly technologické akcie, ale spíše hodnotové sektory jako jsou energie a spotřební zboží. Rozvíjející se trhy výrazně překonávaly trhy rozvinuté. Silný nárůst vykázaly i akcie malých firem, takzvané small caps. Začátek března však převrátil investorskou náladu naruby.

Černou labutí s negativním efektem se stal konflikt na Blízkém východě. Napětí mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem eskalovalo do ozbrojeného konfliktu. Na začátku března tak v důsledku vojenských operací došlo k omezení exportu ropy a následnému výraznému nárůstu cen ropy. Ropa WTI během několika dní překonala hranici 100 dolarů za barel a v pondělí 9. března dosáhla maxima 111 dolarů. Zde hledejte důvod za zdražením benzínu na čerpacích stanicích.

Martin Mašát

Martin Mašát
  • Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.
  • Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.
  • Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.
  • V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

Když černá labuť zamává křídly

Aktuální ceny ropy jsou důsledkem uzavření Hormuzského průlivu, kterým proudí cirka 20 milionů barelů ropy denně, což představuje přibližně 20 procent globálního obchodu s ropou. Do Evropy směřuje jen asi 5 procent exportu z Perského zálivu, takže nedostatek paliva do automobilů není rizikem nejbližších dnů, ale projevil by se až při dlouhotrvajícím výpadku těžby ropy na Blízkém východě. Mnohem víc pod tlakem z nedostatku ropy jsou asijské ekonomiky a Japonsko, kam pluje přes 80 procent vytěžené ropy na Blízkém východě. Perličkou je, že USA je čistým exportérem ropy a blízkovýchodní ropu vůbec nepotřebuje.

Co se děje na trzích

Akciové trhy zareagovaly na „ropný šok“ nervózně. Index S&P 500 klesl během několika obchodních dnů o zhruba 5 procent. Evropské i asijské indexy zaznamenaly poklesy kolem 10 procent. Někteří investoři začali panikařit a zbavovat se svých investic, a to nejen akciových, ránu dostaly i dluhopisy.

Z historie a z chování trhů kolem ropných a dalších finančních šoků ukazuje, že krátkodobě zvýšená volatilita je normální. Trhy reagují na geopolitické šoky poklesem, ale většinou se relativně rychle zotavují. Klíčové je, jak dlouho krize trvá a zda způsobí strukturální ekonomické problémy.

A co dluhopisy?

Aktuální růst cen ropy a následně paliv dopadne bezprostředně na inflační čísla, která vzrostou. To vedlo mnoho konzervativních investorů k prodeji svých dluhopisových pozic v předtuše vyšší inflace a boje centrálních bank proti ní vyššími sazbami.

Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9. března 2026)
Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)
Írán zaminoval oblast Hormuzu a ostřeluje lodě v Perském zálivu, na snímku hoří tanker poblíž irácké Basry. (11. března 2026)
Muž prochází kolem trosek na místě, kde v noci proběhly izraelské letecké údery v jižních předměstích Bejrútu. (16. března 2026)
306 fotografií

Svět však není takto černobílý. Jedná se o nabídkový šok, kdy není inflace tažena rostoucí spotřebou, ale externím faktorem, který časem vymizí. Navíc ubere lidem peníze v peněženkách, než aby jim je přidával a tlačil je do dalších nákupů zvyšujících inflaci. Proto očekávám spíše následný pokles inflace a návrat cen dluhopisů k původním hodnotám – a tedy pouze relativně krátkodobé zhoupnutí cen dluhopisových fondů.

Jak tedy reagovat?

Nebláznit. Odpověď na současnou volatilitu nespočívá v tom, že investor začne prodávat a nakupovat akcie ropných společností. Ani nespočívá v tom, že vše přesuneme do hotovosti.

Je třeba držet se dlouhodobých investičních plánů. Nikdo stejně nemá nejmenší tušení, zda, kdy a jaká krize přijde. A tržní nálada se může zase rychle změnit. Navíc investiční horizont nemáme tři či šest měsíců, ale několik let a časem jako vždy zjistíme, že současná situace byla spíše příležitostí než pokynem k prodeji nebo dokonce k bezhlavému překopání své dlouhodobé strategie.

Na aktuální dění se lze také dívat tak, že cena akcií kvůli významné, ale vcelku lokální, události výrazně klesla oproti předešlým hodnotám. V průměru se nyní pohybujeme s cenami akcií zhruba ve třetím čtvrtletí minulého roku, tedy asi o 10 procent níže podle regionu a sektoru.

Není důvod si myslet, že v dlouhodobém horizontu akcie opět nenastoupí svůj dlouhodobý růstový trend. Fundamenty zůstávají silné – ekonomiky rostou, zisky firem jsou solidní. Geopolitické šoky jsou nepříjemné, ale dočasné. Samozřejmě, rychlost, s jakou se akciové – respektive dluhopisové trhy – zotaví, závisí na délce a hloubce současné krize.

Situace není jednoduchá. Válka na Blízkém východě je vážná záležitost a dopady na energetické trhy jsou reálné. Nicméně historie ukazuje, že i ropné šoky trhy zvládají lépe, než by se na první pohled zdálo.

Pro investory proto platí – držte se svých dlouhodobých plánů. Diverzifikujte portfolio. Nepropadejte panice.

Vstoupit do diskuse

KOMENTÁŘ: Ropný šok z Blízkého východu poslal finanční trhy do nervozity. Jak reagovat?

ilustrační snímek

Ropný šok vyvolaný eskalací napětí mezi USA, Izraelem a Íránem rozkolísal světové finanční trhy. Akcie i dluhopisy se dostaly pod tlak a část investorů reaguje nervózně. Podle ekonoma finanční...

17. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.