Ještě 1. srpna se bitcoin obchodoval i „jen“ za 61 500 dolarů (cca 1,27 mil. Kč), na konci měsíce a začátkem září už ale jeho cena vystoupala k téměř 80 000 dolarům (cca 1,66 mil. Kč). Po delším útlumu tak nejznámější kryptoměna na světě znovu výrazně přitáhla pozornost investorů.
Podle analytiků stojí za růstem bitcoinu hned několik faktorů. Živou vodou pro něj, podobně jako pro další kryptoměny či zlato, bylo například prohlášení amerického ministerstva financí, že zvýší limity pro nákup amerických státních dluhopisů, takzvaných Treasuries.
Investice
Investujte a nechte své peníze vydělávat
Jedním z důvodů je vývoj amerického státního dluhu, který v srpnu vůbec poprvé v historii oficiálně překonal hranici 40 bilionů dolarů (asi 831 bilionů Kč). Spolu s oznámením ministerstva financí se to okamžitě promítlo také do trhu s americkými dluhopisy.
„Rostoucí náklady na obsluhu dluhu představují pro Washington stále větší problém a vyšší dlouhodobé výnosy dluhopisů tento tlak dále zvyšují. Pro trhy jde o důležitý signál. Pokud dlouhodobé výnosy začnou klesat a dolar oslabuje, část kapitálu se může přesouvat do alternativních aktiv, jako jsou zlato nebo právě bitcoin,“ vysvětluje investiční analytik společnosti XTB Tomáš Vranka.
Shorty roztočily další růst
Do prudkého růstu bitcoinu se promítl i další faktor. Podle Vranky cenu výrazně podpořila likvidace spekulací na další pokles bitcoinu, takzvaných shortů, na straně obchodníků. Vznikla tak klasická spirála: růst ceny → likvidace shortů → další nákupní tlak → další růst ceny.
Podle investičního analytika Petra Novotného navíc dění na trzích neovlivnily pouze finanční deriváty spojené s bitcoinem. Významnou roli sehrál také masivní návrat kapitálu do bitcoinových burzovně obchodovaných fondů ETF. Právě z nich přitom v poslední době peníze odtékaly, protože se přesouvaly například do akcií technologických firem.
„A pozitivní sentiment vůči bitcoinu ale i dalším kryptoměnám podpořil další posun v americké legislativní krypto regulaci. Prezident Donald Trump totiž vyzval k přijetí férové verze nové legislativy (CLARITY Act), která v Americe dále upraví právě nakládání a obchod s kryptoměnami,“ uvádí.
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Bitcoin je cyklické aktivum
„Já osobně jsem čekal takový průběh na bitcoinu, jaký se teď děje. Důvod je ten, že bitcoin je cyklické aktivum. A pokud jsme tu měli minulý rok jeho historická maxima, letos pak přišlo ochlazení, které po nich vždy přichází, tak jsem už jen čekal, kdy se situace znovu obrátí,“ říká Lubomír Valík, produktový manažer finanční skupiny Partners, který se specializuje na kryptoměny.
Právě Partners Banka zkraje letošního srpna jako vůbec první banka v Česku nabídla svým klientům možnost investovat do nejznámější světové kryptoměny. Službu spustila ještě v době, kdy se bitcoin obchodoval zhruba za 60 tisíc dolarů.
Petr Borkovec, generální ředitel Partners Banky a spoluzakladatel finanční skupiny Partners, tehdy na otázku, zda má vůbec smysl nabízet lidem bitcoin právě v době, kdy o něj letos prakticky nebyl zájem, odpověděl: „To, že se kapitál na finančních trzích přelívá, rotuje, je normální.“
Doplnil zároveň, že stačí poměrně málo k tomu, aby se peníze například z akcií technologických firem či dluhopisů znovu přesunuly zpět do bitcoinu a dalších kryptoměn.
„My jsme si prostě vyhodnotili, že bitcoin a kryptoměny se už dostaly do fáze určitého finančního standardu. Zkušenost s bitcoinem má navíc celosvětově zhruba půl miliarda lidí. Běžné jsou dnes už i regulované ETF fondy kopírující bitcoin. A proto zavádíme jeho nákup, ale i prodej do naší bankovní aplikace,“ uvedl tehdy.
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Rozhodující nebyla nízká cena
Podobně situaci hodnotí i Lubomír Valík. Podle něj impulsem k tomu, aby banka bitcoin klientům nabídla, nebylo to, že se jeho cena pohybovala relativně nízko, ale skutečnost, že od léta začala obchod s ním regulovat Česká národní banka.
Za zásadní nepovažuje ani to, že nynější růst ceny odstartovala právě zpráva amerického ministerstva financí o zvýšeném nákupu státních dluhopisů.
„Jak už jsem řekl, cena bitcoinu se vyvíjí v cyklech. Bylo jen otázkou času, kdy zase naroste. A pokud by za tím jako teď nestál americký ministr financí Scott Bessent a Amerika, přišla by jiná zpráva, která by bitcoin vystřelila nahoru, a která by se stala tím spouštěčem,“ vysvětluje.
Peníze snadno a rychle? Tak to zase ne…
Lubomír Valík stejně jako Petr Borkovec upozorňuje, že bitcoin a obecně kryptoměny patří k nejrizikovějším a nejvolatilnějším aktivům. V portfoliu běžného investora by proto podle nich měly být vždy pouze doplňkem.
Valík zároveň vyvrací představu, že je snadné bitcoin nakoupit ve chvíli, kdy jeho cena klesne, prodat ho po růstu a následně znovu nakoupit, až bude opět „levný“. A tímto způsobem obchodovat stále dokola.
„Je to hezká teorie, koupím dole, prodám nahoře, ale praxe ukazuje, že ne každý to dokáže. Načasovat ten správný nákup je vždy těžké. Pokud by to bylo snadné, neviděli bychom to, co vidíme u běžných investorů, kteří bitcoin nakupují hlavně v momentech, kdy je na vrcholu. A pak tedy následně zažívají ty ztráty,“ tvrdí.
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Pravidelně nakupovat a vydržet
U běžných investorů, kteří trhy nesledují každý den, proto podle něj dává větší smysl přistupovat k bitcoinu jako k doplňku portfolia podobně jako například k akciím. Tedy nakupovat průběžně a investici držet delší dobu.
Právě cyklický charakter bitcoinu by podle Valíka mohl v delším horizontu kýžené zhodnocení přinést. „Toto také ale nemusí samozřejmě platit vždycky. Nicméně, kdo vydrží ten cyklus propadu a růstu, tak většinou vydělá,“ říká Valík. Současně znovu připomíná, že bitcoin zůstává volatilní a rizikovou investicí. Platí to i přesto, že ve světě kryptoměn patří k těm vůbec „nejjistějším“.
Právě proto Partners Banka podle Valíka zatím další kryptoměny klientům nenabízí. „Už proto, i když jsme v Partners progresivní a bitcoin jsme klientům nabídli jako vůbec první banka, nenabízíme ostatní kryptoměny. Protože to se také může stát, že si něco koupí a za půl roku to nebude existovat. A tomuhle riziku klienty určitě vystavovat nechceme. V tom jsme tedy zase hodně konzervativní,“ říká na závěr Lubomír Valík.