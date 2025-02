Bitcoinový manuál pro začátečníky aneb co je dobré vědět o této kryptoměně

Než se člověk rozhodně do čehokoliv investovat, měl by nejdříve celou problematiku nastudovat a pochopit. U kryptoměn to díky jejich volatilitě platí dvojnásob. Co se totiž zpočátku může jevit jako zajímavá a výnosná příležitost, může skončit nepříjemným návratem do reality. Je proto potřeba si uvědomit, že kryptoměny jsou třída aktiv sama o sobě, a tak k ní je nutno i přistupovat při investičním rozhodování.

Bitcoin je tu s námi již 16 let a za tu dobu si jistě našel své příznivce z řad odborné i širší společnosti. Jeho výkonnost poráží prakticky většinu burzovně obchodovaných aktiv, a to nejen v letošním roce. Přesto ale není vhodný pro každého.

Co jsou kryptoměny a proč jim rozumět?

Kryptoměny jsou digitální aktiva založená na decentralizovaných technologiích, jako je blockchain (z angl. „blokový řetězec“). Nejznámější z nich, bitcoin, existuje již 16 let a jeho cena se dlouhodobě vyvíjí v rostoucím trendu. Nicméně je nutné si uvědomit, že denní výkyvy ceny mohou být i v desítkách procent, což znamená, že investování do kryptoměn není vhodné pro každého.

Bitcoin není jedinou kryptoměnou. Druhou největší a nejrozšířenější kryptoměnou je ethereum, které přináší inovace v podobě chytrých kontraktů. Kromě těchto dvou existuje velké množství dalších projektů, ale většina z nich nepřežije dlouhodobě a jsou založeny pouze na krátkodobých spekulacích.

Jak bitcoin vypadá?

Bitcoin není fyzická mince ani bankovka. Je to digitální měna, která existuje pouze v elektronické podobě. Každý bitcoin (BTC) je v podstatě záznam v decentralizované účetní knize, která se nazývá blockchain. Blockchain je veřejná databáze, kde jsou uloženy všechny transakce, které kdy byly s bitcoinem provedeny. I když bitcoin neexistuje v hmatatelné formě, lidé ho často vizualizují jako zlatou minci s logem „₿“, což je symbol bitcoinu.

Jak se bitcoin těží?

Těžba bitcoinu je proces, kterým se ověřují a zapisují transakce do blockchainu. Tento proces se nazývá mining a provádějí ho tzv. těžaři (mineři) pomocí výkonných počítačů. Těžba funguje na principu řešení složitých matematických výpočtů, které zajišťují bezpečnost sítě a ověřují transakce.

Jan Janda Svou kariéru ve finančním sektoru započal ve startupu se zaměřením na algoritmické obchodování, kde se věnoval tvorbě strategií a jejich následnému monitoringu. Poté zavítal do bankovní sféry, kde se staral o přidělené portfolio svých klientů. Nyní má v Consequ v oddělení Wealth Managementu na starost bonitní klientelu z řad fyzických, právnických, ale také municipálních klientů.

Těžební proces probíhá následovně: Když někdo provede transakci, například pošle bitcoin jinému uživateli, transakce se zařadí do bloku čekajících transakcí. Těžaři tyto transakce ověřují tak, že řeší složité matematické úlohy (tzv. hashovací funkce). Jakmile některý těžař úlohu vyřeší, nový blok transakcí se přidá do blockchainu a těžař, který úspěšně vytvořil nový blok, získává odměnu ve formě nových bitcoinů. Tato odměna se každé čtyři roky snižuje na polovinu v rámci mechanismu zvaného halving.

Těžba bitcoinu je energeticky náročný proces a vyžaduje specializovaný hardware. Tyto stroje jsou optimalizované pro výpočty potřebné k těžbě a výrazně převyšují běžné počítače nebo grafické karty v efektivitě těžby. Celkový počet bitcoinů, které kdy budou existovat, je předem stanoven na 21 milionů BTC. Jakmile bude vytěžen poslední Bitcoin, těžaři nebudou dostávat nové bitcoiny jako odměnu, ale budou získávat poplatky za zpracování transakcí.

Volatilita bitcoinu je příležitost i riziko

Kryptoměny jsou vhodné pro ty investory, kteří zastávají právě myšlenku decentralizace, na které stojí celá filozofie kryptoměny a kteří chtějí dosáhnout vyššího výnosu, než nabízejí běžná aktiva.

Stále je důležité mít na paměti, že volatilita je dvousečná zbraň, a může tedy jít jak s námi, tak i proti nám. Denní volatilita bitcoinu dosahuje řádu vysokých jednotek procent, nejednou nás překvapil i dvouciferným procentuálním pohybem v průběhu jediného dne. Bitcoin proto není vhodný pro nezkušené začátečníky, kteří se těmito výkyvy lehce nechají odvést od původní myšlenky dlouhodobé investice a začnou mít tendenci snažit se časovat trh svými prodeji a nákupy.

Oblíbené jsou i deriváty kryptoměn a obchodování s nimi. Jelikož každá kryptoburza nabízí tyto nástroje ve svém portfoliu služeb, jsou široce dostupné a často využívány lidmi, kteří nemají ani vzdělání ani dostatečnou zkušenost s těmito produkty, což se odráží v jejich schopnosti řídit takové obchody. Krypto tedy není ve finále vhodné pro většinu účastníků finančních trhů právě kvůli své volatilitě, nízké informovanosti a stále poměrné nízké regulaci.

Pokud se tedy pro bitcoin rozhodnete, je vhodné udržovat zastoupení v portfoliu maximálně v nízkých jednotkách procent. Kolísání ceny vás tak nijak výrazně neohrozí a v dlouhém horizontu tento nadvýnos může být příjemným oživením investičního portfolia. Pokud se nechcete zabývat správou kryptoměn přímo, existují burzovně obchodované produkty (ETP), které nabízejí investici do bitcoinu nebo etherea skrze tradiční finanční nástroje.

Kde a jak kryptoměny koupit? Na bitcoinmat zapomeňte

Pro bezpečný nákup kryptoměn je vhodné použít renomované kryptoměnové burzy. Vyhněte se pochybným platformám a bitcoinmatům, kde se často setkáte s vysokými poplatky a rozdíly mezi nákupní a prodejní cenou dosahujícími i 15 procent.

Nejvhodnější metodou se však jeví nakupování v pravidelných intervalech formou tzv. DCA (dollar cost averaging) neboli průměrování nákupní ceny. Toho lze dosáhnout pravidelnými nákupy ve stejné výši v po určitých časových intervalech. Díky tomu se nám bude dařit snižovat si průměrnou nákupní cenu v průběhu propadů kurzu bitcoinu a nestane se tedy, že koupíme lokální vrchol a budeme vyčkávat několik týdnů i měsíců ve značné ztrátě.

Trump a bitcoin

Operační riziko ale není jediným rizikem, které nás provází při investování. Mezi další rizika patří rizika geopolitická, makroekonomická či tržní. Právě co se politického dění týče, má bitcoin poměrně zvýšenou míru citlivosti, a to hlavně v posledních měsících. Znovuzvolení nového amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolalo ve světě kryptoměn velmi pozitivní ohlas, který je spjat s jeho příznivým postojem vůči bitcoinu samotnému. Nutno však podotknout, že Trumpem plánované zavádění státních rezerv v bitcoinu je přesně proti původní myšlence kryptoměn. Zároveň je to velmi zdlouhavý proces a málo pravděpodobný scénář.

Podtrženo a sečteno: Co si z toho odnést

Než začnete investovat, důkladně si prostudujte problematiku kryptoměn.

Používejte ověřené burzy a bezpečné způsoby uchovávání kryptoměn.

Investujte pouze tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.

Zvažte strategii DCA (průměrování nákupní ceny), abyste snížili riziko nevhodného načasování trhu.

Sledujte jak cenové pohyby, tak fundamentální faktory ovlivňující trh.