Když se řekne investování, většina lidí si představí akcie, fondy nebo nemovitosti. Proč bychom měli v 21. století vůbec mluvit o poštovních známkách?
Protože jde o jednu z nejprověřenějších alternativních investic na světě. Filatelistický trh funguje přes 150 let a za tu dobu prokázal neuvěřitelnou odolnost vůči krizím, válkám i inflaci. Zatímco akciové trhy mohou kolísat, vzácné známky si drží svou trajektorii. Navíc v sobě fascinujícím způsobem koncentrují hodnotu – v jediné malé krabičce můžete mít majetek v hodnotě činžovního domu, který je globálně likvidní a snadno přenosný.
Nejsou dnes známky tak trochu „mrtvým zbožím“, když už se skoro vše řeší e-maily?
To je častý dotaz, ale realita je opačná. Podívejte se na mince – už s nimi skoro neplatíme, a přesto je sběratelský trh obrovský. Fakt, že se známky přestávají používat k běžnému poštovnímu styku, jejich hodnotu paradoxně zvyšuje. Stávají se z nich čistě historické artefakty, svědkové doby, které už nikdy nikdo nevyrobí.
V čem se liší od jiných alternativ, jako je třeba investiční víno nebo umění?
Mají několik praktických „nej“. Jsou nejmobilnější – miliony korun schováte do kapsy u saka. Jsou také nejméně náchylné ke zkáze; při správném uložení vydrží staletí, na rozdíl od vína, které degraduje. A pak je tu diskrétnost. Zatímco obraz vám visí na zdi a každý ho vidí, sbírku známek v trezoru potenciální zloděj ani nenajde.
David Kopřiva
Přední český expert: Soudní znalec v oboru filatelie a mezinárodně uznávaný odborník na trh se vzácnými známkami a poštovní historii.
Lovec světových rarit: V roce 2016 zprostředkoval pro českého investora nákup legendárního Modrého a Červeného Mauritia. Do českých sbírek pomohl získat i další ikony: Rumělkového merkura, dopis z potopeného Titaniku, artefakty z mise Apollo 15 (Moon Landing Cover) či unikátní poštu z havárie vzducholodi Hindenburg.
Vzdělání: Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a historii. Právě kombinace matematické analýzy dat a hlubokého historického kontextu je pro jeho expertní práci klíčová.
Členství a odborná činnost: Je zakládajícím členem a předsedou Odborné společnosti filatelistických studií (OSFS). Působí v řadě mezinárodních asociací a věnuje se rozvoji moderního filatelistického vystavovatelství.
O jakých částkách se bavíme? Je to jen pro horních deset tisíc?
To je velký mýtus. Samozřejmě, že unikáty stojí miliony, ale smysluplnou investiční sbírku lze začít budovat i v řádech desítek tisíc korun. I s relativně malým rozpočtem můžete vlastnit kousek historie, který se v čase zhodnocuje lépe než peníze na spořicím účtu.
Doporučil byste známky jako hlavní investici?
Rozhodně jen jako doplněk. Moje rada zní: dejte zhruba pět procent svého majetku do kvalitních známek. Je to ideální pojistka. Když se nedaří ekonomice, filatelie si často žije vlastním životem a drží si hodnotu. Je to ten pověstný „tichý přístav“.
Jaký časový horizont je realistický?
Minimum je deset let. Filatelie není sprint, je to maraton. Známky potřebují čas, aby jejich vzácnost dozrála. Kdo chce spekulovat v řádu měsíců, měl by raději zkusit jiné nástroje. Tady investujete do historie a ta nikam nespěchá.
Musím být kovaný filatelista, nebo to zvládne i úplný laik?
Laik by se do hlubokých vod sám pouštět neměl, hrozí mu nástrahy od falzifikátů po špatný stav lepu. Ale s kvalitním poradcem to zvládne každý. Je to podobné jako u akcií – také nemusíte rozumět vnitřním procesům v Applu, pokud máte dobrého makléře. Fascinující ale je, že se z čistého investora velmi často postupem času stává nadšený sběratel.
Kde se dnes investiční známky vlastně kupují a na co si dát pozor?
Základní pravidlo zní: nakupujte tam, kde je historie a renomé – velké aukční domy nebo kredibilní osobnosti. Internet je pro laika minové pole. Renomované firmy mají své znalce, kteří za pravost ručí. Je to jako s drahými kameny – také byste nekoupili diamant na ulici od neznámého člověka.
Která známka je považovaná za nejvzácnější na světě?
Titul „svatého grálu“ světové filatelie drží Britská Guyana (One-Cent Magenta) z roku 1856. V roce 1856 došla koloniální správě v Britské Guyaně zásoba známek dovážených z Londýna. Místní tiskárna Royal Gazette dostala pokyn vyrobit nouzovou emisi. Vznikly tři hodnoty, ale pouze jediný exemplář jednocentové verze se dochoval. Každá známka musela být ručně parafována úředníkem, aby se zabránilo padělání.
Tuto známku vlastnila řada ikonických sběratelů včetně hraběte Philippa von Ferrary nebo amerického milionáře Johna du Ponta. Naposledy byla vydražena v roce 2021 za 8,3 milionu dolarů (v přepočtu přes 190 milionů korun). Aktuálně je jejím vlastníkem slavná britská společnost Stanley Gibbons.
Mohli jsme tuto vzácnou známku někdy vidět v Česku?
Doposud ne. Ale na konci srpna letošního roku se v rámci speciální akce tento svatý grál filatelistů dostane do České republiky. Bude na několik málo dní vystaven pro veřejnost, což bude poprvé v její historii.
Ochota Čechů investovat rychle roste. Jak ale začít a vyvarovat se chyb?
A jaká známka je takovým grálem mezi těmi českými?
Mezi domácími raritami kraluje čtyřkorunová světle zelená známka s převráceným přetiskem „Pošta Československá 1919“. Jde o rakousko-uherskou známku na speciálním žilkovaném papíře. V roce 1919, kdy vznikala československá pošta, se staré rakouské známky opatřovaly přetisky. U tohoto konkrétního kusu se sešly dvě chyby najednou: tisk na vzácném papíře a k tomu převrácený přetisk. Naposledy se veřejně dražila v roce 2018, kdy se její cena včetně aukční provize vyšplhala na rekordních 9,3 milionu korun. Od té doby se její hodnota v soukromých transakcích pravděpodobně ještě zvýšila.
Co je u známky nejdůležitější? Stáří, vzácnost, nebo stav?
Stáří samo o sobě hodnotu netvoří. Skutečnými hybateli jsou vzácnost a příběh. Samozřejmě platí, že špatný stav může srazit cenu i u vzácného kusu o desítky procent, ale vzácnost a příběh jsou to, co z papírku dělá legendu.
Dá se na známkách vůbec prodělat?
Dá, pokud člověk nerespektuje pravidla. Největší chybu dělají ti, kteří chtějí zbohatnout přes noc nebo při pořízení nedbají na kvalitu. Pokud ale dáte známkám čas, tržní data za desítky let ukazují, že trpělivost se vyplácí.
Nemohou být známky jen „investiční bublinou“ jako kdysi tulipány, kvůli kterým zbankrotoval i malíř Rembrandt?
Ten rozdíl je zásadní. Tulipánovou cibulku můžete znovu vypěstovat. Ale vzácné historické známky jsou už 150 let stále vzácnější. Nikdo je znovu nevytiskne, nikdo je „nedopěstuje“. Jejich počet je konečný a tato fyzická nedostupnost je nejlepším lékem na „bubliny“.
Co je lepší taktika? Vsadit vše na jednu raritu, nebo více levnějších kusů?
Neexistuje univerzální šablona. Někdy může být trefou do černého i soubor levnějších věcí – například klasické známky staroindických států jsou podle mého názoru stále podceněné. Klíčem je znát aktuální situaci na trhu a vědět, po čem je hlad.
Akciové fondy loni přidaly v průměru 10 procent. Co brzdilo lepší výkon?
Jak je to s likviditou? Když budu zítra potřebovat peníze, jak rychle je dostanu?
Pokud prodáváte napřímo, můžete mít peníze takřka ihned. Pokud jdete cestou aukce, trvá to měsíce – podobně jako u prodeje obrazu se musí připravit katalog a marketing. Aukce vám ale často zajistí tu nejvyšší možnou tržní cenu.
Jakou roli hrají ve vašem oboru veřejné výstavy?
Naprosto klíčovou. Výstavy jsou momentem, kdy filatelie vystupuje ze stínu trezorů. Ukazujeme lidem ty největší rarity v kontextu. V roce 2019 jsem zavedl takzvaný „kontextový exponát“, který známku neukazuje jako suchou položku, ale zasazuje ji do lidského příběhu. Lidé najednou vidí osudy majitelů a politické zvraty.
Blíží se velká filatelistická výstava, která startuje 24. února v pražské Café & Gallery Kafkoff. Proč by tam měl přijít i laik?
Protože tam uvidíte příběhy, ze kterých mrazí. Máme tam ohořelou pohlednici, která přežila katastrofu vzducholodi Hindenburg, nebo dopis, který byl s Apollem 15 na Měsíci. Jsou tam i české unikáty, jako Muchovy Hradčany se zednářskou symbolikou, nebo dopis, který dokládá, že rodina Audrey Hepburn má české kořeny. To musíte vidět na vlastní oči.
Jak jste se k tomuto světu vlastně dostal vy osobně?
Přivedl mě k tomu otec, když mi bylo osm let. Od té doby mě filatelie provází celý život. Je to vášeň, která vás naučí trpělivosti a neustále vás nutí objevovat nové kousky historie.