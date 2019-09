KOMENTÁŘ: Bublina na akciových trzích – co bylo ztraceno v překladu

Americký investor Dr. Michael Burry varoval ve svém komentáři, že současná situace je podobná té z roku 2008 a on prognózuje, že propad akciových trhů je takřka jistý. Komu jinému věřit než někomu, kdo předpověděl splasknutí hypotéční bubliny a vydělal na tom miliardy dolarů. Místem, které bublá a hrozí zhroucením, je údajně pasivní investování do akciových investic. Nicméně, je nutné originální komentář dočíst a pochopit souvislosti.

Není korekce jako korekce

Celý povyk s možným příchodem dalšího akciového krachu začal po vyjádření Dr. Burryho pro agenturu Bloomberg. Podobnost současné situace se začátkem krize v roce 2008, kdy honba za dodatečnými pár procenty navíc nahnala investory, včetně bank a pojišťoven, do kolaterizovaných dluhopisů, jejichž riziko nikdo nedokázal reálně ohodnotit, vidí v tom, že se nyní investoři hromadně ženou do pasivního investování, a především tedy do tzv. ETF.

ETF (Exchange Traded Fund) neboli indexové akcie Tyto finanční instrumenty se obchodují na světových burzách stejně jako akcie významných společností. Jejich úkolem je sledovat věrně vývoj konkrétních finančních indexů, především akciových (např. S&P 500). Namísto aktivního řízení pomocí investičních manažerů jako u podílových fondů, ETF věrně sledují podkladové indexy podle přesného algoritmu. Mohou tedy své služby poskytnou levněji. Na druhou stranu se nemohou odchýlit od složení indexu, ať už se v něm děje cokoliv.

Většina investorů nyní nezkoumá fundamentální hodnotu akcií, ale jen pasivně vstupují do pozic pomocí ETF či podílových fondů. A právě tady vidí Dr. Burry rizika, která by mohla spustit výraznější korekci. Osobně to vidím méně dramaticky.

Kde nic není, ani spekulant nebere

Jde hlavně o menší a nelikvidní akcie, které by za normálních okolností zajímaly jen zkušené investory a „gamblery“. Nicméně, v současnosti jsou na nich postaveny některé populární indexy a následně i ETF, do kterých proudí miliardy dolarů. ETF a podílové fondy navázané na tyto akcie mohou mít problém v případě náhlého výprodeje, protože u podkladových akcií jen horko těžko najdou dostatečnou likviditu pro jejich odprodej z portfolií. Každé ETF je totiž jen tak likvidní, jak likvidní jsou jeho podkladové cenné papíry.

Nucený výprodej zákonitě způsobí rychlý propad ceny, protože když prodat musíte, tak prostě musíte, i kdyby se nechumelilo a venku padaly dolary. Díky nedostatku/neexistenci silných kupujících se ceny okamžitě propadnou hluboko pod racionální hladinu, kdy pokles může v klidu dosáhnout desítek procent.

Malé akcie – velký problém

Dr. Burry uvádí jako příklad například akciový index Russell 2000, kde má čtvrtina akcií denní obchodovatelný objem nižší než milion dolarů. Zároveň víme, že na tyto akcie jsou skrze pasivní investice (ETF, podílové fondy) navázány stovky miliard dolarů. Co by se asi stalo, kdyby začali investoři své pozice v pasivních investicích opouštět?

Prognóza velké korekce u akcií se proto netýká celého trhu, ale specifické části, kde mohou být ceny silně ovlivněny náhlým výprodejem. Týká se to především méně likvidních trhů, kde prudká změna v poptávce či nabídce cenných papírů může způsobit ohromné výkyvy cen. V tomto konkrétním případu Dr. Burry mluvil o small-cap akciích, resp. o akciích malých firem v USA.

Změna v náladě může sejmout cokoliv kdykoliv

Martin Mašát (1977) Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově.

Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA.

Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000.

V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

Dr. Burry tedy neočekává obecný celosvětový kolaps, ale možné problémy u těchto specifických trhů. Navíc ani časově se příliš nevyhranil, když dodal, že neví, kdy to může nastat a ani o výsledném efektu nezaznělo nic moc konkrétního.

Podobný hororový příběh lze navíc naroubovat i na další méně obchodované komodity, ve kterých leží obrovský objem peněz, ale obchoduje se jen s málem. Celková kapitalizace trhu je tak násobně vyšší než denní obchodovatelný objem. Podobně vás mohou vyděsit u nemovitostí, bitcoinů, některých dluhopisů či u sbírek známek a pivních tácků.

ETF jsou dobrý sluha, ale nejsou pro všechny ani na všechno

To je také důvod, proč se ETF vyplatí především na velké a likvidní trhy, kde jejich efektivita zaručuje relativně správné fundamentální ocenění, nízké poplatky, okamžitou likviditu a minimální možnosti manipulace. V případě okrajových trhů či indexů se likvidita ETF zhoršuje a z myšlenky na intradenní obchodování zbývá jen pouhé přání.

Čím méně jsou podkladové cenné papíry likvidní, tím méně je vhodné použít ETF či ho dokonce vytvořit. To je také důvod, proč nenajdete ETF v české koruně nebo ETF na české akcie či dluhopisy ani na mnoho dalších investory oblíbených trhů. Správci ETF se tak jistí právě před možností náhlého nuceného výprodeje, kdy by se svými investicemi zůstali v pasti.