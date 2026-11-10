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Akcie v říjnu ztratily dech. Inflace sílí a výnosy u dluhopisů rostou

Daniel Tácha
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Hlavní světové akcie se v říjnu propadly skoro o procento. Ještě hůře dopadly akcie na rozvíjejících se trzích, kam patří i Česká republika. Naopak úroky u státních dluhopisů rychle rostou v USA i v Evropě.

Index světových akcií MSCI World ztratil v říjnu 0,8 procenta a od počátku roku dodal 9,8% výnos. Nejvíc z hlavních trhů v říjnu trpěly evropské akcie s poklesem 2,2 procenta.

Investory poděsily hlavně nepokoje ve Francii ve spojení s rekordně rychlým růstem úroků u francouzských státních dluhových papírů. Ale ztratily i akcie středoevropských zemí. Byla to tři procenta. Na meziročním růstu 18,3 procenta je drží zejména polský index. Vůbec nejhlouběji se ponořily zcela rozvíjející se trhy (-8,1 %). Je za tím propad brazilského trhu po volbách a pokračující sestup čínských akcií.

„Letošní zisky akciových indexů, a zvláště těch amerických, táhl především sektor technologií. Mezi nimi je nejvíce vidět skupina „Magnificent 7“, hyperscalers. Jenže jejich ceny stojí na očekávání obřích budoucích zisků a roční rozpočty na umělou inteligenci dosahují nevídaných čísel. Investoři se začínají obávat, zda tyto náklady vyprodukují odpovídající budoucí výnosy,“ vysvětluje ekonom a portfolio manažer skupiny Partners Martin Mašát.

Investice

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Dokládá to tím, že i když mnohé z technologických firem vykazují silné hospodářské výsledky, ceny jejich akcií nerostou tak prudce jako v minulosti a dnes dokonce i klesají. To potvrzuje také investiční analytik společnosti XTB Tomáš Vranka. Podle něj poslední výsledková sezóna ukázala zajímavý rozdíl mezi hospodařením firem a reakcí jejich akcií.

„Většina velkých technologických společností i nadále vykazuje velmi rychlý růst tržeb, zisků i poptávky po AI infrastruktuře. Přesto akcie po dobrých výsledcích často klesají. Důvody jsou vysoká očekávání, která jsou do cen akcií již započítána,“ říká Vranka.

Podle něj investoři dneska nehodnotí pouze to, zda firma překonala odhady za uplynulý kvartál. Zajímají se o to, jak rychle bude růst v dalších letech. Na kolik peněz vyjde dosažení tohoto růstu a zda se obrovské investice do umělé inteligence vrátí v odpovídajících ziscích a cash flow.

„Akcie neumírají, ale doba, kdy rostly skoro bez přestávky, pomalu končí. Teď budou víc kolísat a zvítězí ti, kdo aktivně řídí svá portfolia a nezapomínají na diverzifikaci,“ podotýká k tomu Martin Mašát.

Akciové fondy

Aktuální nálada na trzích se propsala i do průměrné výkonnosti korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice. Ta, jak uvádí aktuální Partners Index podílových fondů, stopla v říjnu o 0,6 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se tak udržela na solidních +11,5 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
31. 10. 2026říjenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK0,610,811,555,745,7130,235
PIF-SPEC-2,319,922,581,266,3141,114
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

„Nicméně, skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory vykázala v říjnu dokonce pokles o 2,3 procenta,“ upozorňuje Martin Mašát.

Také ale hned dodává, že meziročně přidávají tyto fondy stále excelentních 22,5 procenta. Aktuální pokles oproti hlavním akciovým trhům vysvětluje korekcí cen středoevropských akcií a výrazným propadem tzv. emerging trhů.

Strašidlo inflace

Inflace hrozila i v říjnu. Cena ropy Brent vyskočila až k 115 dolarům za barel, protože situace v Perském zálivu zůstává napjatá. A i když se nyní zdá, že i navzdory vojenským útokům se do Hormuzského průlivu vrátil život, jak napsal Wall Street Journal, ceny dopravy mnohonásobně stouply.

„To znamená, že účet za její přepravu se dostal už docela jinam, než tomu bylo před válkou. To reálně pak ovlivňuje ceny ropy, zejména pak ropy přepravované na velké vzdálenosti,“ uvádí portfolio manažer FG Group Invest Petr Novotný a dodává: „A zde se aktuální situace mění v horor pro spotřebitele a pohádku pro přepravce ropy.“

Podle komoditního týmu investiční banky Goldman Sachs vzrostla průměrná globální cena za námořní přepravu ropy z loňských 3 USD za barel na více než 20 USD za barel. Na trasách z Blízkého východu se pohybují ceny dokonce nad 35 USD za barel.

Jinak řečeno: Běžný supertanker (VLCC), který uveze 2 miliony barelů, si na trase z Blízkého východu do Číny nebo Indie dnes účtuje okolo 760 000 až 830 000 dolarů (cca 16 530 000 až 18 053 000 Kč) denně. Ještě na začátku roku 2024 to bylo okolo 50 000 až 80 000 dolarů (cca 1 088 000 až 1 740 000 Kč) denně a před rokem to byla dokonce třetina.

Dluhopisy pod lupou: Jak na nich vydělat a zbytečně neriskovat

Dluhopisy: Výnosy blízko dvacetiletých maxim

Obavy z pokračujícího růstu inflace v USA, Evropě a dalších zemích ovlivňují dění na dluhopisovém trhu. Akceleruje ho i prohlubující se zadlužení většiny vyspělých zemí, včetně zemí EU. Nárůst dlouhodobých výnosů u dluhopisů tak můžeme podle Martina Mašáta sledovat po celém světě.

„Výnos amerického desetiletého státního dluhopisu kulminoval na začátku října výrazně nad pět procent. Třicetileté americké výnosy byly na nejvyšší úrovni od roku 2002. V Evropě nejvíc trpí kvůli fiskálním problémům francouzské dluhopisy, jejichž výnos vyskočil až k pěti procentům, tedy výrazně nad německých 3,4 procenta,“ říká Mašát.

Upozorňuje, že výnos u českého státního dluhopisu se splatností deset let je už na hodnotě 5,39 procenta. A blíží se tak svým dvacetiletým maximům. Vyšší výnos byl jen krátce v roce 2022 během inflační krize. Dluhopisy tak nyní nesou výnos kolem pěti procent. Inflace v říjnu činila v Česku 2,4 procenta.

Výsledky dluhopisových fondů

Uvedená úměra ale neplatí pro výkon dluhopisových fondů za říjen. V jejich portfoliích jsou totiž prozatím hlavně dluhopisy mimo současné podmínky. Dluhopisové fondy kvalitních dluhopisů tak za říjen zaznamenaly podle Partners Indexu podílových fondů jen lehce pozitivní výkonnost +0,1 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze +0,2 procenta. Což způsobil především letošní pokles cen státních dluhopisů, který vymazal jejich běžný výnos.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
31. 10. 2026říjenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH0,1-0,20,29,412,510,516
PIF-HY-0,7-0,20,016,613,726,121
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Fondy rizikových dluhopisů dopadly v říjnu ještě hůře s poklesem o -0,7 procenta hlavně kvůli volatilitě na akciových trzích. Meziročně se jejich hodnota nezměnila.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
31 .10. 2026říjenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX-0,54,14,628,822,842,843
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

Co se týká takzvaných smíšených fondů, tam v říjnu vývoj odpovídal dění na akciovém i dluhopisovém trhu. Smíšené strategie tentokrát ztratily kvůli akciové složce, kdežto minulý měsíc to bylo hlavně kvůli dluhopisům. Během října smíšené fondy klesly v průměru o 0,5 procenta a meziročně jsou 4,6 procenta v zisku. A to hlavně díky akciovým trhům. Zde se však jedná o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií či dluhopisů.

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