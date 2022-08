Podílové fondy přestaly v červenci ztrácet na hodnotě

Do zpřísnění měnových podmínek se pustilo vícero centrálních bank. Hlavně však evropská ECB, která zvýšila základní sazbu o 50 bazických bodů na nulu. To bylo první zvýšení po 11 letech. Americký FED zvedl základní sazbu o 75 bodů na celkových 2,5 procenta.

„Navzdory medvědím analýzám mnoha ekonomů tyto kroky spustily na finančních trzích optimismus a ani potvrzení technické recese v USA nezastavilo růst cen akcií a překvapivě i cen dluhopisů,“ komentuje červencový vývoj na trzích hlavní investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Stejně tak americká hospodářská recese není tak horká, jak se na první pohled jeví. A to i přesto, že nejsilnější ekonomika světa zaznamenala ve druhém čtvrtletí další pokles. V tom prvním klesla o 1,6 procenta, v tom druhém o 0,9 procenta. Čímž splnila definici hospodářské recese.

„Za recesi se data v USA nepovažují, protože k té je v USA potřeba zhoršení dalších dat, především trhu práce, a k tomu zatím nedošlo,“ vysvětluje analytik České spořitelny Jiří Polanský.

Situaci vyloženě negativně nehodnotí ani ekonom Komerční banky Jaromír Gec. Podle něj bližší pohled do struktury vývoje amerického HDP brzdí jakýkoli přehnaný pesimismus.

„Váhově nejvýznamnější spotřeba domácností totiž mezikvartálně vzrostla o stále silné jedno procento. Na poklesu celkové ekonomické aktivity v USA výrazně podílely volatilní zásoby, jejichž příspěvek činil -2% body. Bez jejich vlivu by americká ekonomika naopak mezičtvrtletně vzrostla o 1,1 procenta,“ upřesňuje.

Finanční trhy v červenci rostly

Výsledek je, že hodnoty akciových indexů v červenci vymazaly ztráty z minulého měsíce. Například americký index S&P se posunul výše o více než devět procent.

„Důvodem pro tak silný návrat cen nahoru je zřetelné zpomalení ekonomik, což otevřelo centrálním bankám možnost na pomalejší utahování měnových podmínek, protože bude rychleji klesat inflace,“ vysvětluje důvody Mašát.

Podle něj tak akciový investoři tv červenci zažili více než solidní měsíc. A pochvaluje si i vývoj na českém dluhopisovém trhu.

„Například výnos 13letého českého státního dluhopisu klesl z 5,7 procenta ročně na 3,7 procenta ročně, což způsobilo růst jeho ceny o 17 procent. Tyto cenové pohyby posunuly do kladných čísel kvalitní dluhopisové fondy,“ říká hlavní investiční stratég Partners s odkazem na Partners index podílových fondů.

Akciové fondy smazaly ztráty z minulého měsíce

Podle analytiků za současným znatelným oživením akciových trhů stojí především očekávání plynulého zpomalení americké ekonomiky, tzv. „soft landing“, kterého by FED měl docílit jen relativně mírným zpřísněním měnové politiky.

Dobré zprávy přicházejí i z akciových trhů. Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice pohybovala v červenci okolo +7,3 procenta.

Přesto v letošním roce investoři stále ztrácejí v průměru -8,7 procenta. Za posledních 12 měsíců je hodnota podílů v akciových fondech o -3,5 % níže.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 30. 7. 2022 červenec od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK, 7,3 -8,7 -3,5 22,8 34,1 114,7 38 PIF-SPEC 2,9 -14,3 -11,3 5,3 8,7 38,6 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Speciálně zaměřené akciové fondy ale zaznamenaly v posledním měsíci růst pouze o 2,9 procenta a za rok jsou o -11,3 procenta níže. Důvodem je pokles ceny ropy a indexů nerozvinutých zemí.

Ceny českých dluhopisů rostou

Česká inflace vystoupila na 17,5 procenta. Dobrá zpráva je, že i když rostla, ubrala na rychlosti svého tempa. Za růstem pak stojí hlavně dražší energie a potraviny.

„I přes razantní růst základní úrokové sazby České národní banky na sedm procent začaly klesat výnosy, respektive růst ceny dlouhodobých státních dluhopisů. Důvodem pro zvýšení cen dluhopisů během posledních několika týdnů je zřetelný pokles kupní síly obyvatel a tím tlak na pokles inflace,“ vysvětluje Mašát.

Zároveň zdůrazňuje i důležité rozhodnutí nově poskládané Bankovní rady ČNB, která na svém posledním jednání úroky nezvýšila. Pokud by její obavy z inflace byly vyšší, ke zvýšení by jistě přistoupila.

Prudký růst cen dluhopisů se propsal i do červencové výkonnosti dluhopisových fondů. Průměrná cena kvalitních dluhopisových fondů za měsíc vzrostla o +2,0 procenta.

„Bohužel, za posledních 12 měsíců je to ale stále ztráta -4,6 procenta způsobená propadem cen dluhopisů s tím, jak se zvyšovaly jejich výnosy,“ dodává Mašát.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 30. 7. 2022 červenec od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH 2,0 -2,1 -4,6 -4,0 -3,7 3,3 19 PIF-HY 4,0 -8,3 -8,6 -2,7 -0,4 29,4 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Upřesněme, že pokles rizikových prémií související s růstem cen akcií zvedl ceny rizikových dluhopisů. Proto fondy rizikových dluhopisů korigovaly v červenci předchozí ztráty růstem o silných +4,0 procenta. Meziročně jsou níže o -8,6 procent.

Smíšené fondy následovaly akciové a dluhopisové

Smíšené fondy podobně jako ostatní akciové a dluhopisové fondy v červenci zhodnotily majetek klientů. Jejich průměrná hodnota se zvýšila o +4,0 procenta a meziročně ztrácí -5,4 procenta.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 30. 7. 2022 červenec od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 4,0 -6,7 -5,4 -3,9 5,9 26,9 53

Výsledek smíšených fondů, které patří v Česku mezi nejoblíbenější, oslnivý není. Na druhou stranu ale je pořád lepší, než kdyby trhy v červenci pokračovaly ve svém propadu.

Je třeba ale také říci, že červenec je letním měsícem, kdy lidé spíše než starosti, řeší dovolené, a to se promítá i do jejich očekávání. To samé bude platit i pro srpen. Lámat chleba se podle analytiků ale začne docela jistě už v září.

Nálada je dobrá, ale nikdo neví, jak dlouho

Analytici přitom varují zejména před situací v Evropě, která bojuje s růstem cen energií a riziku zastavení dodávek zemního plynu z Ruska. Nejvíce ohroženy jsou pak země, jako je Česko.

Ne nadarmo například Mezinárodní ratingová agentura Moody’s Investors Service snížila výhled Česka ze stabilního na negativní. Přičemž jasně řekla, že pokud dojde k zastavení dodávek ruského plynu do Evropy, Česko spadne do hluboké hospodářské recese. Na rozdíl od jiných evropských zemí totiž nemá jak jiný plyn než ruský do Česka dostat.

„Spoléhat v této věci na Němce je bláhové. Pokud nám pomůžou, nebude to zadarmo. Budou chtít kompenzace,“ upřesnil pak v této souvislosti prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

To, že nejvíce ohroženy jsou takzvané rozvíjející se trhy, kam patří Česká republika, ale třeba i Čína, potvrzuje i Mašát. „I přes růst cen akcií a jisté uklidnění je před investory mnoho nejistot od recese, válečných konfliktů či problémů s energiemi, které mohou opět spustit výprodeje. Proto je na místě stále opatrnost,“ uzavírá.