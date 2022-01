Akciové fondy přidaly další 3 %, za celý rok 20 %. Dluhopisy padaly

Tento vývoj pocítili i čeští investoři do dluhopisů, jimž zas o něco vyšší základní úrokové sazby centrální banky a silnější koruna srazily ceny dluhopisů.

„České dluhopisy v prosinci padaly jako kámen. Růst výnosů samozřejmě srazil ceny dluhopisů do kolen. Konzervativní investoři tak zažily opět velmi smutný měsíc,“ říká investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

To však neplatilo pro ty z investorů, kteří místo do dluhopisů investují zejména do akcií. Jakkoli i dluhopisy mají být podle všech investičních teorií součástí každého správně vyváženého portfolia.

Akciové fondy přidaly další 3 % a za rok 20 %

Za růstem cen akcií stály podle analytiků především menší obavy z následků nové mutace koronaviru omikron. A podle některých i další přísliby Evropské centrální banky (ECB), která na rozdíl od amerického FEDu, nehodlá jen tak skončit s kvantitativním uvolňováním.

„Avšak ceny akcií i díky podpoře ECB opět svižně zamířily výše, prolomily svá maxima a dostaly se k rekordním hodnotám. Český akciový trh patřil v roce 2021 dokonce mezi jeden z nejvýkonnějších se ziskem kolem plus 40 procent,“ vysvětluje Martin Mašát.

Zároveň dodává, že pozitivní náladu akciových investorů podpořila mimo jiné i korekce cen energií, které začaly firmám působit problémy. Na druhé straně českým investorům podle jeho slov zhoršila výkonnost zahraničních investic silnější koruna.

„O několik procent nižší výkonnost v Česku nabízených fondů oproti hlavním světovým trhům byla způsobena prudce posilující korunou, která část zisků odmazala,“ vysvětluje Mašát.

Dodejme, že na začátku ledna koruna posílila ještě více, když se obchodovala i za 24,44 korun za euro. Byla tak nejsilnější od roku 2011. Tehdy se obchodovala za 24,35 korun za euro.

Akciové fondy loni přidaly 20 procent

I přes smíšené pocity, které přináší současná ekonomická situace i vývoj na finančních trzích, investoři do akcií loni vydělali. Z Partners indexu podílových fondů vyplývá, že průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice byla v prosinci okolo +3,0 procenta.

„A za rok 2021 zhodnotili klienti v akciových fondech majetek dokonce o pětinu. To je +19,8 procenta,“ říká Martin Mašát.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %) prosinec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 3,0 19,8 19,8 56,8 52,2 157,2 38 PIF-SPEC 1,6 13,2 13,2 37,8 38,8 70,1 15

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Je třeba ale i dodat, že speciálně zaměřené akciové fondy zaznamenaly v prosinci růst jen o 1,6 procenta. Což bylo spojeno především se zaostáváním asijských a jihoamerických trhů a nedostatečným měnovým zajištěním. Na druhé straně za celý rok přidaly přes 13 procent. A to je velice dobrý výsledek.

Tragédie jménem dluhopisy

Rostoucí inflace a prosincové zvýšení základní úrokové sazby o celé jedno procento způsobilo u korunových dluhopisů výprodeje. To negativně ovlivnilo výkon konzervativních dluhopisových fondů, které prodloužily období záporného zhodnocení.

„Za propadem českých státních dluhopisů stojí především vyjádření členů bankovní rady ČNB, kteří férově připustili další relativně výrazné zvedání sazeb i v roce 2022 a možný růst inflace až k 10 procentům,“ říká Martin Mašát, jemuž se jako zastánci dluhopisů jako investičního nástroje nekomentuje současná situace vůbec snadno.

Průměrná výkonnost kvalitních dluhopisových fondů se totiž v prosinci propadla o další -0,9 procenta. Za rok 2021 je to v průměru -3,2 procenta.

„Konzervativní investoři sice nemají za sebou zrovna úspěšný rok, ale výhled na rok 2022 je mnohem veselejší, protože začínáme s úroky již ve výši kolem 4 procenta a od nich se bude tento rok výkonnost odvíjet,“ neztrácí naději Martin Mašát.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %) prosinec Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL -0,9 -3,2 -3,2 0,7 -2.4 11,6 19 PIF-HY 0,5 1,9 1,9 13,4 10,5 52,7 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisy

Pokles rizikových prémií však pomohl cenám rizikovějších korporátních dluhopisů, a proto se fondy rizikových dluhopisů mírně zotavily a za měsíc přidaly +0,5 procenta. Meziročně jsou výše o +1,9 procenta.

Smíšené fondy brzdila konzervativní část

V Česku tolik oblíbené smíšené fondy v prosinci následovaly akciové trhy a jejich průměrná výkonnost dosáhla +0,9 procenta a meziročně tak zhodnotily peníze investorů o 6,5 procenta. Hlavní jejich brzdou byly znovu dluhopisy, které ztrácely na ceně.

Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %) prosinec Od počátku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 0,9 6,5 6,5 18,8 14,9 43,0 59

Dodejme, že smíšené fondy zahrnují mnoho rozličných variant portfolií zahrnujících od akcií a dluhopisů i komodity či alternativní investice. Analytici v jejich případě upozorňují zejména na poplatkovou politiku těchto fondů. Ta by měla být z principu věci více příznivější, než je tomu třeba u akciových fondů, v jejichž případě je obchodování (za poplatky) dynamičtější, než třeba u dluhopisů a dalších konzervativních investičních nástrojů.