Akcie dál rostly. Hlavně díky přístupu hlavních centrálních bank

Podle FEDu je aktuální inflace pouze dočasným fenoménem a není na ni nutné reagovat. Což potvrdil i šéf americké centrální banky Jerome Powell, který po jednání banky 22. června uvedl, že banka nebude preventivně zvyšovat úrokové sazby jen na základě obav z růstu inflace. A tak se klíčová úroková sazba v USA stále drží v rozpětí nula až čtvrt procenta.

„Hlavním tématem, které hýbalo v červnu finančními trhy byl přístup centrálních bank ke zvyšující se inflaci. Většina se pak přiklonila k názoru, že růst inflace je pouze dočasný, a tak nikoho nevyplašila zpráva o květnové 5% inflaci v USA,“ potvrzuje investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Podle něj přístup centrálních bank a klesající čísla nakažených lidí povzbudily akciové trhy, což mělo za následek, že ceny akcií znovu vzrostly. Pozitivní zprávou byl i vyšší nárůst nových pracovních míst v USA, než se čekalo. Tamější ekonomika jich v červnu vytvořila 850 tisíc, když v květnu to bylo „jen“ 583 000.

Podílové v červnu fondy přidaly 2,3 procenta

Dobré náladě na trzích přispívá i postupující očkování proti covidu-19. Ukončené očkování proti covidu-19 má ve Spojených státech téměř 50 procent z více než 330 milionů obyvatel USA, přičemž vakcinační kampaň postupovala tempem okolo milionu vykázaných dávek denně.

„To a další zprávy se projevuje i do výkonnosti podílových fondů. Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice dosáhla v červnu nadstandardních plus 2,3 procenta,“ vysvětluje Martin Mašát.

Meziročně podílníci tak dosáhli na zhodnocení +29,4 procenta. Podle investičního stratéga je meziměsíční růst o 2,3 procenta skvělý výsledek, kterou táhly především technologické tituly známe pod zkratkou FANG.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

červen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK 2.3 12,5 29,4 32,4 56,2 122,1 38 PIF-SPEC 1,2 10,3 28,0 24,0 46,2 34,0 15

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Ceny dluhopisových fondů stagnují

Oproti FEDu či Evropské centrální bance (ECB) růst inflace v České republice aktivoval Českou národní banku, která zvýšila o čtvrt procenta základní sazbu na úroveň 0,5 procenta. Hlasování bylo 5:2 ve prospěch vyšších sazeb a jeden hlas byl dokonce pro zvýšení o 0,5 procenta. Zvýšení krátkodobých sazeb zlevnilo dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti.

Konzervativní investoři spořící v dluhopisových fondech zažili proto měsíc, kdy se ceny těchto fondů takřka nezměnily. Průměrná výkonnost dluhopisových fondů byla v červnu -0,1 % a meziročně -0,7 %.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

červen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL -0,1 -0,9 -0,7 3,3 0,5 15,0 19 PIF-HY 0,6 1,9 9,0 10,6 14,1 39,5 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„Fondy rizikových dluhopisů se díky utahování rizikových prémií udržely v červnu na původních hodnotách. Meziročně přidaly +9,0 % díky propadu cen těchto dluhopisů na počátku loňského roku,“ upřesňuje Martin Mašát.

Smíšené fondy táhne růst akcií

Co se týče Partners Index smíšených fondů, tak ten následoval index akciových fondů. Výkonnost těchto fondů, která v základu kombinuje akcie a dluhopisy ve svých portfoliích, tak v červnu vzrostla o 1,4 %. Jejich průměrná výkonnost tak dosahuje +0,9 % a meziročně tyto fondy v červnu přidaly 11,6 %.



Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

červen Od počátku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX 0,9 4,7 11,6 11,5 15,0 35,3 52

Co bude dál, se můžeme jenom dohadovat

I přes stálý růst akciových titulů se z finančních trhů stále častěji ozývají hlasy, které upozorňují na to, že dříve či později přijde na trzích korekce a ceny akcií zase na čas mírně propadnou. To ve svém výhledu nepřímo potvrdila například i vedoucí výzkumu investiční společnosti Amundi Monica Defend. Co se týče ekonomiky, je podle jejího názoru aktuálně na svém vrcholu čínská ekonomika a americká ekonomika ho dosáhne již v následujících měsících.



„Evropa a zbytek Asie s výjimkou Číny podle ní za USA a Čínou zaostává, což se ale projevilo v tom, že evropský akciový trh se svým průměrným 3% (k 15.6.) zhodnocením byl vůbec nejvýkonnější,“ uvedla.

Velkou neznámou podle ní bude, jak se americký FED postaví k dalšímu kvantitativnímu uvolňování, protože v USA se začalo vážně diskutovat o možném začátku ukončení nákupů aktiv ze strany FEDu. V případě Evropy je ale podle jejího názoru zřejmé, že Evropa s děláním dluhu jen tak neskončí. Pro další vývoj bude podle ní i důležité, jak firmy po celém světě zvládnou vykrýt „díry“ v dodavatelsko-odběratelských řetězcích.