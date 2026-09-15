„Srpnový vývoj na finančních trzích potvrdil, že příběh umělé inteligence jen tak nevyprchá. Přestože červenec přinesl na technologických gigantech mírné vystřízlivění a korekci pod tlakem obřích kapitálových výdajů, investoři se k technologickým titulům rychle vrátili a akciové indexy opět útočily na nová maxima,“ shrnuje dění na akciovém trhu portfolio ekonom a manažer finanční skupiny Partners Martin Mašát.
Investice
Investujte a nechte své peníze vydělávat
Světový akciový index MSCI World Index v srpnu stoupl o 2,5 procenta. Tahounem byly tentokrát americké trhy, konkrétně S&P 500 s růstem 2,6 procenta. Evropský akciový index zaostal s růstem pouze o jedno procento.
„Od počátku roku je světový index +12,1 procenta. Zajímavý je i dopad umělé inteligence na trh práce. Firmy v USA totiž zatím nevyužívají AI k masivnímu propouštění, ale spíše jako velmi efektivní nástroj, jak udržet na uzdě růst mezd,“ doplňuje Mašát.
Podle něj je tento trend z pohledu finančních trhů pozitivní. Pomáhá brzdit inflační tlaky v sektoru služeb. Což má zase dopady na rozhodování centrálních bank.
|
Bitcoin se stěhuje do bankovní aplikace. Má smysl ho teď koupit?
Výkon podílových fondů v srpnu
Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se podle Partners Indexu fondů pohybovala v srpnu kolem +1,6 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +16,8 procenta. Nadprůměrný meziroční růst je opět dán optimismem především v technologickém sektoru.
|31. 8. 2026
|srpen
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-AK
|1,6
|11,2
|16,8
|48,4
|48,7
|129,8
|36
|PIF-SPEC
|2,6
|22,2
|33,6
|81,5
|73,4
|149,2
|14
- PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
- PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)
Vedle hlavních amerických a evropských indexů se však v srpnu mimořádně dařilo rozvíjejícím se trhům. Nejvýkonnější region je region středoevropských akcií s růstem skoro 23 procent od počátku roku, kde je lídrem hlavně polský trh s letošním růstem přes 30 procent.
To se promítlo i do výkonu skupiny speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory. Tyto fondy vykázaly v srpnu růst o +2,6 procenta. Meziročně jsou stále výše o excelentních 33,6 procenta.
„Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory a pozitivním vývojem měnových kurzů v loňském roce,“ vysvětluje Martin Mašát.
Riziko inflace obchází svět
Inflační podhoubí prostě nezmizelo. V USA zůstává jádrová inflace výrazně nad 2% cílem FEDu. A tak nový šéf Kevin Warsh na aktuálním sympoziu v Jackson Hole jasně naznačil odhodlání s inflací nekompromisně bojovat.
„Odůvodní to tím, že spotřebitelská inflace je na úrovni 3,7 procenta a americký dluh vůbec poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů. A všichni na trzích okamžitě vystřízlivěli. Přesně toto se v uplynulém týdnu stalo na finančních trzích,“ uvádí investiční analytik společnosti Financial Garant Petr Novotný.
Podle něj se právě zasedání centrálních bankéřů v Jackson Hole stalo dějištěm zásadního šoku. Warsh tam také totiž definitivně odmítl dosud běžnou politiku jasné signalizace měnové politiky. A spolu s ní odmítl důraz na dosud běžně aplikovanou politiku centrální banky, což je mechanické snižování sazeb podle makrodat bez zapojení vlastního úsudku.
„Finanční trhy tak vnímají velmi vysokou pravděpodobnost, že americký FED na svém zářijovém zasedání opět zvýší úrokové sazby. Podobný krok se očekává i od Evropské centrální,“ říká k tomu Martin Mašát.
Podle něj pozadu nezůstává ani domácí scéna. Česká inflace v srpnu mírně zrychlila na 1,9 procenta. To se děje za situace, kdy se proinflační rizika v české ekonomice postupně kumulují.
„Bankovní rada ČNB sice může dát na podzim pauzu, ale stůl rozhodně není čistý a pravděpodobnost, že budeme muset jít se sazbami opět nahoru, viditelně roste. Kdo čekal rychlé zlevňování hypoték a úvěrů, bude si muset počkat,“ myslí si.
|
Hypotéky zdražují už šestý měsíc. Růst sazeb útočí na rodinné finance
Srpen na dluhopisových trzích
Dluhy, riziko inflace a odpovídající reakce centrálních bank, která se okamžitě promítne do výnosů a ceny dluhopisů, ovlivňují i dění na trhu nejen s americkými dluhovými cennými papíry. Potvrdil to i Partners Index fondů. Podle něj dluhopisové fondy kvalitních dluhopisů za poslední měsíc propadly o 0,2 procenta. A za posledních 12 měsíců přidaly v průměru pouze jedno procento. Zaostávají tedy za meziroční inflací.
|31. 8. 2026
|srpen
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-DLUH
|-0,2
|0,4
|1,0
|10,7
|11,3
|11,1
|16
|PIF-HY
|0,5
|2,0
|3,2
|19,3
|15,4
|28,9
|21
- PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
- PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů
Také ale upozorňuje na to, že fondy rizikových dluhopisů v srpnu naopak posílily o 0,5 procenta. A to v souladu s pozitivním vývojem na akciových trzích. Meziročně jsou výše o +3,2 procenta.
Jak si v srpnu stály smíšené fondy
„Prožíváme neučebnicové období, kdy se dlouhé výnosy utrhly od základních sazeb centrálních bank. Centrální banky sice drží sazby nahoře nebo je stabilizují, ale dlouhý konec dluhopisového trhu si žije vlastním životem a v současnosti více reaguje na vysoké vládní deficity, masivní emise nových dluhů i rizika kolem energií,“ vysvětluje portfolio manažer Partners.
Podle něj to pro konzervativní investory sice znamená krátkodobý pokles cen dluhopisových fondů, ale zároveň to nákupem levnějších dluhopisů zakládá na velmi solidní budoucí výnosy. Toto se týká i výkonu smíšených fondů, které v srpnu udržely pozitivní výkonnost ale hlavně díky akciové složce.
|31 .8. 2026
|srpen
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-MIX
|1,1
|5,5
|8,8
|27,4
|24,3
|44,2
|43
- PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.
Během srpna vzrostly v průměru +1,1 procenta a meziročně jsou +8,8 procenta v zisku. A to hlavně díky akciovým trhům. Zde se však jedná o mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií či dluhopisů.