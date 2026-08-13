Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Zatěžkávací zkouška pro technologie: Americké akcie na chvíli zastavily dech

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Červenec byl na akciových trzích měsícem výrazných rozdílů. Světový akciový index MSCI World sice vzrostl o půl procenta, ale bližší pohled ukázal významné přesuny peněz mezi sektory i regiony. Vidět je to na amerických akciích, kterým došel na chvíli dech.

Většina hlavních technologických amerických firem, které dlouhodobě táhnou trh, přitom na přelomu července a srpna doručila skvělé hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí.

Důvod červencového poklesu je skutečnost, že otázka, zda vysoké výdaje technologických gigantů do infrastruktury umělé inteligence v řádu desítek bilionů korun ročně skutečně přinesou odpovídající zisky, se stala pevnou součástí uvažování investorů.

„Investoři začínají rozlišovat mezi těmi, kteří dokážou AI monetizovat hned, a těmi, kteří zatím jen pálí kapitál. Sektor velkých technologických firem dál prochází zatěžkávací zkouškou,“ říká ekonom a portfolio manažer finanční skupiny Partners Martin Mašát.

Dodává, že zatímco hospodářská čísla technologických firem vypadají na první pohled silně, reakce burz ukazuje, že očekávání byla a stále jsou vyšponovaná až k prasknutí a jakékoliv zaváhání se nemilosrdně trestá. To potvrzuje i investiční analytik XTB Tomáš Vranka.

„Investoři jsou už prostě opatrnější a více řeší, zda současné obrovské investice do AI skutečně přinesou odpovídající návratnost. Hlavní otázka teď není jen to, kolik firmy do umělé inteligence investují, ale především kdy a v jaké míře se tyto výdaje začnou promítat do vyšších zisků a volného cash flow,“ říká.

Pěkně vidět to bylo například na reakci akcií společnosti Apple na zveřejnění hospodářských výsledků za letošní druhý kvartál. I když firma zvýšila čistý zisk meziročně o 27 procent na 29,8 miliardy dolarů (asi 626 mld. Kč), její akcie po zveřejnění výsledků oslabily. A to kvůli tomu, že její tržby za služby zaostaly za očekáváním analytiků. Přičemž tržby firmy ve druhém kvartále vzrostly meziročně o 16 procent na 109,4 miliardy dolarů (asi 2,3 bilionu Kč).

„Dnes už podstatná část peněz proudí z technologických společností do tradičnějších nebo defenzivnějších sektorů,“ komentuje dění na trzích Martin Mašát.

Zlato jako investice: jaké jsou dnes možnosti a co si u nich pohlídat

Investoři hledají příležitosti jinde

Podle Mašáta je jasné, že skupina amerických technologických gigantů ztrácí svou dřívější nedotknutelnost. I proto americký technologický index Nasdaq v červenci oslabil zhruba o tři procenta.

„Investoři se v červenci poohlíželi i po jiných sektorech, dařilo se bankám, energetice nebo defenzivnějšímu zdravotnictví. Zaujaly je i menší firmy – small caps. A zaujal je i náš středoevropský region, který v poslední době předvádí skutečně vynikající čísla,“ říká ekonom Partners.

A tak zatímco evropské akcie celkově posílily v červenci o 0,5 procenta, tituly na burzách ve středoevropském regionu přidaly 5,7 procenta. Což je úctyhodný měsíční výkon. Od začátku roku tak světové akcie připisují skvělých asi 10 procent, zatímco středoevropské akcie jsou výše o neuvěřitelných téměř 19 procent. Meziročně dokonce o asi 38 procent.

Státní dluhopisy konkurují bankám. Nabízejí dobrý úrok bez srážkové daně

Podílové fondy byly v červenci v černých číslech

Výše uvedené samozřejmě ovlivnilo i výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice. Ty podle Partners Indexu podílových fondů v červenci v průměru zhodnotily majetek investorů o 0,3 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
31. 7. 2026červenecOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK0,69,515,743,950,0127,136
PIF-SPEC-1,119,130,872,174,8144,814
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Jejich výkonnost za posledních 12 měsíců se pak v červenci dostala na 15,7 procenta. I přes výhrady stále platí, že nadprůměrný meziroční růst je dán optimismem především v technologickém sektoru. O něco jiný obrázek ukázala podle Partners Indexu skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory. Ta v červenci podle Partners Indexu podílových fondů poklesla o -1,1 procenta. Nicméně meziročně jsou stále výše o úctyhodných 30,8 procenta.

„Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory, a pozitivním vývojem měnových kurzů v loňském roce i raketovým nástupem asijských trhů,“ vysvětluje Martin Mašát.

Ropa zvedla vlnu a dluhopisy dostaly zásah

Kromě debat o monetizaci umělé inteligence stála za červencovým děním především geopolitika. Opětovné rozdmýchání sporu mezi USA a Íránem a faktické uzavření klíčového Hormuzského průlivu v červenci vyhnaly cenu severomořské ropy Brent zpět k hranici 90 dolarů za barel. Růst cen paliv ihned rozsvítil varovná světla ohledně možného návratu inflace. Tato reakce se okamžitě přelila na dluhopisové trhy. Ceny dluhopisů zaznamenaly záporný měsíc a jejich výnosy do splatnosti vyšplhaly zpět k mnohaletým maximům.

Investice

ilustrační snímek

Investujte a nechte své peníze vydělávat

Chci chytře investovat

„Například výnos amerického 30letého vládního dluhopisu uzavřel červenec na úrovni 5,27 procenta. Což jsou hodnoty, které jsme neviděli od roku 2004. Podobně české dlouhodobé výnosy zůstávají na rekordně vysokých úrovních,“ tvrdí Martin Mašát.

I když už zkraje srpna šly ceny ropy opět dolů, podle něj dluhopisové trhy aktuálně prožívají neučebnicové období, kdy se výnosy z dluhopisů „utrhly“ od základních sazeb centrálních bank.

„Pro konzervativní investory to sice znamená krátkodobý pokles cen dluhopisových fondů, ale zároveň to nákupem levnějších dluhopisů zakládá na velmi solidní budoucí výnosy,“ říká Martin Mašát a není sám.

„Nejde jen o vyšší výnos, který přinášejí vyšší úrokové sazby, ale i o lepší ceny dluhopisů, když úroky za čas půjdou zase dolů. Přičemž tyto dva faktory se u investorů do dluhopisů ve finále mohou krásně potkat,“ potvrdil již dříve pro iDNES.cz investiční ředitel společnosti Amundi Petr Zajíc.

Nicméně v aktuální chvíli dluhopisové podílové fondy nepředvádějí žádné solidní výkony. V červenci se jejich portfolia v průměru propadla podle Partners Indexu dokonce o procento. A za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze o +1,7 procenta, což je ale na úrovní meziroční inflace.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
31. 7. 2026červenecOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH-1,10,61,710,911,411,716
PIF-HY-0,61,52,919,115,229,621
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Za zápornou výkonností stojí nárůst výnosů, respektive pokles cen, kvůli cenám paliv, vysvětluje Martin Mašát a dodává, že fondy rizikových dluhopisů v červenci také klesly, a to o 0,6 procenta. Ale meziročně jsou výše o +2,9 procenta.

A v červenci se propadly i takzvané smíšené fondy, které investují jak do akcií, tak dluhopisů, případně i dalších aktiv. Jim uškodil vývoj na dluhopisových trzích i volatilní ceny akcií. Během července tak podle Partners Indexu tratily v průměru -0,7 procenta. Meziročně ale i nadále zůstaly v 8,4% plusu. A to hlavně díky akciovým trhům.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
31 .7. 2026červenecOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX-0,74,48,424,924,243,143
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

Podle Martina Mašáta z hlediska dluhopisů bude klíčové sledovat, zda vysoké úrokové sazby centrálních bank a drahé financování nezačnou brzdit investiční plány firem v reálné ekonomice.

„Velkým rizikem pro české investory zůstává vývoj kurzu koruny – jak jsme viděli v minulosti, silná koruna dokáže hladce vymazat i dvouciferné zisky z amerických akcií, pokud nemáte portfolio měnově zajištěné. Místo slepé sázky na pár největších jmen se tak klíčem k úspěchu stává pečlivá diverzifikace a aktivní správa portfolia,“ uzavírá Mašát.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

TOP spoření v srpnu: Spořicí účty začínají čtyřkou, králem je termínovaný vklad

ilustrační snímek

Inflace se drží pod dvouprocentním cílem České národní banky. V červenci sice mírně stoupla z květnových 1,5 % na 1,7 %, ČNB však ponechává základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75 %. Některé banky na...

Drsný šéf, který řve a bouchá pěstí? Na to už není nikdo zvědavý, říká headhunterka

Premium
Barbora Tomšovská

V minulých staletích lovci hlav hledali vrahy a lupiče, na něž byla vypsaná odměna. Dnes pátrají na opačné straně společnosti. Shánějí šéfy, bosse, top manažery, ředitele, uznávané cifršpiony a...

Komu pomůže pětistovka ke kulatinám? Důchodci si ji nemají užít, říká Juchelka

K důchodům by lidé starší 80 let měli dostávat pětistovku navíc. Změna věkové valorizace má začít v lednu 2027.

Důchody se nově mají zvyšovat o 500 korun při dosažení 80 let. Pokud návrh schválí zákonodárci a podepíše prezident, začne změna platit od ledna 2027. Další zvýšení přijde penzistům vždy ke kulatým a...

Řídí recyklaci milionů spotřebičů, odpočívá v horách bez signálu

Roman Tvrzník žije tak trochu z extrému do extrému. V práci organizuje sběr milionů kusů spotřebičů, ale v soukromí utíká do míst, kde mu stačí jen batoh na zádech.

Miliony zrecyklovaných spotřebičů, dvě desetiletí v čele firmy a cesty do míst, kde nefunguje telefon a člověk si vystačí s málem. Roman Tvrzník z Elektrowinu v rozhovoru pro iDNES.cz odhaluje, co ho...

Zatěžkávací zkouška pro technologie: Americké akcie na chvíli zastavily dech

ilustrační snímek

Červenec byl na akciových trzích měsícem výrazných rozdílů. Světový akciový index MSCI World sice vzrostl o půl procenta, ale bližší pohled ukázal významné přesuny peněz mezi sektory i regiony. Vidět...

13. srpna 2026

Kde bude další Karlín? Investoři ukazují, kde v Praze leží investiční poklady

Ve spolupráci
Rezidenční projekt Fibichova

Nejzajímavější pražská nemovitost nemusí být krásná ani levná. Investoři popisují, podle čeho se pozná dům či lokalita, jejichž skutečná hodnota se teprve projeví a které čtvrti v Praze mají aktuálně...

12. srpna 2026  14:45

Humanoidi už klepou na dveře. Martin Polepil ví, co zvládnou

Šéf inovací v OKIN Facility Martin Polepil otestoval přes padesát úklidových robotů a humanoidy čeká do konce dekády v běžném provozu.

Otestoval přes padesát úklidových robotů, fasády čistí drony a humanoidy čeká do konce dekády v běžném provozu. Martin Polepil, šéf inovací ve skupině OKIN Facility, ale v rozhovoru pro iDNES.cz...

12. srpna 2026

TOP spoření v srpnu: Spořicí účty začínají čtyřkou, králem je termínovaný vklad

ilustrační snímek

Inflace se drží pod dvouprocentním cílem České národní banky. V červenci sice mírně stoupla z květnových 1,5 % na 1,7 %, ČNB však ponechává základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75 %. Některé banky na...

12. srpna 2026

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

11. srpna 2026

Bitcoin se stěhuje do bankovní aplikace. Má smysl ho teď koupit?

ilustrační snímek

Bitcoin přímo v bankovní aplikaci? Ještě nedávno téměř nemyslitelné, dnes už realita. Partners Banka jako první v Česku umožňuje klientům kryptoměnu nakupovat i prodávat. Má ale při současné ceně...

11. srpna 2026

Jak se po dovolené hned nezhroutit? Praktické tipy radí psycholožka

ilustrační snímek

„Dovolená je jen pro slabé kusy,“ říkávala jedna kolegyně, jíž vždy ke konci roku zbývalo 22 dní volna z 25. Kroutili jsme hlavou a klidně jezdili na prázdniny. A vraceli se přešlí, že zas musíme do...

11. srpna 2026

Hypotéky dál drží růstový trend. Sazby vystřelily na dvouleté maximum

ilustrační snímek

Hypotéky dál nekompromisně zdražují už pátý měsíc v řadě. V srpnu podle Swiss Life Hypoindexu vzrostla průměrná sazba na 5,42 % a dostala se nejvýše za poslední dva roky. Podle odborníků se úrokové...

10. srpna 2026

Drsný šéf, který řve a bouchá pěstí? Na to už není nikdo zvědavý, říká headhunterka

Premium
Barbora Tomšovská

V minulých staletích lovci hlav hledali vrahy a lupiče, na něž byla vypsaná odměna. Dnes pátrají na opačné straně společnosti. Shánějí šéfy, bosse, top manažery, ředitele, uznávané cifršpiony a...

9. srpna 2026

Řídí recyklaci milionů spotřebičů, odpočívá v horách bez signálu

Roman Tvrzník žije tak trochu z extrému do extrému. V práci organizuje sběr milionů kusů spotřebičů, ale v soukromí utíká do míst, kde mu stačí jen batoh na zádech.

Miliony zrecyklovaných spotřebičů, dvě desetiletí v čele firmy a cesty do míst, kde nefunguje telefon a člověk si vystačí s málem. Roman Tvrzník z Elektrowinu v rozhovoru pro iDNES.cz odhaluje, co ho...

8. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Komu pomůže pětistovka ke kulatinám? Důchodci si ji nemají užít, říká Juchelka

K důchodům by lidé starší 80 let měli dostávat pětistovku navíc. Změna věkové valorizace má začít v lednu 2027.

Důchody se nově mají zvyšovat o 500 korun při dosažení 80 let. Pokud návrh schválí zákonodárci a podepíše prezident, začne změna platit od ledna 2027. Další zvýšení přijde penzistům vždy ke kulatým a...

7. srpna 2026  5:30

Bez praxe, ale ne bez šance: Firmy nabírají i čerstvé maturanty

ilustrační snímek

Po maturitě si dopřáli volné léto, cestovali nebo čekali, zda se dostanou na vysokou školu. Teď řeší, zda už není na hledání první práce pozdě. Personalisté uklidňují: září patří k nejsilnějším...

7. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×