Většina hlavních technologických amerických firem, které dlouhodobě táhnou trh, přitom na přelomu července a srpna doručila skvělé hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí.
Důvod červencového poklesu je skutečnost, že otázka, zda vysoké výdaje technologických gigantů do infrastruktury umělé inteligence v řádu desítek bilionů korun ročně skutečně přinesou odpovídající zisky, se stala pevnou součástí uvažování investorů.
„Investoři začínají rozlišovat mezi těmi, kteří dokážou AI monetizovat hned, a těmi, kteří zatím jen pálí kapitál. Sektor velkých technologických firem dál prochází zatěžkávací zkouškou,“ říká ekonom a portfolio manažer finanční skupiny Partners Martin Mašát.
Dodává, že zatímco hospodářská čísla technologických firem vypadají na první pohled silně, reakce burz ukazuje, že očekávání byla a stále jsou vyšponovaná až k prasknutí a jakékoliv zaváhání se nemilosrdně trestá. To potvrzuje i investiční analytik XTB Tomáš Vranka.
„Investoři jsou už prostě opatrnější a více řeší, zda současné obrovské investice do AI skutečně přinesou odpovídající návratnost. Hlavní otázka teď není jen to, kolik firmy do umělé inteligence investují, ale především kdy a v jaké míře se tyto výdaje začnou promítat do vyšších zisků a volného cash flow,“ říká.
Pěkně vidět to bylo například na reakci akcií společnosti Apple na zveřejnění hospodářských výsledků za letošní druhý kvartál. I když firma zvýšila čistý zisk meziročně o 27 procent na 29,8 miliardy dolarů (asi 626 mld. Kč), její akcie po zveřejnění výsledků oslabily. A to kvůli tomu, že její tržby za služby zaostaly za očekáváním analytiků. Přičemž tržby firmy ve druhém kvartále vzrostly meziročně o 16 procent na 109,4 miliardy dolarů (asi 2,3 bilionu Kč).
„Dnes už podstatná část peněz proudí z technologických společností do tradičnějších nebo defenzivnějších sektorů,“ komentuje dění na trzích Martin Mašát.
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Investoři hledají příležitosti jinde
Podle Mašáta je jasné, že skupina amerických technologických gigantů ztrácí svou dřívější nedotknutelnost. I proto americký technologický index Nasdaq v červenci oslabil zhruba o tři procenta.
„Investoři se v červenci poohlíželi i po jiných sektorech, dařilo se bankám, energetice nebo defenzivnějšímu zdravotnictví. Zaujaly je i menší firmy – small caps. A zaujal je i náš středoevropský region, který v poslední době předvádí skutečně vynikající čísla,“ říká ekonom Partners.
A tak zatímco evropské akcie celkově posílily v červenci o 0,5 procenta, tituly na burzách ve středoevropském regionu přidaly 5,7 procenta. Což je úctyhodný měsíční výkon. Od začátku roku tak světové akcie připisují skvělých asi 10 procent, zatímco středoevropské akcie jsou výše o neuvěřitelných téměř 19 procent. Meziročně dokonce o asi 38 procent.
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Podílové fondy byly v červenci v černých číslech
Výše uvedené samozřejmě ovlivnilo i výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice. Ty podle Partners Indexu podílových fondů v červenci v průměru zhodnotily majetek investorů o 0,3 procenta.
|31. 7. 2026
|červenec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-AK
|0,6
|9,5
|15,7
|43,9
|50,0
|127,1
|36
|PIF-SPEC
|-1,1
|19,1
|30,8
|72,1
|74,8
|144,8
|14
- PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
- PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)
Jejich výkonnost za posledních 12 měsíců se pak v červenci dostala na 15,7 procenta. I přes výhrady stále platí, že nadprůměrný meziroční růst je dán optimismem především v technologickém sektoru. O něco jiný obrázek ukázala podle Partners Indexu skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory. Ta v červenci podle Partners Indexu podílových fondů poklesla o -1,1 procenta. Nicméně meziročně jsou stále výše o úctyhodných 30,8 procenta.
„Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií, které dlouhodobě lákají lokální investory, a pozitivním vývojem měnových kurzů v loňském roce i raketovým nástupem asijských trhů,“ vysvětluje Martin Mašát.
Ropa zvedla vlnu a dluhopisy dostaly zásah
Kromě debat o monetizaci umělé inteligence stála za červencovým děním především geopolitika. Opětovné rozdmýchání sporu mezi USA a Íránem a faktické uzavření klíčového Hormuzského průlivu v červenci vyhnaly cenu severomořské ropy Brent zpět k hranici 90 dolarů za barel. Růst cen paliv ihned rozsvítil varovná světla ohledně možného návratu inflace. Tato reakce se okamžitě přelila na dluhopisové trhy. Ceny dluhopisů zaznamenaly záporný měsíc a jejich výnosy do splatnosti vyšplhaly zpět k mnohaletým maximům.
Investice
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„Například výnos amerického 30letého vládního dluhopisu uzavřel červenec na úrovni 5,27 procenta. Což jsou hodnoty, které jsme neviděli od roku 2004. Podobně české dlouhodobé výnosy zůstávají na rekordně vysokých úrovních,“ tvrdí Martin Mašát.
I když už zkraje srpna šly ceny ropy opět dolů, podle něj dluhopisové trhy aktuálně prožívají neučebnicové období, kdy se výnosy z dluhopisů „utrhly“ od základních sazeb centrálních bank.
„Pro konzervativní investory to sice znamená krátkodobý pokles cen dluhopisových fondů, ale zároveň to nákupem levnějších dluhopisů zakládá na velmi solidní budoucí výnosy,“ říká Martin Mašát a není sám.
„Nejde jen o vyšší výnos, který přinášejí vyšší úrokové sazby, ale i o lepší ceny dluhopisů, když úroky za čas půjdou zase dolů. Přičemž tyto dva faktory se u investorů do dluhopisů ve finále mohou krásně potkat,“ potvrdil již dříve pro iDNES.cz investiční ředitel společnosti Amundi Petr Zajíc.
Nicméně v aktuální chvíli dluhopisové podílové fondy nepředvádějí žádné solidní výkony. V červenci se jejich portfolia v průměru propadla podle Partners Indexu dokonce o procento. A za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze o +1,7 procenta, což je ale na úrovní meziroční inflace.
|31. 7. 2026
|červenec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-DLUH
|-1,1
|0,6
|1,7
|10,9
|11,4
|11,7
|16
|PIF-HY
|-0,6
|1,5
|2,9
|19,1
|15,2
|29,6
|21
- PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
- PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů
Za zápornou výkonností stojí nárůst výnosů, respektive pokles cen, kvůli cenám paliv, vysvětluje Martin Mašát a dodává, že fondy rizikových dluhopisů v červenci také klesly, a to o 0,6 procenta. Ale meziročně jsou výše o +2,9 procenta.
A v červenci se propadly i takzvané smíšené fondy, které investují jak do akcií, tak dluhopisů, případně i dalších aktiv. Jim uškodil vývoj na dluhopisových trzích i volatilní ceny akcií. Během července tak podle Partners Indexu tratily v průměru -0,7 procenta. Meziročně ale i nadále zůstaly v 8,4% plusu. A to hlavně díky akciovým trhům.
|31 .7. 2026
|červenec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-MIX
|-0,7
|4,4
|8,4
|24,9
|24,2
|43,1
|43
- PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.
Podle Martina Mašáta z hlediska dluhopisů bude klíčové sledovat, zda vysoké úrokové sazby centrálních bank a drahé financování nezačnou brzdit investiční plány firem v reálné ekonomice.
„Velkým rizikem pro české investory zůstává vývoj kurzu koruny – jak jsme viděli v minulosti, silná koruna dokáže hladce vymazat i dvouciferné zisky z amerických akcií, pokud nemáte portfolio měnově zajištěné. Místo slepé sázky na pár největších jmen se tak klíčem k úspěchu stává pečlivá diverzifikace a aktivní správa portfolia,“ uzavírá Mašát.