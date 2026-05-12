Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Duben byl pro investory měsícem velké úlevy. Ale proč, to se neví

Daniel Tácha
I když se v konfliktu v Perském zálivu fakticky nic nemění, trvající příměří stačilo k tomu, aby se na trhy vrátil optimismus. Akcie se po březnovém propadu oklepaly a vystřelily na nová historická maxima. Ale je tu sílící inflace, a zdražování.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zatímco březen jsme končili v nejistotě a strachu z energetického šoku, duben přinesl obrat o 180 stupňů. Globální akciový index MSCI World si připsal úctyhodný zisk 9,4 procenta a zakončil měsíc na novém rekordu. Ukázalo se, že trhy jsou nesmírně hladové po dobrých zprávách, a jakmile se objevily první vlaštovky možné diplomatické dohody, investoři neváhali ani vteřinu,“ komentuje dění na finančních trzích investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.

Na druhou stranu severoamerická ropa Brent se i přes svůj aktuální pokles ceny obchoduje stále na úrovni sto amerických dolarů za barel. Pořád jde o úrovně, které výrazně prodražují výrobu a dopravu. „Trhy však nyní více věří v budoucí uklidnění než v aktuální cenovky na čerpacích stanicích,“ doplňuje Martin Mašát.

Investice

ilustrační snímek

Investujte a nechte své peníze vydělávat

Chci chytře investovat

Podobně to vidí i vedoucí Amundi Investment Institutu Monica Defend. Ta ale upozorňuje na vysokou volatilitu cen na trzích, kterou pohání rostoucí inflační očekávání i měnící se nálada investorů.

„Akcie se sice vrátily na úrovně před začátkem válečného konfliktu v Íránu, zisky však tlumí přetrvávající nejistota a výhled na déle trvající vysoké úrokové sazby,“ říká.

Hlavním rizikem podle ní zůstává propsání inflace do širší ekonomiky a možná ztráta důvěry v cenovou stabilitu, přestože bezprostřední recese zatím nehrozí.

Co se dělo na trzích v dubnu

Velkým překvapením dubna byl návrat „starých známých“ – technologických gigantů. Index NASDAQ připsal přes 15 procent. Zhodnocení podpořily dobré čtvrtletní výsledky největších technologických firem.

„Reakce akcií na zveřejněné výsledky hlavních technologických firem byly smíšené. Pokud se však podíváme na to, jak se společnostem zatím reálně daří, byla samotná čísla vynikající,“ říká investiční analytik XTB Tomáš Vranka.

Češi se učí investovat. Spoření ustupuje, ale opatrnost zůstává

Podle Mašáta byla dubnová akciová rally až neuvěřitelná. Říká, že investoři zapomínají na rizika v podobě trvající krize v Hormuzském průlivu, která zasahuje hlavně asijské ekonomiky. „A nejenom je…, inflační tlaky se mohou projevit v cenách služeb, potravin v Evropě a USA a zhoršovat stav v peněženkách spotřebitelů, resp. tlačit na horší výkon světové ekonomiky,“ uvádí.

Skeptický je i investiční analytik Petr Novotný. „Současná party na trzích může mít velmi hořkou dohru,“ tvrdí. Argumentuje špatnými daty z ekonomiky a extrémním soustředěním růstu do pár vyvolených firem. Doplňuje, že aktuální makroekonomická data z průmyslu doslova bijí na poplach. Signalizují příchod stagflace. To značí situaci, kdy ceny rychle rostou, ale zaměstnanost klesá.

„Za normálních okolností by to pro akcie znamenalo červenou barvu, ale trh v dubnu na tato varování paradoxně vůbec nereagoval,“ krčí rameny Novotný.

Dva rozdílné investiční světy: muži riskují, ženy volí jistotu. Kdo vydělá víc?

Podílové fondy doručily dobrý výsledek

Dubnový růst na finančních trzích se promítl i do výkonu podílových fondů. Podle Partners Indexu podílových fondů průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice v dubnu činila +6,8 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +18,8 procenta.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
30. 4. 2026dubenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK6,83,618,846,247,2122,636
PIF-SPEC8,011,134,075,768,9133,814
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v dubnu také výrazný nárůst o osm procent. Meziročně jsou stále výše o excelentních 34 procent. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií. Ty dlouhodobě lákají lokální investory a dále pozitivním vývojem měnových kurzů v loňském roce.

Garáž místo bytu: Levnější investice, která v Česku rychle zdražuje. Jak ji koupit?

Dluhopisové fondy +1 % za 12 měsíců

Dluhopisové trhy v dubnu mírně rostly, ale zdaleka ne tak dramaticky jako akcie. Jejich průměrné zhodnocení za poslední měsíc bylo +0,6 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze o +1,0 procento. Fondy rizikových dluhopisů v dubnu také rostly a to o +1,7 procenta. Meziročně jsou výše o +4,1 procenta.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
30. 4. 2026dubenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH0,60,01,012,510,811,616
PIF-HY1,70,54,121,015,231,121
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

„Investoři jsou u dluhopisů opatrnější, uvědomují si, že pokud inflace kvůli energiím neklesne dostatečně rychle, úrokové sazby zůstanou vysoko delší dobu, což pro ceny dluhopisů není dobrá zpráva,“ vysvětluje Mašát.

Podle něj budou klíčové příští měsíce. Rozhodne se, zda se diplomatické náznaky v Perském zálivu přetaví v trvalý mír, nebo zda šlo jen o krátkodobé nadechnutí před dalším kolem turbulence.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
30 .4. 2026dubenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX3,62,410,327,124,242,943
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

Smíšené strategie, což je mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií či dluhopisů, rostly v souladu s návratem akcií a dluhopisů zpět po březnové korekci. V dubnu vyskočily podle Partners Indexu podílových fondů v průměru o +3,6 procenta. Meziročně jsou +10,3 procent v zisku, a to vše hlavně díky akciovým trhům.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jaká je vaše finanční gramotnost oproti teenagerům? Prověřte svůj přehled

ilustrační snímek

Co je kontokorent, je výhodné mít své úspory na běžném účtu, a co znamená „impulzivní nakupování“? To jsou mimo jiné otázky, na které letos odpovídali žáci a studenti ve věku 13 až 15 let z celého...

Studium se do důchodu započítá jen někomu. Spravedlnost v tom nehledejte

Ilustrační snímek

Důchod ovlivňuje i doba, kterou člověk stráví studiem. Ne vždy k lepšímu. A někdy doba strávená na školách dokonce důchod odsune až do pozdějšího věku, protože se nepočítá ani jako příspěvková doba...

Jak si „zaplatit“ nárok na důchod? Některé doby pojištění lze uhradit zpětně

ilustrační snímek

Odchod do důchodu může přinést nepříjemné překvapení. Kdo si s předstihem nepohlídá úplnost informací, které o něm má Česká správa sociálního zabezpečení, může dostat velmi nízkou penzi, jak se to...

Chybějící roky v evidenci mohou snížit důchod. Jak je odhalit zavčas

ilustrační snímek

Chybějící roky pojištění, špatně evidované výdělky nebo zapomenutá mateřská mohou v budoucnu nepříjemně snížit důchod. Týkat se to může klidně i vás. Odborníci proto radí, jak si údaje u České správy...

Až 18 tisíc viníků ročně ujede od nehody, škoda je nezajímá. Jaké mají další důvody?

Ilustrační snímek

Škodu na autě od neznámého viníka pojišťovna neuhradí. To proto, že nezná jeho povinné ručení, ze kterého by jí náhradu škody zaplatila pojišťovna viníka. Lidé si pak tyto škody často hradí ze svého....

Konflikt na Blízkém východě zamíchal prodeji letních dovolených

dovolená u moře

Konflikt na Blízkém východě letos na několik týdnů znejistěl český turistický trh. Část lidí začala vyčkávat, jiní naopak kupují dovolené co nejrychleji ze strachu z dražších zájezdů. Které destinace...

12. května 2026

Duben byl pro investory měsícem velké úlevy. Ale proč, to se neví

ilustrační snímek

I když se v konfliktu v Perském zálivu fakticky nic nemění, trvající příměří stačilo k tomu, aby se na trhy vrátil optimismus. Akcie se po březnovém propadu oklepaly a vystřelily na nová historická...

12. května 2026

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele: Po zavedení ušetří firmám každý měsíc práci

Ve spolupráci
Stát spustil nové hlášení firem.

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) jede od 1. dubna 2026 v ostrém provozu. Ačkoliv může ze začátku působit jako velká zátěž, má své reálné přínosy – ty se projeví v delším horizontu.

11. května 2026

Jak si „zaplatit“ nárok na důchod? Některé doby pojištění lze uhradit zpětně

ilustrační snímek

Odchod do důchodu může přinést nepříjemné překvapení. Kdo si s předstihem nepohlídá úplnost informací, které o něm má Česká správa sociálního zabezpečení, může dostat velmi nízkou penzi, jak se to...

11. května 2026

KVÍZ: Jaká je vaše finanční gramotnost oproti teenagerům? Prověřte svůj přehled

ilustrační snímek

Co je kontokorent, je výhodné mít své úspory na běžném účtu, a co znamená „impulzivní nakupování“? To jsou mimo jiné otázky, na které letos odpovídali žáci a studenti ve věku 13 až 15 let z celého...

vydáno 10. května 2026

Úspěšní absolventi: Jak zvládli start kariéry a prorazili v oboru

absolvent

„Tady mě máte, mozek velikosti planety, a oni mě pošlou, abych vás přivedl na velitelský můstek. Tomu říkáte pracovní uspokojení? Já tedy ne,“ stěžoval si depresivní robot Marvin ve Stopařově...

9. května 2026

Ze zrušené datové schránky chodí do mailu zprávy. Co hrozí od úřadů?

ilustrační snímek

Stát se to může každému, kdo někdy podnikal a pak si zrušil živnost. Datová schránka mu pak byla znepřístupněna, přesto mu do e-mailu mohla chodit oznámení o nových zprávách. Jak tuto situaci řešit a...

8. května 2026

Omezení lichvy v Česku? Historie ukázala, že to není jednoduché, tvrdí analytik

ilustrační snímek

Lichva je neetické a nelegální půjčování peněz za extrémně vysoký úrok i nepřiměřené poplatky, které překračují běžný standard. Lichváři přitom využívají finanční tíseň lidí i jejich neznalost. Teď...

8. května 2026

Peníze firem mizí po tisících! Kde jsou největší ztráty u zahraničních plateb?

Ve spolupráci
Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ

Zahraniční platba už dávno není jen účetní formalita. V době, kdy firmy hlídají každou korunu a kurzy se mění, může jim zahraniční platba postupně snižovat zisk. Ztráty přitom nevznikají jednorázově....

7. května 2026  9:48

Studium se do důchodu započítá jen někomu. Spravedlnost v tom nehledejte

Ilustrační snímek

Důchod ovlivňuje i doba, kterou člověk stráví studiem. Ne vždy k lepšímu. A někdy doba strávená na školách dokonce důchod odsune až do pozdějšího věku, protože se nepočítá ani jako příspěvková doba...

7. května 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Chybějící roky v evidenci mohou snížit důchod. Jak je odhalit zavčas

ilustrační snímek

Chybějící roky pojištění, špatně evidované výdělky nebo zapomenutá mateřská mohou v budoucnu nepříjemně snížit důchod. Týkat se to může klidně i vás. Odborníci proto radí, jak si údaje u České správy...

7. května 2026

Hypotéky pod tlakem nejistoty. Úroky zůstávají nad pěti procenty

ilustrační snímek

Bez uklidnění ve světě nelze čekat rychlý návrat k levnějším hypotékám. Hypotéky dál mírně zdražují, sazby se v květnu podle Swiss Life Hypoindexu zvýšily na 5,19 %. Podle odborníků roste význam...

7. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.