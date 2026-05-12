Duben byl pro investory měsícem velké úlevy. Ale proč, to se neví

Zatímco březen jsme končili v nejistotě a strachu z energetického šoku, duben přinesl obrat o 180 stupňů. Globální akciový index MSCI World si připsal úctyhodný zisk 9,4 procenta a zakončil měsíc na novém rekordu. Ukázalo se, že trhy jsou nesmírně hladové po dobrých zprávách, a jakmile se objevily první vlaštovky možné diplomatické dohody, investoři neváhali ani vteřinu,“ komentuje dění na finančních trzích investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.
Na druhou stranu severoamerická ropa Brent se i přes svůj aktuální pokles ceny obchoduje stále na úrovni sto amerických dolarů za barel. Pořád jde o úrovně, které výrazně prodražují výrobu a dopravu. „Trhy však nyní více věří v budoucí uklidnění než v aktuální cenovky na čerpacích stanicích,“ doplňuje Martin Mašát.
Podobně to vidí i vedoucí Amundi Investment Institutu Monica Defend. Ta ale upozorňuje na vysokou volatilitu cen na trzích, kterou pohání rostoucí inflační očekávání i měnící se nálada investorů.
„Akcie se sice vrátily na úrovně před začátkem válečného konfliktu v Íránu, zisky však tlumí přetrvávající nejistota a výhled na déle trvající vysoké úrokové sazby,“ říká.
Hlavním rizikem podle ní zůstává propsání inflace do širší ekonomiky a možná ztráta důvěry v cenovou stabilitu, přestože bezprostřední recese zatím nehrozí.
Co se dělo na trzích v dubnu
Velkým překvapením dubna byl návrat „starých známých“ – technologických gigantů. Index NASDAQ připsal přes 15 procent. Zhodnocení podpořily dobré čtvrtletní výsledky největších technologických firem.
„Reakce akcií na zveřejněné výsledky hlavních technologických firem byly smíšené. Pokud se však podíváme na to, jak se společnostem zatím reálně daří, byla samotná čísla vynikající,“ říká investiční analytik XTB Tomáš Vranka.
Podle Mašáta byla dubnová akciová rally až neuvěřitelná. Říká, že investoři zapomínají na rizika v podobě trvající krize v Hormuzském průlivu, která zasahuje hlavně asijské ekonomiky. „A nejenom je…, inflační tlaky se mohou projevit v cenách služeb, potravin v Evropě a USA a zhoršovat stav v peněženkách spotřebitelů, resp. tlačit na horší výkon světové ekonomiky,“ uvádí.
Skeptický je i investiční analytik Petr Novotný. „Současná party na trzích může mít velmi hořkou dohru,“ tvrdí. Argumentuje špatnými daty z ekonomiky a extrémním soustředěním růstu do pár vyvolených firem. Doplňuje, že aktuální makroekonomická data z průmyslu doslova bijí na poplach. Signalizují příchod stagflace. To značí situaci, kdy ceny rychle rostou, ale zaměstnanost klesá.
„Za normálních okolností by to pro akcie znamenalo červenou barvu, ale trh v dubnu na tato varování paradoxně vůbec nereagoval,“ krčí rameny Novotný.
Podílové fondy doručily dobrý výsledek
Dubnový růst na finančních trzích se promítl i do výkonu podílových fondů. Podle Partners Indexu podílových fondů průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice v dubnu činila +6,8 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +18,8 procenta.
|30. 4. 2026
|duben
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-AK
|6,8
|3,6
|18,8
|46,2
|47,2
|122,6
|36
|PIF-SPEC
|8,0
|11,1
|34,0
|75,7
|68,9
|133,8
|14
- PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
- PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)
Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v dubnu také výrazný nárůst o osm procent. Meziročně jsou stále výše o excelentních 34 procent. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií. Ty dlouhodobě lákají lokální investory a dále pozitivním vývojem měnových kurzů v loňském roce.
Dluhopisové fondy +1 % za 12 měsíců
Dluhopisové trhy v dubnu mírně rostly, ale zdaleka ne tak dramaticky jako akcie. Jejich průměrné zhodnocení za poslední měsíc bylo +0,6 procenta. Za posledních 12 měsíců přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze o +1,0 procento. Fondy rizikových dluhopisů v dubnu také rostly a to o +1,7 procenta. Meziročně jsou výše o +4,1 procenta.
|30. 4. 2026
|duben
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-DLUH
|0,6
|0,0
|1,0
|12,5
|10,8
|11,6
|16
|PIF-HY
|1,7
|0,5
|4,1
|21,0
|15,2
|31,1
|21
- PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
- PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů
„Investoři jsou u dluhopisů opatrnější, uvědomují si, že pokud inflace kvůli energiím neklesne dostatečně rychle, úrokové sazby zůstanou vysoko delší dobu, což pro ceny dluhopisů není dobrá zpráva,“ vysvětluje Mašát.
Podle něj budou klíčové příští měsíce. Rozhodne se, zda se diplomatické náznaky v Perském zálivu přetaví v trvalý mír, nebo zda šlo jen o krátkodobé nadechnutí před dalším kolem turbulence.
|30 .4. 2026
|duben
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-MIX
|3,6
|2,4
|10,3
|27,1
|24,2
|42,9
|43
- PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.
Smíšené strategie, což je mix mnoha strategií, kde se mohou objevit i komodity a různé váhy akcií či dluhopisů, rostly v souladu s návratem akcií a dluhopisů zpět po březnové korekci. V dubnu vyskočily podle Partners Indexu podílových fondů v průměru o +3,6 procenta. Meziročně jsou +10,3 procent v zisku, a to vše hlavně díky akciovým trhům.