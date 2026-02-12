Státní dluhopisy aktuálně nesou jeden z nejvyšších výnosů, říká odborník

Daniel Tácha
V lednu 2026 se finanční trhy pohybovaly s lehkou volatilitou a s mírným růstem hlavních indexů, kdy evropské akcie překonaly ty americké. Vítězem se stal region středoevropských akciových burz, který posílil o více než sedm procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pozitivní náladu na akciových trzích nijak výrazně neovlivnila ani kauza Grónska, v jehož případě americký prezident Donald Trump pohrozil Dánsku a dalším evropským zemím zvýšením cel až na 25 procent, pokud budou bránit tomu, aby USA kdysi zelený ostrov spravovalo. Okamžitá reakce investorů byla prudká, S&P 500 klesl o 2,1 procenta a index volatility VIX vyskočil na nejvyšší úrovně od listopadu.

„Nicméně, náznak krize byl uhašen po Trumpově ústupku na Davoském fóru 21. ledna. Trhy tedy dál rostly,“ říká investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.

Riziko se ukázalo jinde. Je to stále sílící nejistota v technologickém sektoru, který patří dlouhodobě k hlavním tahounům trhů.

„Investoři se stále obávají o návratnost vysokých investic do umělé inteligence. To vedlo k propadům cen technologických akcií. Například cena akcií Microsoftu v lednu spadla asi o 10 procent či cena německé firmy SAP o 15 procent,“ říká Martin Mašát.

Podle jeho názoru zvýšená volatilita cen technologických akcií z trhu už letos nevymizí. Myslí si, že investoři zůstanou i nadále ostražití v tom, kolik a jaká firma za implementaci AI bude utrácet a zda má šanci zmíněné částky dostat zpět ve formě zisků.

Komentář: Kdo vydělal loni na investicích a kde jsou letos šance na zhodnocení

Akciové fondy začaly rok 2026 se solidními zisky

I přes přetrvávající geopolitická rizika akcie, a tak i výkony akciových podílových fondů, pokračovaly ve svém posilovaní. MSCI World Index, který zahrnuje více než 1300 akcií velkých a středních firem ze 23 rozvinutých zemí, v lednu přidal přes dvě procenta. Což se promítlo i do výkonu akciových podílových fondů.

Jak vyplývá z Partners indexu podílových fondů, průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala kolem +1,6 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +7,0 procenta.

„Hlavním přispěvatelem nebyly po dlouhé době americké akcie, ale ty evropské, které podle indexu EuroStoxx50 přidaly 2,7 procenta. Největší radost měli investoři na menších trzích a konkrétně například eurový index akcií z regionu CEE vyskočil skoro o 8 procent,“ vysvětluje Martin Mašát.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
31.1. 2026ledenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK1,61,67,043,457,8122,837
PIF-SPEC6,46,427,566,768,7139,014
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Podle něj se právě to stalo důvodem, proč speciálně zaměřené fondy zahájily rok mnohem lépe než globálně diverzifikované fondy. Tomu odpovídá i výkon skupiny speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony, či sektory. V lednu podle Partners indexu přidaly 6,4 procenta. Meziročně jsou výše o 27,5 procenta.

Za zmínku v tomto ohledu stojí vstup tuzemské zbrojařské firmy CSG na pražskou burzu a burzu v Amsterodamu. Investiční analytik XTB Tomáš Vranka je přesvědčen o tom, že šlo o jeden z nejvýznamnějších debutů v evropském obranném sektoru.

„Vstup na burzu dopadl nad očekávání. Během prvního obchodního dne hodnota akcií CSG vzrostla o přibližně 30 procent,“ říká a doplňuje: „Tržní kapitalizace společnosti CSG výrazně přesahuje 820 miliard korun. Pro srovnání, hodnota energetického gigantu ČEZ se pohybuje kolem 650 miliard korun. CSG se tak stala největší českou veřejně obchodovanou společností.“

Inflace klesá v USA i v Evropě

Během ledna finanční trhy také pracovaly s konečnými makroekonomickými čísly za rok 2025 a hlavně inflační čísla všechny potěšila. Inflace v USA zůstala stabilní na 2,7 procenta, a „core“ inflace, tedy jádrová inflace očištěná o nestálé a administrativně ovlivněné položky, se dostala dokonce na 2,6 procenta. Což podporuje myšlenky na možné další uvolnění základní sazby v USA ze strany FEDu.

„Inflace nedělá radost jen Američanům, ale i v Evropě utěšeně klesá. A meziroční vývoj inflace potěšil i české domácnosti. Rychlý odhad meziroční inflace za leden spadl na neočekávaných 1,6 procenta, což je nejnižší inflace za mnoho let,“ říká Martin Mašát s tím, že pokles inflace výrazně ovlivňuje měnově-politickou politiku centrální bank, a tak i výkon dluhopisových podílových fondů.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
31. 1. 2026ledenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH1,71,02,715,211,113,216
PIF-HY0,70,73,920,917,037,521
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Podle Partners indexu konzervativní dluhopisové fondy v České republice za leden přidaly jedno procento. Za posledních 12 měsíců přidaly dluhopisové fondy v průměru pouze o +2,7 procenta.

„Za horší výkonností stojí především pokles cen a zlevnění dlouhodobých dluhopisů jako reakce na vyšší deficity. Fondy rizikových dluhopisů v lednu rostly o +0,7 procenta. Meziročně jsou výše o +3,9 procenta,“ říká Martin Mašát.

Také ale doplňuje, že v prostředí, kdy Česká národní banka očekává inflaci pod 2 procenty po většinu roku 2026, jsou podle jeho názoru výnosy dlouhodobých státních dluhopisů kolem 4,5 až 5 procent pro konzervativní investory jasnou volbou.

„Výnosy státních dluhopisů aktuálně nesou jeden z nejvyšších výnosů nad inflaci v tomto století a umožňují zhodnocovat prostředky konzervativně,“ říká.

Vláda znovu nabídne Dluhopisy Republiky. Ať (prý) vydělá i česká rodina

Smíšené fondy a výhled na celý rok

Partners index měří i výkon smíšených fondů, jejichž správci do jejich portfolií nakupují akcie, dluhopisy, ale třeba i komodity a další investiční nástroje. Podle Martina Mašáta tyto fondy profitovaly hlavně z růstu akciových trhů. Lepších výsledků také dosáhly fondy, které mají komoditní složku, či dokonce část aktiv drží ve zlatu. Smíšené fondy v lednu přidaly v průměru +1,7 procenta a meziročně jsou +6,9 procenta v zisku.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
31 .1. 2026ledenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX1,71,76,926,927,643,843
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.

„Také je ale třeba říci, že například cena zlata sice v lednu poskočila o dalších neuvěřitelných 25 procent, ale následně naopak zažila pád o cca 15 procent! A obdobně se vyvíjely i ceny stříbra,“ doplňuje Martin Mašát.

Kdo nakoupil zlato a stříbro, hodně vydělá. Ceny mohutně porostou, říká expert

Hodnotíme-li leden na akciových trzích, je namístě si připomenou i pár statistik. Historická data od roku 1950 naznačují, že pozitivní leden bývá pro akciové trhy velmi dobrým znamením. Pokud akcie zakončily první měsíc roku v plusu, průměrný roční výnos se pohyboval na úrovni 12,2 procenta. Mediánová hodnota byla ještě vyšší, konkrétně 13,4 procenta.

„V 87 procentech případů, kdy byl leden růstový, skončil v zisku i celý zbytek roku. Naproti tomu v letech, kdy leden skončil v červených číslech, se podařilo trhům uzavřít rok v zisku pouze v 60 procentech případů,“ uzavírá analytik XTB Tomáš Vranka.

