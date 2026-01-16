Akciové fondy loni přidaly v průměru 10 procent. Co brzdilo lepší výkon?

Zhodnocení by mohlo být ještě vyšší, pokud by loni neoslaboval dolar a neposilovala koruna. Právě to totiž odmazalo část zhodnocení u fondů, které investují do dolarových nebo i eurových aktiv. Pokud se proti kurzovým rizikům investoři nezajišťují, což ale s sebou nese další náklady na správu fondu, mohou tratit. I tak ale podílové fondy nabízené v České republice přinesly investorům solidní výsledky.
„Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice se pohybovala v prosinci kolem +0,6 procenta. Výkonnost za celý rok 2025 se dostala na +9,4 procenta,“ říká investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát.
|31.12. 2025
|prosinec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-AK
|0,6
|9,4
|9,4
|48,7
|55,4
|105,5
|37
|PIF-SPEC
|2,3
|24,9
|24,9
|66,3
|60,6
|114,0
|14
- PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
- PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)
Ještě lepších výsledků podle něj dosáhla skupina takzvaně speciálně zaměřených fondů. To jsou fondy, které se soustředí na vybrané sektory nebo regiony. Neinvestují tolik do toho, do čeho investují „všichni“. Tyto fondy v prosinci zvedly své zhodnocení o 2,3 procenta, a za celý rok přidaly dokonce skvělých 24,9 procenta.
„Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán výkonností středoevropských akcií a v posledním měsíci roku ještě akceleroval,“ říká Mašát a jako jednoho z premiantů jmenuje i pražskou burzu cenných papírů.
To potvrzuje i analytik společnosti XTB Tomáš Vranka. Ten upozorňuje na to, že měřeno indexem PX se Burza cenných papírů Praha loni stala s 61% růstem druhou nejvíce rostoucí burzou na světě. Nerostla ale zdaleka sama. Například americký index S&P 500 loni vzrostl o 18 procent a ukončil rok s osmiměsíční sérií měsíčních zisků. Dobře si ale vedly i další globální trhy. Evropa v průměru přidala 21 procent, Japonsko 29 procent a Jižní Korea, se svým 79% růstem, pokořila všechny.
Dluhopisové fondy příliš radosti nepřinesly
Zatímco akciové podílové fondy přinesly investorům solidní zhodnocení, dluhopisové fondy zaostaly. Naštěstí ale neskončily v minusu. Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc roku bylo +0,4 procenta. Za posledních 12 měsíců ale přidaly konzervativní dluhopisové fondy v průměru pouze 2,5 procenta.
|31. 12. 2025
|prosinec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-DLUH
|0,4
|2,5
|2,5
|15,5
|9,9
|11,7
|16
|PIF-HY
|1,0
|3,6
|3,6
|23,2
|16,1
|34,5
|21
- PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
- PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů
„Stojí za tím zejména pokles cen, tedy zlevnění dlouhodobých dluhopisů, a to jako reakce na vyšší deficity státních rozpočtů a nutnost financovat výdaje na obranu,“ popisuje důvody Martin Mašát.
O něco lepší výsledky podle něj přinesly fondy rizikových dluhopisů, které v prosinci rostly o procento. A meziročně zhodnotily majetek investorů o 3,6 procenta. Nutno dodat, že v tomto případě se ale stále jedná o dluhopisy obchodované na burzách, nikoli skutečně rizikové korporátní dluhopisy, které se na burzách neobchodují.
Problém u dluhopisových fondů podle Mašáta loni spočíval v tom, že se nižší krátkodobé úrokové sazby centrálních bank nepropsaly během roku do dlouhodobých výnosů, což by posunulo ceny dluhopisů výše.
„Stal se dokonce opak, výnosy dlouhodobých dluhopisů se zcela neučebnicově – i přes klesající základní sazby a inflaci – posunuly nahoru. Což mělo negativní vliv na ceny dluhopisů a zprostředkovaně na výkonnost dluhopisových fondů,“ uvádí.
Smíšené fondy táhnou komodity
A pak tu jsou ještě smíšené podílové fondy. Ty investují do akcií, dluhopisů, ale často i do komodit. A právě ty loni, a ještě letos, zažívají doslova zlaté časy. Zlato samo o sobě přidalo za celý rok 2025 asi 65 procent.
„Ale nejenom zlato, nýbrž i stříbro, měď a další vzácné kovy loni vystřelily na svá historická maxima. Třeba stříbro loni rostlo o 90 až 100 procent,“ říká Tomáš Vranka.
Podle něj je to dáno jak geopolitickými riziky, obavami z inflace, nízkými úrokovými sazbami, tak i tím, že vzácné kovy jsou klíčové z hlediska ekonomiky, které se dnes už jednoznačně stává „ekonomikou technologickou“.
„Stříbro hraje velice významnou roli například ve fotovoltaice. A právě solární sektor je tím odvětvím, které každý rok zvyšuje spotřebu stříbra o desítky procent. Rostoucí poptávku po něm ale vytváří i elektromobily, 5G infrastruktura, polovodiče a technologická řešení spojená s umělou inteligencí,“ vysvětluje.
To potvrzuje i Mašát a dodává, že to byly právě komodity spolu s akciemi, které zvedaly zhodnocení smíšených fondů v loňském roce.
|31 .12. 2025
|prosinec
|Od poč. roku
|1 rok
|3 roky
|5 let
|10 let
|Počet fondů
|PIF-MIX
|0,5
|6,9
|6,9
|28,4
|25,2
|37,7
|43
- PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně další aktiva.
„Lepších výsledků dosáhly zejména ty podílové smíšené fondy, které mají komoditní složku, či dokonce část aktiv drží ve zlatu,“ říká Mašát s tím, že smíšené fondy podle Partners indexu podílových fondů v prosinci přidaly půl procenta, ale za celý rok 6,9 procenta.
Také ale upozorňuje, že i zde sehrály roli měny, protože určitý vliv na vyvážená portfolia měla také posilující koruna, která mazala část zisků z dolarových a eurových aktiv.