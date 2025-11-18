Investice: V říjnu se dařilo hlavně akciím. Dluhopisy rostly, ale mírněji

Daniel Tácha
I v říjnu ceny akcií pokračovaly ve svém růstu. A stejně jako v poslední době je táhla pozitivní očekávání spojená s umělou inteligencí a prozatím nevýznamný dopad cel amerického prezidenta Donalda Trumpa na inflaci v USA i mezinárodní obchod.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Celkově byl říjen 2025 pozitivní nejen na akciových trzích, ale i na dluhopisových. Na straně dluhopisů se jako klíčový impulz ukázal vládní shutdown v USA. Ten vedl k náhlému poklesu spotřebitelské důvěry a prudkému přesunu kapitálu do bezpečnějších aktiv, tedy státních dluhopisů. Výsledkem byl pokles výnosů a růst jejich cen. To však platí pro USA, v Evropě byla situace odlišná.

„Do vývoje cen dluhopisů v Evropě se promítla zejména politická a ekonomická nejistota, například ve Francii a Německu. Investoři mají navíc obavy z dalšího zadlužování evropských zemí. To vede k růstu výnosů a poklesu cen dluhopisů,“ popisuje investiční analytik skupiny Partners Martin Mašát.

Celkově byl říjen 2025 pozitivní nejen na akciových trzích, ale i na...

Podle něj do situace na dluhopisovém trhu v České republice promluvily i volby do Poslanecké sněmovny a očekávání od nové vlády. Dodává ale, že centrální banky v Americe, eurozóně i v Česku udržují měnovou politiku stabilní, což investory uklidňuje. Podobně hovoří i hlavní ekonom SAB Finance Tomáš Kudela.

„Americký FED sice snižuje sazby, ale snaží se mírnit uvolňování trhu tím, že vnáší do dalších očekávání nejistotu. Guvernér FEDu Jerome Powell zmínil, že trhy by neměly brát dosud jisté prosincové snížení sazeb jako zaručené. Evropská centrální banka naopak dává pozor, aby trhy ničím nepřekvapila, a drží se aktuálního nastavení, které jí, zdá se, dokonale vyhovuje. Inflace se drží blízko cíle a guvernérka Lagarde zní spíše optimisticky. Od ECB tak v dohledné době nelze čekat velké kroky,“ vysvětluje.

Vývoj akciových trhů v říjnu

I letos v říjnu držel ceny akcií vysoko optimismus pramenící z pozitivních očekávání od technologického sektoru, konkrétně AI. Čekaly se navíc dobré hospodářské výsledky takzvané velké sedmy, kam patří společnosti jako Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta nebo Tesla. Ty se v listopadu skutečně potvrdily, výjimkou byla pouze Tesla.

„Zhodnocení akcií skupiny Magnificent 7 za poslední rok se bez započítání dividend pohybuje v rozptylu 10 až 77 procent,“ říká analytik společnosti XTB Tomáš Vranka.

Co se týče samotného října, technologický index NASDAQ přidal téměř pět procent. V kladných číslech skončily nejen americké, ale i evropské trhy.

„Vítězem byly středoevropské trhy, hlavně díky razantnímu růstu cen akcií v Polsku, které vyskočily o více než 5 procent,“ doplňuje Mašát s odkazem na Partners Index podílových fondů. Ten ukázal, že pozitivní vývoj na trzích v říjnu se promítl i do výkonu fondů investujících do akcií.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
31.10. 2025říjenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK2,88,811,147,474,8101,437
PIF-SPEC4,322,222,673,282,3101,414
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů v říjnu dosáhla nadprůměrných +2,8 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců tak činí +11,1 procenta.

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí na konkrétní regiony či sektory, vykázala v říjnu růst o 4,3 procenta. Meziročně jsou výše o 22,6 procenta.

„Jen index PX pražské burzy vzrostl za rok o zhruba 45 procent. Pro zajímavost – akcie ČEZ za 12 měsíců vyskočily o 43 procent a Moneta o 53 procent, a to nepočítáme dividendy,“ dodává Mašát.

Dění na dluhopisových trzích

Významným faktorem byl především vládní shutdown v USA, který ovlivnil dostupnost makroekonomických dat a zvýšil nejistotu. Společně s politickými a fiskálními problémy ve Francii a Německu způsobil vyšší volatilitu na dluhopisových trzích. Pro české dluhopisy však byla určující makroekonomická data a dosud opatrná politika České národní banky. Výsledkem je i růst výnosů dluhopisových podílových fondů, jak ukázal Partners Index za říjen.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
31. 10. 2025říjenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH0,52,12,518,19,411,116
PIF-HY0,53,44,326,620,232,221
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za uplynulý měsíc dosáhlo +0,5 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy o 2,5 procenta výše, fondy rizikových dluhopisů o 4,3 procenta.

Za pozornost stojí i smíšené podílové fondy, velmi oblíbené v Česku. Do jejich říjnového výkonu nejvíce promluvil růst cen akcií a zlata, které letos přidalo 52 procent. V průměru tak smíšené fondy v říjnu meziměsíčně přidaly +1,5 procenta a meziročně jsou +7,2 procenta v zisku.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
31 .10 2025říjenOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX1,16,37,229,730,835,243
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně i další aktiva.

Podle Mašáta stojí za růstem ceny zlata zejména „agresivní politika prezidenta USA Donalda Trumpa“, která část investorů odvrací od dolaru, stejně jako snižující se úrokové sazby v USA. Oslabování dolaru vůči koruně – letos asi o 15 procent – však snižuje korunovou hodnotu dolarových investic, včetně zlata i akcií či dluhopisů.

Advertorial
