Optimismus na akciových trzích neskončil, ceny dluhopisů ale klesaly

Eva Sovová
Růst cen akcií podle Partners Indexu podílových fondů pokračoval i v září. Hlavní oporou investorů se stala americká centrální banka. Ta poprvé v tomto roce snížila základní úrokovou sazbu a uvolnila měnovou politiku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

To vedlo nejen k růstu cen akcií, ale i k dalšímu oslabení dolaru. Zcela opačným směrem se vydaly dluhopisy, jejichž ceny klesaly. Za to mohl především zvýšený objem nových dluhů a pád vlády ve Francii.

„Základní úrokové sazby v Evropě se na rozdíl od USA příliš nehýbají. Evropská centrální banka ani o žádném posunu měnové politiky neuvažuje. V eurozóně jde o to, že základní sazba Evropské centrální banky je na 2 procentech, což je mnohem níže než v České republice, kde je na 3,5 procentech, či v USA v pásmu 4,00 až 4,25 procenta,“ říká ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

Podle něj se ani České národní bance příliš nechce do dalších snižování sazeb. A to vlivem proinflačních rizik plynoucích z vysokého nárůstu mezd, napnutého trhu práce a vysokých cen nemovitostí. České státní dluhopisy tak stále nesou zhruba 4,5% zhodnocení. To odpovídá i podmínkám, za které je ministerstvo financí většinou nabízí. Úřad navíc nově emitoval na trh takzvané sociální dluhopisy.

Celkový pohled na trhy z pohledu akcií doplňuje Markéta Jelínková, portfolio manažerka Amundi. Tvrdí, že vybrané akcie, zejména těch nejpopulárnějších firem, jsou nyní hodně drahé, ale na trhu je stále mnoho dobrých společností, jejichž akcie jsou na reálných cenách.

„Růst cen akcií a stále přítomná inflační hrozba nahrává investorům jak do akcií, tak do dluhopisů, ideálně obojímu,“ říká Markéta Jelínková.

KOMENTÁŘ: Cihla a beton jako jistota? Proč jsou byty v Česku dražší než na Západě

Podílové fondy přidaly v září přes procento

Akcioví investoři si užívají již šestý měsíc rostoucích akciových trhů, a to navzdory několika negativním zprávám. To se odráží i na výkonu korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice. Ten se pohyboval v září okolo +1,5 procenta. Výkonnost za posledních 12 měsíců se dostala na +7 procent. Vyplývá to z Partners Indexu fondů za září.

Výkonnosti akciových fondů (v %)
30.9. 2025záříOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-AK1.55,87,052,166,4109,337
PIF-SPEC2,617,214,573,370,6103,714
  • PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí
  • PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Skupina speciálně zaměřených akciových fondů, které se soustředí buď na konkrétní regiony či sektory, vykázala v září růst o 2,6 procenta. Za 12 měsíců jsou výše o 14,5 procenta. Tento nadprůměrný růst nad hlavními akciovými trhy je z velké části dán extrémní výkonností středoevropských akcií.

„Pro zajímavost akcie ČEZu a Moneta banky za 12 měsíců vyskočily o 47 procent, resp. o 52 procent, a to nepočítáme dividendy,“ doplňuje Martin Mašát.

KOMENTÁŘ: Zlatá horečka 2025 aneb Když cena letí vzhůru

Ceny dluhopisů odrážejí nové dluhy států

Podle analytiků obecný pokles cen dluhopisů, tažený především rostoucími dluhy a pádem vlády ve Francii, dopadl i na české státní dluhopisy. Jejich výnos se tak dostal na roční maximum přesahující 4,5 procenta.

„Pokles cen dluhopisů nastal i přesto, že srpnová inflace klesla na 2,5 procenta meziročně z předchozích 2,7 procenta. Třešničkou na dortu je informace, že rating Francie je již u dvou renomovaných agentur níže než u České republiky. Mezi rizika českých státních dluhopisů patří vývoj veřejného deficitu po volbách, kdy se pravděpodobně změní vláda,“ tvrdí Mašát.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %)
30. 9. 2025záříOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-DLUH-0,31,71,416,88,711,116
PIF-HY0,52,94,028,420,334,621
  • PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy
  • PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Průměrné zhodnocení dluhopisových fondů za poslední měsíc bylo -0,3 procenta. Za posledních 12 měsíců jsou konzervativní dluhopisové fondy pouze o +1,4 procenta výše. Fondy rizikových dluhopisů naopak v září rostly v souladu s optimismem na akciových trzích o +0,5 procenta. Meziročně jsou výše o +4,0 procenta.

Výkonnost smíšených fondů (v %)
30 .9 2025záříOd poč. roku1 rok3 roky5 let10 letPočet fondů
PIF-MIX1,14,84,629,928,036,843
  • PIF-MIX značí podílové fondy, které mají v portfoliu akcie i dluhopisy, případně i další aktiva.

Smíšené strategie kombinovaly posilování akciových trhů a růst ceny zlata. Nejlépe se letos daří hlavně středoevropským akciím, jejichž výkonnost překonává 30 procent. Zlato samo o sobě přidalo jen letos +50 procent, za čímž stojí propad dolaru a nižší úroky v USA. V průměru vyvážené fondy meziměsíčně rostly o +1,1 procenta a meziročně jsou +4,6 procenta v zisku.

