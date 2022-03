Program na bydlení pro mladé dává vyšší úvěry. Má ale jen 108 milionů

Program Vlastní bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI) spadající pod resort ministerstva pro místní rozvoj nabízí úvěry na pořízení, výstavbu, přestavbu rodinného domu nebo bytu lidem do 40 let věku. Od letošního ledna navíc nabízí atraktivnější podmínky u objemu schválených peněz.

„V rámci novely byla navýšena maximální částka úvěru na výstavbu nebo koupi rodinného domu na 3 400 000 korun a dále byla navýšena maximální částka úvěru na pořízení bytu na 3 000 000 korun,“ upozorňuje ředitelka komunikace SFPI Karolína Smetanová.

Současně dodává, že se od nového roku o deset let prodloužila splatnost poskytnutých úvěrů na bydlení a to na 30 let. Na modernizaci nemovitosti lidé od nového roku žádají nejvýše o 750 tisíc korun. Splatnost úvěru je nejdéle deset let od uzavření smlouvy o úvěru. Tím ale dobré zprávy končí.

Aktuálně na úvěry 108 milionů korun

Letošní rozpočet programu na podporu pořízení bydlení činí stejně jako loni 700 milionů korun. Reálné volné finanční prostředky pro rok 2022 navíc zúžily podané ale nevyřízené žádosti o úvěr na konci roku 2021. Objem neuzavřených úvěrů k 31. prosinci 2021 dosahoval 120 milionů korun. Reálně se tak rozpočet pro letošní rok snížil na 580 milionů korun.

Stav programu Vlastní bydlení v Kč Navrhovaný rozpočet programu 700 000 000 Přijaté žádosti 591 118 071 Volné prostředky 108 881 9229 Zdroj: SFPI, aktualizace 28.3.2022

„Pokud budeme vycházet z aktuálních údajů České bankovní asociace o vývoji hypotečního trhu, tak průměrná výše hypotéky činila letos v únoru přibližně 3,4 milionu korun. Při zjednodušeném výpočtu tak z 580 milionového rozpočtu SFPI letos teoreticky uspokojí 170 žadatelů o hypotéku,“ uvádí finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss s tím, že jde o modelový příklad.

V reálu totiž státní úvěry lidé často čerpají na rekonstrukce svých bytů a rodinných domů nebo pořízení bytu, kde je výše úvěru limitována částkou tři miliony korun. Další problém je, že není příliš mnoho nadějí na to, že by bylo peněz více.

„Navýšení rozpočtu je možné v případě nižšího zájmu o naše další programy. Vyhodnocení případně volné alokace z dalších programů uděláme v okamžiku, kdy bude jasné, že žádosti jsou ve větším objemu, než je alokovaných 700 milionů korun,“ vysvětluje Smetanová ze SFPI.

Zároveň potvrzuje, že přes od ledna navýšený objem čerpaných prostředků zájem o úvěry na pořízení vlastního bydlení letos významně upadá.

„Za stejné období, to je od začátku roku do půlky března, bylo v průběhu loňského roku do programu podáno zhruba o 40 % více žádostí, než je tomu letos, ale objemově letošní žádosti narostly o 170 % požadovaných finančních prostředků,“ říká.

Na vině je podle ní vyšší úroková sazba, která se u úvěru od SFPI odvíjí od základní sazby EU. Právě i ta se v roce 2021 celkem pětkrát navýšila, v letošním roce pak již dvakrát. Zatímco loni v lednu uzavírali lidé tyto úvěry s 1% úrokem, letos už se úroková sazba pohybuje kolem čtyř procent. Což se pomalu přibližuje úrokům, které nabízejí tuzemské banky.

„Úrokové sazby u komerčních bank se aktuálně nejčastěji pohybují v rozpětí 4,5 až 5,5 procent v závislosti na konkrétních podmínkách žadatele,“ uvádí k aktuální výši úrokových sazeb hypoték u tuzemských bank Vladimír Weiss.

Nad výší úroků u SFPI pak kroutí hlavou, protože právě úroková sazba u SFPI v minulosti patřila k hlavním výhodám, proč se mladí lidé na Fond s žádostmi o úvěr obracejí. Otevřenou otázkou pak zůstává, zda 108 milionů korun, které aktuálně Fond má, do konce roku na státem zvýhodněné úvěry na pořízení vlastního bydlení, postačí.

Snažme se být pozitivní

Státem zvýhodněné úvěry na vlastní bydlení přesto určitá pozitiva přináší. K výhodám programu patří podle vedení Fondu bezplatná možnost mimořádných splátek či předčasného splacení úvěru. Bez poplatků se obejde i správa a vedení úvěru a odborné konzultace s pracovníky Fondu. Zájemci i žadatelé o úvěr na pořízení bydlení ocení i úlevu ve výši 30 tisíc korun při narození nebo osvojení dítěte.

„A škodní nejsou ani žadatelé, kteří již o potomka pečují v době, kdy o státní úvěr teprve žádají. Za každé dítě do 15 let totiž získávají příznivější úrok o 0,2 procenta. Ovšem za podmínky, že s nimi dítě trvale žije v jedné domácnosti. Výše úrokové sazby ale nesmí být současně nižší než 1 % p. a., což nyní ani v blízké budoucnosti zřejmě nehrozí,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Pro rodiny s malými dětmi, jež získají slevu na úroku o 0,2 procenta za každé dítě, znamená takové ponížení úroku úsporu na splátce ve výši i desítky tisíc korun za rok.

Za další výhodu pak někteří považují i to, že až třímilionový úvěr od státu mohou lidé do 40 let využít i na koupi družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu. A i na tento úvěr se vztahuje 0,2% sleva z úrokové sazby při péči o dítě do 15 let. Anebo odečet 30 tisíc korun z úvěru za narozené či osvojené dítě.