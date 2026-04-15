Úvěr z banky či nebanky? Na bezpečné zadlužení má ČNB vlastní desatero

Podle loňského průzkumu České bankovní asociace má zkušenost se spotřebitelskými úvěry osm z deseti Čechů. Vysoce rizikové chování při půjčování peněz ale vykazuje 7 procent Čechů. Jde především o mladé ve věku 27 až 35 let. Neuváženě si často půjčují i lidé, kteří dnes žijí od výplaty k výplatě. Ve spolupráci s ČNB a odborníky proto přinášíme rady, jak si půjčit bez rizika a poznat férový úvěr.
Podnikatelské úvěry možná získáte „výhodněji“ a snáze, avšak za cenu absence jakékoli ochrany vyplývající ze zákona o spotřebitelském úvěru. Úvěry „na IČO“ se totiž řídí zcela jinými pravidly.