Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Banka zamítla financování vašeho projektu? Proč to nemusí znamenat konec byznysu

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL

Ronda Invest nabízí alternativní financování vašeho projektu | foto: Shutterstock

Máte promyšlený podnikatelský či stavební záměr, letité zkušenosti i nemovitost do zástavy, ale banka vás odmítne? Developerský projekt je příliš malý, v počáteční fázi nebo mu chybí historie? Zamítnutí neznamená stopku. Alternativní financování roste a evropské i české nebankovní trhy nabízejí flexibilní alternativy pro individuální potřeby stavitelů.

Když se životaschopný plán nevejde do přísných bankovních tabulek

Tradiční peněžní ústavy hrají v tuzemské ekonomice klíčovou roli. Jejich fungování je však pevně svázáno přísnými předpisy, procesy a pevně danými pravidly. Celosvětový trh alternativního a peer-to-peer financování mezitím dlouhodobě roste – podle dat Precedence Research dosahuje v roce 2026 hodnoty 222,90 miliardy dolarů a směřuje až k 1,6 bilionu dolarů do roku 2035.

Velikost trhu s peer-to-peer půjčkami

Evropský prostor, zmapovaný ve zprávě Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) za rok 2024, ukazuje, že poskytovatelé podnikatelského crowdfundingu a alternativních úvěrů v EU profinancovali přes 4,2 miliardy eur, přičemž více než 58 % tvořily úvěrové projekty.

Že má tento segment silné kořeny i v Česku, pak dokládají aktuální data České leasingové a finanční asociace (ČLFA): členové asociace profinancovali celkově 219,54 miliardy Kč (meziroční růst o 10,6 %). Na financování movitých i nemovitých investic a provozu podnikatelských subjektů směřovalo 184,88 miliardy Kč, přičemž samotný specializovaný segment podnikatelských úvěrů na nemovitosti vzrostl o 24,8 % a dosáhl financované částky 1,18 miliardy Kč.

Zdroj: ČLFA, roční zprávy o stavu a vývoji trhu 2021–2025; vlastní zpracování. Údaje zachycují členy ČLFA, nikoli celý trh. Složení členské základny se v období měnilo.

Na tento rostoucí domácí trh pak v Česku navazují specialisté, kteří dokážou nabídnout mnohem větší flexibilitu. V oblasti specifických realitních a developerských úvěrů sází Ronda Invest na osobitý přístup a na těchto základech staví své služby již od roku 2018. Během té doby profinancovala podnikatelské a developerské záměry v souhrnné hodnotě přesahující čtyři miliardy korun. „Lidé z praxe dnes oceňují především partnera, který rozumí jejich oboru. Neřídíme se přístupem, kdy klienta nutíme napasovat se do předpřipravené tabulky,“ vysvětluje Lukáš Blažek, člen správní rady. Nejde o žádný nezralý experiment, ale o prověřenou praxi na trhu, jejíž hlavní odlišnost spočívá v úhlu pohledu na každou žádost.

Objem financování českých podnikatelů u Ronda Invest | foto: Ronda Invest

Nejdřív člověk, potom čísla

Při posuzování čerstvého záměru není jediným ukazatelem minulost konkrétní právnické osoby. Zásadní roli hraje to, kdo za celým nápadem stojí. To je typické u podnikatelů, kteří úspěšně vedou firmu v jednom odvětví a otevírají nový obor, nebo u developerů, kteří pro každý záměr zakládají samostatná SPV. Právně vzato může jít o společnost bez minulosti, ale člověk v jejím pozadí má za sebou dlouhá léta úspěšné praxe, dokončené stavby a osobní majetek.

„Při úvodním setkání nás ze všeho nejvíce zajímá osoba samotného podnikatele a hodnoty, které do projektu přináší. Teprve potom řešíme samotné detaily případu,“ popisuje Blažek. Posouzení je individuální: prověřují se dosavadní výsledky žadatele, jeho bonita, kvalita nemovitostního zajištění i plán na splacení. Výsledkem nebývá jen strohé schváleno/zamítnuto, ale parametry vymodelované na míru – od úvěrů v řádu jednotek milionů až po objemy překračující 150 milionů korun.

Do vybraných záměrů tak lze vstupovat už ve fázi projekce či předdeveloperské přípravy. Flexibilita však neznamená podceňování rizik. Každý projekt musí mít zdravou ekonomiku a solidní krytí – standardně nemovitostí s poměrem úvěru k hodnotě (LTV) kolem 70 %. „Schopnost v pravý čas říct ‚ne‘ a nedobrou žádost odmítnout je pro bezpečné financování naprosto klíčová,“ podotýká Blažek z Ronda Invest.

Čtyři scénáře, kdy v bance pravděpodobně nepochodíte

  • Menší development: Developer potřebuje jednotky či nižší desítky milionů na nákup budovy, rekonstrukci nebo výstavbu několika bytů. Pro bankovní dům je takový objem nezajímavý, pro specializovaného poskytovatele jde o standard.
  • Předdeveloperské období: Kapitál je potřeba na akvizici pozemku v době, kdy projekt ještě nemá stavební povolení. „V těchto počátečních fázích bývá tvárnost partnera pro klienta rozhodující,“ vysvětluje Blažek s tím, že se v této fázi nevyžadují podepsané předprodeje bytů.
  • Vstup do nového oboru: Zkušený investor otevírá novou dceřinou firmu, která nemá výkazy za minulé roky, ale v pozadí stojí stabilní podnikatel s majetkem a příjmy z jiných firem.
    • Rychlý provozní kapitál: Podnikatel potřebuje financovat rozvoj podnikatelské činnosti v jakémkoli oboru a má nemovitost k zástavě.

Nebankovní kapitál jako spojovací můstek

Nebankovní sektory dříve platily za poslední záchranu, dnes se však obě cesty efektivně doplňují. Typický scénář: developer potřebuje rychle koupit pozemek, což je pro banku příliš brzy. Využije proto flexibilnější zdroj pro akvizici a jakmile projekt posune do fáze stavebního povolení, v další fázi přejde na klasický bankovní úvěr.

„Už dávno neplatí, že alternativní zdroje jsou nouzovou variantou. Pro čím dál větší skupinu podnikatelů představují běžnou součást finančního plánování,“ konstatuje Blažek. Poskytnutý kapitál tak slouží jako bezpečný most k navazujícímu bankovnímu financování.

Když o úspěchu rozhoduje rychlost

Atraktivní nemovitost nebo pozemek nebudou na trhu čekat týdny, než zájemce vyřídí administrativu. „Ve výsledku to není pouze o penězích jako takových. Skutečnou hodnotu tvoří pohotovost schvalování a schopnost postavit strukturu úvěru na míru,“ uvádí Lukáš Blažek. Ronda Invest dokáže záměr předběžně vyhodnotit do dvou pracovních dnů a při včasném dodání podkladů zahájit čerpání už od deseti pracovních dnů.

Flexibilita nekončí podpisem dokumentů

Potřeby reálného obchodu se v čase mění. Projekt může postupovat rychleji, stavitel prodá část jednotek dříve, případně získá refinancování z banky. Proto Ronda Invest umožňuje jak předčasné splacení celého úvěru, tak mimořádné dílčí splátky. Investor využívá kapitál podle aktuálního vývoje stavby, aniž by musel každou odchylku pasovat do šablon. Právě spojení rychlého jednání, flexibility a osobního přístupu bývá pro mnohé projekty důležitější než samotná úroková sazba.

Cesta za financováním nekončí u jednoho razítka

Běžné banky budou pro řadu záměrů i nadále hlavní volbou. Existuje však celá řada situací a vývojových fází, které do bankovních tabulek jednoduše nezapadnou. V takových chvílích rozhoduje reálná ekonomická logika projektu a partner, který dokáže nastavit financování na míru.

Řešíte financování pro svůj projekt a standardní cesta selhává? Nezávaznou konzultaci a předběžné posouzení žádosti najdete přímo na webu Ronda Invest.

Nejčtenější

KVÍZ: Jste borci na finanční zkratky a pojmy? Otestujte své znalosti

ilustrační snímek

Vyznat se ve finančních pojmech i zkratkách se vyplatí. Kdo má přehled, své peníze spravuje tak, aby si zajistil slušnou životní úroveň a nenechal se od nikoho napálit. Prověřte své znalosti, zda vás...

V lednu se změní výplata důchodů. Valorizační doplatek bude naposledy

Důchody v roce 2027 vzrostou.

Pravidelná lednová valorizace důchodů s sebou dosud přináší jednu zvláštnost. První měsíc nového roku dostávají penzisté navíc i valorizační doplatek. V roce 2027 tomu tak bude naposledy. V půlce...

Penze od ledna 2027 opět porostou. Kolik bude starobní, invalidní a vdovský důchod?

Minimální starobní důchod by od ledna měl stoupnout o 540 Kč.

O kolik od ledna 2027 stoupnou důchody? V průměru zhruba o 300 korun, z toho 270 na takzvané základní výměře. Původně se měla zvyšovat více, ale ukázalo se, že mzdy v první půli letošního roku...

Bohatí zaplatí státu v roce 2027 nižší daň z příjmu než letos

ilustrační snímek

I v příštím roce budou v Česku platit dvě daňové sazby. Většina lidí zdaňuje své příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmů, druhé daňové pásmo platí až pro vysoké zdanitelné příjmy a navíc se pro příští...

Minimální zálohy OSVČ a paušál se v roce 2027 zvýší. Víme, jak moc

MInimální zálohy OSVČ se od roku 2027 zvyšují.

Minimální zálohy a odvody pro OSVČ v paušálním režimu daně se od ledna 2027 zvýší. Souvisí to s růstem průměrné mzdy, z níž se tyto částky odvozují. Ani po zvýšení však nedosáhnou takové úrovně,...

Banka zamítla financování vašeho projektu? Proč to nemusí znamenat konec byznysu

Advertorial
Ronda Invest nabízí alternativní financování vašeho projektu

Máte promyšlený podnikatelský či stavební záměr, letité zkušenosti i nemovitost do zástavy, ale banka vás odmítne? Developerský projekt je příliš malý, v počáteční fázi nebo mu chybí historie?...

5. října 2026

Angličtina už nestačí: Který jazyk vám dnes skutečně zajistí dobrou práci?

ilustrační snímek

Jaké jazykové vybavení si v současné době žádá pracovní trh? Angličtina už nikoho nedojme, cení se vybroušená němčina, žádané jsou i skandinávské a exotické jazyky. A vítězí kombinace.

5. října 2026

Přátelství může existovat ještě před naším prvním setkáním. Vědci mají vysvětlení

Premium
ilustrační snímek

Přátelství považujeme za jednu z nejspontánnějších věcí v životě. Potkáme člověka, padneme si do oka, získáme společné zážitky a postupně zjišťujeme, že na věci kolem sebe pohlížíme stále víc tak...

4. října 2026

Z indoložky šéfkou Asiany. Po 30 letech předává firmu další generaci

Šárka Litvinová je zakladatelkou a šéfkou společnosti ASIANA

Vystudovala indologii, překládala indickou literaturu a mířila k akademické dráze. Po roce 1989 ale přišel obrat: Šárka Litvinová s manželem založila Asianu a pomohla proměnit způsob, jakým Češi...

3. října 2026

Platíte za energie tisíce měsíčně? Zálohy napoví, kolik můžete ušetřit

Ve spolupráci
Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

Tipy na změnu dodavatele či úpravu distribuční sazby ukazují, jak ušetřit tisíce i desítky tisíc korun ročně podle výše měsíčních záloh. Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

2. října 2026  15:09

V lednu se změní výplata důchodů. Valorizační doplatek bude naposledy

Důchody v roce 2027 vzrostou.

Pravidelná lednová valorizace důchodů s sebou dosud přináší jednu zvláštnost. První měsíc nového roku dostávají penzisté navíc i valorizační doplatek. V roce 2027 tomu tak bude naposledy. V půlce...

2. října 2026

Vyšší tlak, větší odpovědnost. Proč manažeři narážejí na své limity

Ondřej Rutkovský z poradenské společnosti Kienbaum Praha

Pět generálních ředitelů za čtyři roky, nejistý tým a firma, která ztrácí směr. I tak může vypadat důsledek problémů ve vedení. Ondřej Rutkovský z poradenské společnosti Kienbaum Praha v rozhovoru...

2. října 2026

Nezaviněná nehoda, ale bez pásů? Jak to bude s odškodněním, popisuje advokát

Premium
ilustrační snímek

Utrpěli jste zranění při dopravní nehodě, kterou jste nezpůsobili, ale v okamžiku střetu jste neměli zapnutý bezpečnostní pás? Tato skutečnost vás automaticky nezbavuje nároku na finanční kompenzaci....

2. října 2026

Neuznaný pracovní úraz. Když zaměstnavatel řekne ne, může rozhodnout soud

ilustrační snímek

U pracovního úrazu je zaměstnavatel v první chvíli tak trochu soudcem ve vlastní věci – sám posuzuje, zda událost jako pracovní úraz uzná. Pokud to odmítne, zaměstnanec ani pozůstalí ještě nemají...

1. října 2026

Dědické smlouvy Češi ke své vlastní škodě opomíjejí. Kdy jsou lepší než závěť?

ilustrační snímek

Zatímco závětí Češi sepíší a uloží u notáře až 30 tisíc za rok, dědických smluv bývá ročně uzavřeno ne více než dvě stě. Důvodem nezájmu o dědické smlouvy může být to, že je lidé neznají nebo se...

1. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sucho, mráz, kroupy. Živly decimují české zemědělství. Jak ho chránit, přibližuje expert

Premium
Vladimír John

Živly postihují české zemědělství stále častěji. Podle Vladimíra Johna, ředitele Agra pojišťovny, je čas změnit přístup. Řešením není jen vyšší pojistné krytí, ale hlavně změna hospodaření a systém...

30. září 2026

Bohatí zaplatí státu v roce 2027 nižší daň z příjmu než letos

ilustrační snímek

I v příštím roce budou v Česku platit dvě daňové sazby. Většina lidí zdaňuje své příjmy pouze 15% sazbou daně z příjmů, druhé daňové pásmo platí až pro vysoké zdanitelné příjmy a navíc se pro příští...

30. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.