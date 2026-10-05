Když se životaschopný plán nevejde do přísných bankovních tabulek
Tradiční peněžní ústavy hrají v tuzemské ekonomice klíčovou roli. Jejich fungování je však pevně svázáno přísnými předpisy, procesy a pevně danými pravidly. Celosvětový trh alternativního a peer-to-peer financování mezitím dlouhodobě roste – podle dat Precedence Research dosahuje v roce 2026 hodnoty 222,90 miliardy dolarů a směřuje až k 1,6 bilionu dolarů do roku 2035.
Evropský prostor, zmapovaný ve zprávě Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) za rok 2024, ukazuje, že poskytovatelé podnikatelského crowdfundingu a alternativních úvěrů v EU profinancovali přes 4,2 miliardy eur, přičemž více než 58 % tvořily úvěrové projekty.
Že má tento segment silné kořeny i v Česku, pak dokládají aktuální data České leasingové a finanční asociace (ČLFA): členové asociace profinancovali celkově 219,54 miliardy Kč (meziroční růst o 10,6 %). Na financování movitých i nemovitých investic a provozu podnikatelských subjektů směřovalo 184,88 miliardy Kč, přičemž samotný specializovaný segment podnikatelských úvěrů na nemovitosti vzrostl o 24,8 % a dosáhl financované částky 1,18 miliardy Kč.
Na tento rostoucí domácí trh pak v Česku navazují specialisté, kteří dokážou nabídnout mnohem větší flexibilitu. V oblasti specifických realitních a developerských úvěrů sází Ronda Invest na osobitý přístup a na těchto základech staví své služby již od roku 2018. Během té doby profinancovala podnikatelské a developerské záměry v souhrnné hodnotě přesahující čtyři miliardy korun. „Lidé z praxe dnes oceňují především partnera, který rozumí jejich oboru. Neřídíme se přístupem, kdy klienta nutíme napasovat se do předpřipravené tabulky,“ vysvětluje Lukáš Blažek, člen správní rady. Nejde o žádný nezralý experiment, ale o prověřenou praxi na trhu, jejíž hlavní odlišnost spočívá v úhlu pohledu na každou žádost.
Nejdřív člověk, potom čísla
Při posuzování čerstvého záměru není jediným ukazatelem minulost konkrétní právnické osoby. Zásadní roli hraje to, kdo za celým nápadem stojí. To je typické u podnikatelů, kteří úspěšně vedou firmu v jednom odvětví a otevírají nový obor, nebo u developerů, kteří pro každý záměr zakládají samostatná SPV. Právně vzato může jít o společnost bez minulosti, ale člověk v jejím pozadí má za sebou dlouhá léta úspěšné praxe, dokončené stavby a osobní majetek.
„Při úvodním setkání nás ze všeho nejvíce zajímá osoba samotného podnikatele a hodnoty, které do projektu přináší. Teprve potom řešíme samotné detaily případu,“ popisuje Blažek. Posouzení je individuální: prověřují se dosavadní výsledky žadatele, jeho bonita, kvalita nemovitostního zajištění i plán na splacení. Výsledkem nebývá jen strohé schváleno/zamítnuto, ale parametry vymodelované na míru – od úvěrů v řádu jednotek milionů až po objemy překračující 150 milionů korun.
Do vybraných záměrů tak lze vstupovat už ve fázi projekce či předdeveloperské přípravy. Flexibilita však neznamená podceňování rizik. Každý projekt musí mít zdravou ekonomiku a solidní krytí – standardně nemovitostí s poměrem úvěru k hodnotě (LTV) kolem 70 %. „Schopnost v pravý čas říct ‚ne‘ a nedobrou žádost odmítnout je pro bezpečné financování naprosto klíčová,“ podotýká Blažek z Ronda Invest.
Čtyři scénáře, kdy v bance pravděpodobně nepochodíte
Nebankovní kapitál jako spojovací můstek
Nebankovní sektory dříve platily za poslední záchranu, dnes se však obě cesty efektivně doplňují. Typický scénář: developer potřebuje rychle koupit pozemek, což je pro banku příliš brzy. Využije proto flexibilnější zdroj pro akvizici a jakmile projekt posune do fáze stavebního povolení, v další fázi přejde na klasický bankovní úvěr.
„Už dávno neplatí, že alternativní zdroje jsou nouzovou variantou. Pro čím dál větší skupinu podnikatelů představují běžnou součást finančního plánování,“ konstatuje Blažek. Poskytnutý kapitál tak slouží jako bezpečný most k navazujícímu bankovnímu financování.
Když o úspěchu rozhoduje rychlost
Atraktivní nemovitost nebo pozemek nebudou na trhu čekat týdny, než zájemce vyřídí administrativu. „Ve výsledku to není pouze o penězích jako takových. Skutečnou hodnotu tvoří pohotovost schvalování a schopnost postavit strukturu úvěru na míru,“ uvádí Lukáš Blažek. Ronda Invest dokáže záměr předběžně vyhodnotit do dvou pracovních dnů a při včasném dodání podkladů zahájit čerpání už od deseti pracovních dnů.
Flexibilita nekončí podpisem dokumentů
Potřeby reálného obchodu se v čase mění. Projekt může postupovat rychleji, stavitel prodá část jednotek dříve, případně získá refinancování z banky. Proto Ronda Invest umožňuje jak předčasné splacení celého úvěru, tak mimořádné dílčí splátky. Investor využívá kapitál podle aktuálního vývoje stavby, aniž by musel každou odchylku pasovat do šablon. Právě spojení rychlého jednání, flexibility a osobního přístupu bývá pro mnohé projekty důležitější než samotná úroková sazba.
Cesta za financováním nekončí u jednoho razítka
Běžné banky budou pro řadu záměrů i nadále hlavní volbou. Existuje však celá řada situací a vývojových fází, které do bankovních tabulek jednoduše nezapadnou. V takových chvílích rozhoduje reálná ekonomická logika projektu a partner, který dokáže nastavit financování na míru.
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