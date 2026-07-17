Nový průzkum Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) ukázal, že tři čtvrtiny majitelů rodinných domů sice o rekonstrukci aktivně uvažují, zjišťují si informace nebo ji přímo plánují, značná část ale stále hledá odpovědi na základní otázky týkající se nákladů, úspor a návratnosti.
Samotné peníze, které bývají důvodem pro odkládání větších rekonstrukcí, však nejsou jedinou brzdou. Mnohdy je důležitá i mezigenerační shoda. Přibližně třetina lidí totiž sdílí bydlení s rodiči, prarodiči nebo dospělými dětmi. A když přijde řeč na případnou rekonstrukci, dochází často k hádkám a sporům. „Nejčastěji se lidé dohadují o tom, zda rekonstrukci vůbec dělat, následují peníze a způsob i parametry rekonstrukce,“ přibližuje zjištění průzkumu Milan Pospíšil, manažer úvěrů Stavební spořitelny České spořitelny.
Pokud jde o peníze, padají nejčastěji tyto argumenty: „Kde na to vezmeme a jak zvládneme splácet případný úvěr?“ obávají se vlastníci. „Dům je rodičů, proč bych měl přispět na rekonstrukci,“ argumentuje mladá generace. „Každý by se měl podílet podle svého příjmu,“ navrhuje generace v důchodovém věku svým potomkům. Vůbec nejčastější jsou dohady mezi dědici: „Každý by se měl podílet podle svého vlastnického podílu,“ míní spoluvlastníci. A výsledek? Ve třetině případů vedou spory k odložení nebo zrušení rekonstrukce.
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Rozhodování svazuje komplexní koktejl problémů
Rekonstrukce představuje pro mnoho domácností komplexní koktejl finančních, praktických i psychologických bariér. Právě jejich kombinace vede k tomu, že lidé potřebné úpravy dlouhodobě odkládají. Nejčastěji skloňovanou překážkou jsou ale finance. Když chybí vlastní úspory, je nezbytné si půjčit, jenže řada domácností není ochotná se zadlužit. Třetina Čechů vyjádřila v průzkumu také obavu, že náklady na rekonstrukci mohou výrazně překročit původní rozpočet. A realita jim dává zapravdu.
„Pustili jsme se do rekonstrukce kuchyně v našem rodinném domku a sehnali si na to firmu, kterou nám doporučili známí. Objednali jsme si kuchyňskou linku na míru včetně moderních spotřebičů, abychom maximálně využili prostor. Bylo nutné vyměnit elektrorozvody, udělat novou podlahu, omítky… Původní rozpočet se nakonec vyšplhal do výrazně vyšší částky, než jsme počítali. Zaplatili jsme o 200 tisíc korun více,“ přibližuje Martin ze Středočeského kraje. Jak ale dodává, i když ani řemeslníci nebyli nejlevnější, odvedli nakonec dobrou práci a rekonstrukce i přes všudypřítomný prach a nepohodlí nakonec stála za to. „Vše neustále zdražuje, pokud bychom rekonstrukci odkládali, nejspíš bychom za pár let zaplatili ještě víc,“ dodává Martin.
Obavy mají reálný základ, výsledek ale stojí za to
Zkušenosti lidí, kteří v posledních pěti letech rekonstrukci uskutečnili, ukazují, že řada obav se opírá o každodenní realitu. Plná polovina dotazovaných uvedla, že jejich rekonstrukce trvala déle, než původně očekávali, a dalších 45 % majitelů nakonec zaplatilo více, než bylo v původním rozpočtu plánováno. Nejčastěji lidé zpětně zmiňují problémy s výběrem dodavatelů, nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků či nedodržováním termínů.
Fakta z průzkumu mezi majiteli rodinných domů ve věku 25 až 65 let
Zkušenosti potvrzují obavy z rekonstrukcí:
Ti, kteří by něco udělali jinak, zmiňují především řemeslníky:
Zdroj: Průzkum Buřinky, květen a červen 2026
Navzdory všem komplikacím, prachu a stresu však majitelé nemovitostí vysílají jasný vzkaz: rekonstrukce se vyplatí. Čtyři z pěti lidí (80 %) hodnotí již dokončenou rekonstrukci pozitivně. Nejčastěji oceňují výrazně vyšší komfort bydlení, nižší účty za energie a růst hodnoty nemovitosti.
„Zkušenosti lidí potvrzují obě strany příběhu. Rekonstrukce jsou náročné a často přinášejí nečekané komplikace. Zároveň je ale naprostá většina lidí po dokončení spokojená a šla by do toho znovu. Největší překážkou totiž často není samotná realizace, ale právě paralyzující nejistota a složité rozhodování na úplném začátku procesu,“ doplňuje Milan Pospíšil.
V červnu odstartovala Nová zelená úsporám
Pro tisíce českých domácností se teď nově otevírá možnost získat bezúročné úvěry na komplexní renovaci rodinných a bytových domů. Nová etapa dotačního titulu Nová zelená úsporám odstartovala 25. června 2026.
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Nová etapa dotační podpory byla upravena tak, že klasické dotace jsou nově cíleny pouze na zranitelné domácnosti, zatímco ostatním domácnostem ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabídne bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace.
Se zajímavým počinem přišla teď Buřinka – vlastníci rodinných domů mají možnost využít bezplatnou Energetickou studii Buřinky. Ta jim pomůže zodpovědět klíčovou otázku, která přichází ještě před samotným projektováním: zda se rekonstrukce vůbec vyplatí a jaký rozsah opatření má pro jejich konkrétní dům smysl. „Energetická studie jim bezplatně poskytne potřebná data na stůl, aby se mohli informovaně rozhodnout dříve, než investují čas a peníze do projektové přípravy a následně do celé rekonstrukce,“ poznamenává Milan Pospíšil.
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Rekonstrukční vlna podle odborníků přijde brzy a tento předpoklad potvrzují i průzkumy. Téměř sedm z deseti vlastníků nemovitostí chce začít nejpozději do dvou let. Lidé plánují nové koupelny, kuchyně, úpravy dalších částí interiérů i zateplení, nová okna a střechy či pořízení fotovoltaiky, což sníží výdaje za vytápění a energii. Do celkových rekonstrukcí se chtějí pustit s podporou bezúročných půjček i společenství vlastníků.
„Náš panelový dům byl postavený před 40 lety, má zatím jen novou střechu. Odkládali jsme si ale delší dobu vyšší částky do fondu oprav a naše SVJ chystá už celkovou rekonstrukci domu s podporou bezúročné půjčky. Máme už spočítáno, kolik bude rekonstrukce stát, na jak vysoký bezúročný úvěr můžeme dosáhnout a kolik bude potřeba pokrýt komerčním úvěrem od banky. Zatím to vypadá, že se do rekonstrukce konečně pustíme,“ říká pan Mirek z Prahy.
Mnohé české rodinné a bytové domy už něco pamatují. Více než polovina rodinných domů je starší než 35 let, dva miliony bytů nemá zateplené stěny a 700 tisíc bytů nemá vůbec žádný způsob zateplení. Rodinné rozpočty mnohých domácností tak zatěžují vysoké výdaje na vytápění. Předpověď odborníků, že v Česku odstartuje brzy nová rekonstrukční vlna, je tak velmi reálná.
Pokud se rekonstrukce rozběhnou, je ale dobré myslet i na pojištění. „Rekonstrukce dnes často představuje investici ve výši několika set tisíc korun, někdy i milionů. Proto je důležité myslet na podmínky sjednaného pojištění nemovitosti včas, protože investice do vylepšení, ať už v podobě nové střechy, zateplení či nové kuchyně, může mít zásadní dopad na hodnotu nemovitosti,“ říká produktový manažer Martin Svoboda z KB Pojišťovny.
Pokud se kvůli rekonstrukci změní hodnota, dispozice nebo technické parametry nemovitosti, ale pojistná smlouva zůstane beze změny, může vzniknout riziko podpojištění. V případě pojistné události pak domácnost nemusí dostat plnění v takové výši, které by odpovídalo skutečné hodnotě majetku po rekonstrukci. „Je také nutné si uvědomit, že škody mohou vzniknout už během stavby a jsou někdy dost vysoké. Například jeden z našich klientů rekonstruoval střechu. Přišla vichřice a způsobila škodu přes 700 tisíc korun,“ přibližuje jeden z konkrétních případů Martin Svoboda.
Při větších rekonstrukcích si proto ověřte nastavení svého pojištění. Kontaktujte svou pojišťovnu a zvažte případnou úpravu smlouvy ještě před zahájením prací. Pozor také na stavební materiál – jiná pravidla mohou platit při uložení na pozemku a jiná při umístění uvnitř nemovitosti.