Nízký úrok nemusí být u půjčky ten nejvýhodnější

Deset lidí ze sta uvažuje o tom, že si na Vánoce půjčí nějaké peníze, průměrně to má být podle průzkumu České bankovní asociace 10 600 korun. Počet žádostí o spotřebitelské úvěry před koncem roku narůstá. „Obecně pociťujeme vyšší zájem již od října. Přes naši webovou stránku evidujeme v tomto období nárůst o 45 procent v porovnání se zbytkem roku,“ dokladuje Martin Suchánek z Cofidisu.

Na kraji spirály

„Brát si spotřebitelský úvěr na zbytné věci představuje jedno z nejhorších ekonomických rozhodnutí, která člověk může udělat. I když splátka úvěru na dárky se na první pohled nemusí zdát vysoká, její splácení bude trvat několik dalších let,“ varuje Martin Novák z Broker Consulting. Když pak přijde další potřeba půjčit si kvůli třeba nemoci, nebo výpadku příjmů, může se snadno roztočit dluhová spirála, ze které se jen těžko uniká.

Jenže, co když nejde o dárky? Rozbila se vám třeba pračka. I když místo kapra koupíte obalované rybí prsty, tak na novou nezbude. Jestli vaše finanční situace opravdu vyžaduje, abyste si půjčili peníze, dobře zvažte, o jaký produkt zažádáte. Zvolte raději klasický jednorázový úvěr či prodej na splátky.

„Vzhledem k tomu, jakým tempem Česká národní banka v poslední době zvyšuje základní úrokové sazby, očekávám, že po Novém roce začnou zvedat sazby spotřebitelských úvěrů i jejich poskytovatelé. Domnívám se, že před Vánocemi k tomuto kroku z pochopitelných důvodů nepřistoupí,“ předpokládá Martin Novák, ze společnosti Broker Consulting.

Výši úroků banky a půjčovací společnosti odvíjejí nejen podle schopnosti konkrétního klienta splácet – čím je na tom lépe, tím lepší úrokovou sazbu získá – ale i podle výše úvěru a doby splatnosti. Tady platí, že čím je vyšší půjčka a delší doba splatnosti, tím je lepší sazba.

Jestliže vidíte na webu lákavou sazbu třeba 4,99 procenta, smiřte se s tím, že je určena těm, kdo si půjčují přes sto tisíc korun a třeba na deset let. Tolik na pračku potřebovat nebudete, a tak se vaše sazba nejspíš odpíchne od průměrné sazby úvěru.

Čtěte podmínky

Pozor na to, kolik si míníte půjčit. Některé ústavy nenabízejí „drobné“, v mnohých nejnižší spotřebitelský úvěr začíná na 20 000 korunách. Pět tisíc půjčí Air Bank, Equa bank a MONETA Money Bank, tři tisíce Provident, tam však počítejte s týdenními splátkami a sazbou od 19,48 %. Česká spořitelna půjčí už od 2 000 korun.

Kolik nejméně půjčí (v Kč) Air Bank 5 000

Cofidis 30 000

Česká spořitelna 2 000

ČSOB 20 000

Equa bank 5 000

Fio banka 10 000

Home Credit 10 000

Komerční banka 10 000

mBank 10 000

MONETA Money Bank 5 000

Provident 3 000

Raiffeisenbank 20 000

UniCredit Bank 20 000

Zonky 20 000

Zkontrolujte si také ceník poplatků. Dnes už za sjednání úvěru málokterý ústav účtuje peníze. Ale třeba u UniCredit Bank zaplatíte za sjednání úvěru 1 500 korun. Když si budete půjčovat milion, je to prkotina, ale u dvacetitisícové půjčky jde o poplatek relativně vysoký.

Na splátky? Ano, ale chytře

Stovky e-shopů nabízejí rozložení platby do splátek. Nejčastějšími poskytovateli jsou Cofidis, Home Credit a Essox.

Pokud však naleznete v e-shopové nabídce plateb Twisto, Mall Pay či PlatímPak, věnujte jim pozornost.

Jde v podstatě o odloženou platbu.

Její využití je šikovné třeba v případě, že kupujete boty či oblečení a nemůžete se rozhodnout pro model či velikost. Objednáte klidně šest párů bot, necháte zaplatit třeba Twisto, zásilka dojde, vy si vyzkoušíte zboží, jedny botky vyberete, patery vrátíte. Nahlásíte to i Twistu a zaplatíte jen za ten jeden vybraný pár.

Jaká že je to výhoda proti normálnímu nákupu, kdy také můžete do 14 dní odstoupit od smlouvy? Nemuseli jste na začátku zaplatit za těch šest párů bot a vydat se tak z hotovosti.

Když je něco příliš snadné...

Proč nesáhnout po kreditní kartě, kontokorentu či revolvingovému, automaticky se opakujícímu úvěru? Protože jsou příliš pohodlné. Půjčeno máte i ve chvíli, kdy to úplně nepotřebujete, a tahle situace svádí k neuváženým nákupům.

Pokud však máte pevnou vůli a jasné finanční zásady, kreditní karta není špatná věc. Nabízí půjčení peněz bez jakéhokoli navýšení, musíte však splatit v rámci takzvaného bezúročného období. A pozor, pokud banka inzeruje bezúročné období 55 dní, neznamená to, že automaticky můžete splácet do 55 dní od nákupu.

Čas se obvykle počítá od počátku aktuálního zúčtovacího období. Ten je například prvního dne v měsíci. Když zaplatíte kartou desátého, bude bezúročné období o deset dní kratší. Pokud splatit nezvládnete, není důvod k panice, neznamená to, že by vám už exekutor měl hned klepat na dveře. Banka vám začne počítat úrok a ten je u kreditních karet kolem 25 procent ročně.

Na co si Češi půjčují 57 % spotřební elektronika

32 % hračky pro děti

27 % bílé elektro

24 % nábytek

13 % sportovní vybavení

10 % zážitky, dovolená

7 % vzdělání, kurzy

7 % něco jiného Zdroj: Česká bankovní asociace

Zdroj: Česká bankovní asociace

Bez finanční disciplíny však opakující se půjčky nezkoušejte. Lidí, kteří se dlouho drželi, ale časem sklouzli k tomu, že výplatou pokryjí vyčerpaný kontokorent a po dalším nákupu v supermarketu už jsou zase zadluženi, znají dluhové poradny spoustu.

Tím jsme se oklikou dostali zas na začátek. Prostě si na dárky nepůjčujte. Ostatně klientům to mezi reklamními spoty připomínají i odpovědné banky a půjčovací společnosti.