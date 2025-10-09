Když rodinný rozpočet praská ve švech a najednou „není na splátku“, první a jediná správná reakce je nečekat a jednat. Platí totiž, čím dříve banku či nebankovní společnosti kontaktujete, tím širší škála reálných řešení je obvykle dostupná. Navíc platí, že snaha se cení. A v tomto případě dvojnásob.
Když budete komunikovat, aktivně chtít problém řešit, budou se vám snažit pomoct, najít společně s vámi vhodnou cestu, jak z problému ven. „Cílem banky je stav, kdy dlužník začne úvěr znovu splácet, byť třeba až za nějakou dobu,“ říká Daniel Horňák, analytik společnosti Bidli. Pro komunikaci lze využít všechny možné kanály. „Klient nás může kontaktovat telefonicky, přes pobočku, web nebo skrze bankovní aplikaci George,“ vyjmenovává Jan Vaněček, expert na nezajištěné úvěry v České spořitelně.
Některé úvěry jsou flexibilní
Pokud víte, že jde o krátkodobý problém, můžete si u některých bank dokonce úvěr upravit sami. Například u Air Bank si v mobilní aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví můžete posunout den splácení, upravit výši splátky nebo využít splátkové prázdniny. „Klient si může zadarmo snížit nebo i zvýšit své splátky,“ potvrzuje Veronika Benešová, vedoucí oddělení půjček a pojištění Air Bank a doplňuje: „Změna trvá po celou dobu, dokud se úvěr nedoplatí nebo klient znovu zadarmo nezmění splátky.“
|
Získat hypotéku bez svatby není problém. Úskalí se skrývají jinde
Splátkové prázdniny pak budou vhodnou volbou pro toho, kde nemůže zaplatit daný měsíc ani minimální částku splátky. „Po zapnutí odložíme klientovi dvě splátky úvěru, odložení je tedy na dva měsíce. Službu je možné využít jednou za kalendářní rok,“ popisuje Benešová. Splátkové prázdniny může klient Air Bank využít za podmínky, že již uhradil alespoň jednu splátku ze své půjčky.
Podobné řešení nabízí rovněž Česká spořitelna, která přímo v aplikaci George vytvořila sekci zvanou Pomoc se splácením. „Díky balíčku flexibility si klient může zdarma snížit splátky až o polovinu, případně dvakrát do roka splátku odložit. Tyto úpravy je možné udělat i online v internetovém bankovnictví,“ říká Vaněček.
Dočasný odklad splátek
Jindy budete muset řešit blížící se problém s pracovníkem banky. „Společně s klientem pak hledáme řešení, která pomohou překovat jeho finanční obtíže,“ uvedla Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank. Stejně postupují i ostatní banky a seriózní nebankovní společnosti. Nejčastěji se přitom jedná o odklad splátek nebo jejich snížení, jen si takovou změnu nezajistíte sami online.
„Odklad (moratorium) splátek bývá i v těchto případech na omezené období. Podmínky i délka závisí na typu úvěru a interních pravidlech banky. Během odkladu však většinou běží úrok a celkové náklady úvěru tak rostou,“ vysvětluje David Krůta, konzultant společnosti 4fin. Dodává, že během pandemie se používala plošná řešení, dnes jsou takové žádosti posuzovány individuálně.
|
Jsme připraveni pomoct, zní z bank. Nabízejí odklad splátek i mimořádné půjčky
Po uplynutí odkladu lze buď prodloužit dobu splácení, nebo mírně navýšit zbývající splátky. Každá banka však má své vlastní podmínky, které se většinou liší. „Odklad bývá možný až po několika měsících řádného splácení, mezi dvěma odklady je obvykle nutné řádně zaplatit bankou stanovený počet splátek a celkově lze odklad využít jednou či vícekrát, záleží na podmínkách banky,“ upřesňuje Petr Motáček, specialista na spotřebitelské úvěry ze společnosti FinGo.
Dočasně odložit splátky umožňuje u všech svých produktů také například nebankovní společnost Home Credit. „Konkrétní podmínky se vždy odvíjejí podle typu produktu a časové fáze splácení půjčky,“ doplňuje Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Creditu.
Dočasné snížení splátek
Další možností, které banky obvykle nabízí, bývá dočasné snížení splátek. „Nejčastěji snižujeme splátky na zhruba polovinu původní výše, a to na několik měsíců. Odložené splátky jsou následně rozloženy do delšího období, což obvykle znamená prodloužení celkové doby splácení. Výše měsíční splátky tak zůstává ideálně stejná jako před úpravou,“ popisuje Kaiseršotová.
|
U platby do zahraničí mohou nastat komplikace. Ověřili jsme, kdy se tak děje a proč
Zdůrazňuje, že klientům, jimž banka snížení splátek dovolí, doporučují, aby si v této době – pokud jim to jejich situace umožní – vytvářeli finanční rezervu. Ta jim může pomoci lépe zvládnout případné budoucí neočekávané výdaje.
Trvalé snížení splátek
U České spořitelny je, jak již bylo zmíněno, dočasné snížení splátek až o polovinu bonusem. Klient si tuto změnu může nastavit sám. V případech dlouhodobější tíživé finanční situace je možné splátky snížit krátkodobě i dlouhodobě na minimum (20 % původní splátky, minimálně 500 korun měsíčně), případně sloučit úvěrové produkty do jednoho a nastavit nový splátkový kalendář. V případě revolvingových produktů je možné je převést na závazkový úvěr s pravidelnou splátkou.
„U těchto úprav se již ale jedná o restrukturalizaci splátkového kalendáře, která má svoje pravidla a také dopady,“ upozorňuje Jan Vaněček a vysvětluje: „Informace o restrukturalizaci zaneseme do Centrálního bankovního registru klientských informací. Budou tak k dispozici všem bankovním i nebankovním společnostem, které jsou jeho členy. Zápis v registru může do budoucna ovlivnit schvalování nových úvěrových produktů, o které budete mít zájem.“
|
KOMENTÁŘ: Stát chce rozhodovat o ceně úvěrů. Dává to smysl?
Stejný postup umožňují také ostatní banky. „A samozřejmě i u nich je potřeba počítat s tím, že v případech restrukturalizace, tedy například u trvalého snížení výše splátky, respektive prodloužení úvěru, zanesou do registru dlužníků,“ doplňuje Horňák.
Snížit splátku trvale (a tím pádem prodloužit dobu splácení půjčky) dokáže také Home Credit. „Podmínkou však je, že klient nemá další dluhy u jiného produktu u nás nebo u jiných společností. Zásadní je také o změnu požádat ještě před splatností splátky. V den splatnosti, ani zpětně, tuto službu již využít nejde,“ zdůrazňuje Zborovský.
Kdy může být řešením konsolidace půjček
Pokud máte více úvěrů či kreditních karet (což je rovněž úvěr), je dobré se zajímat také o konsolidaci půjček – tedy o sjednocení několika či všech do jedné. „Sloučením více závazků do jednoho si klient může prodloužit splatnost aktuálních úvěrů a často také získat lepší úrokovou sazbu. Díky tomu se i sníží měsíční splátka,“ vysvětluje Kaiseršotová.
|
Čtvrtina Čechů přiznala obtíže se splácením půjček, ukázal průzkum
V tomto případě se ovšem jedná již o zcela nový úvěr a bude potřeba splnit všechny podmínky jako u běžné žádosti, především co se týče vaší bonity a schopnosti splácet. „Je také důležité uvědomit si, že konsolidace není ‚oddlužením‘ a není tak dostupná pro úvěry, které jsou již v prodlení nebo pro klienty zapsané v registrech dlužníků,“ dodává David Krůta.
Kdo vám pomůže, když jsou problémy hlubší
Někdy jsou ovšem problémy tak zásadní, že dočasné řešení, ani například trvalé snížení splátek, člověku nepomůže. Ani pak ale není rozhodně na místě nechávat problém „vyhnít“, naopak bude o to důležitější se ho snažit řešit.
I v takový okamžik je nutné s vaším věřitelem. Kromě standardních možností totiž banky i nebankovní společnosti umí někdy nabídnout řešení zcela individuální. „Jako ombudsman klientů Home Creditu řeším měsíčně 20 až 25 případů, kdy se na nás obrátí klienti, kteří se dostali do opravdu vážné a tíživé životní situace. Vždy se snažím najít řešení tak, abychom jim v rámci možností pomohli,“ potvrzuje Miroslav Zborovský. „Poté mě vždy potěší, když se klient ozve a poděkuje za pomocnou ruku. Pak vím, že moje práce ombudsmana má smysl.“
|
Vinohrad či káva – povolený doping, který „udělal“ z operátora ombudsmana
Kromě toho na trhu funguje také celá řada specializovaných neziskových i komerčních služeb, které také s řešením finančních problémů dokážou poradit: bezplatné dluhové poradny, neziskové právní poradny, poradny pro oddlužení či instituty zabývající se zadlužeností. „Tyto organizace dokážou objektivně posoudit, zda má člověk šanci projít insolvenčním řízením (oddlužení), nabídnout pomoc s návrhem na oddlužení, zastavit exekuce nebo najít optimální cestu k řešení,“ vysvětluje Krůta.
Mezi ty nejznámější patří Člověk v tísni, který provozuje bezplatnou linku 770 600 800, Poradna při finanční tísni s linkou 800 722 722. Dále například bezplatné subjekty jako Dluhová poradna nebo Charita.
Jak potížím předcházet
Varováním by takový „strašák“ v podobě možných problémů se splácením měl být i pro ty, kteří o úvěru teprve uvažují. Měli by zvážit, zda si ho opravdu mohou dovolit, jak si ho případně správně nastavit.
„Při sjednávání a splácení úvěru je důležité zvolit vhodné datum splátky – ideálně čtvrtý až pátý den po výplatě, aby byly prostředky na účtu i v případě, že výplata připadne na víkend nebo svátek,“ říká Petr Motáček.„Je také nutné pečlivě si spočítat, zda výše úvěru odpovídá vašim finančním možnostem, a ideálně si udržovat finanční rezervu alespoň ve výši 20 až 30 procent příjmů po započtení všech výdajů včetně nové splátky,“ dodává.
|
Hypoteční sazby v říjnu klesly nejvíce od začátku roku. Jaký bude další vývoj?
U větších půjček se vyplatí zvážit i pojištění schopnosti splácet, které pomůže v případě ztráty zaměstnání, úrazu nebo nemoci. Podobně vlastně uvažují i banky a seriózní nebankovní společnosti, než vám úvěr schválí. Pečlivě prověřují vaši úvěruschopnost. „Je to důležité hlavně pro žadatele o půjčku, protože ne každý je schopen dobře odhadnout své příjmy a výdaje tak, aby se v budoucnu nedostal do problémů. A my naše klienty v žádném případě do takových problémů dostávat nechceme,“ dodává Zborovský z Home Creditu.