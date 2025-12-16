Podnikáte a chcete bydlet? Co si ohlídat, aby vám banka nezamítla hypotéku

Eva Sovová
Pořídit si vlastní bydlení je pro řadu OSVČ a majitelů firem v některých ohledech svízelnější než pro zaměstnance. Pokud podnikáte a chce bydlet ve vlastním, konec roku je pro vás klíčový. To, jak bude vypadat vaše daňové přiznání, zásadně ovlivní, zda a v jaké výši můžete dosáhnout v dalším roce na hypotéku. Čtěte rady, jak si zvýšit šanci a s žádostí u banky uspět.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

U zaměstnanců je výpočet bonity relativně přímočarý, banky obvykle akceptují přibližně polovinu (někdy i více) čistého příjmu jako maximální možnou zátěž splátkami. U podnikatelů a majitelů firem je situace mnohem složitější.

„U podnikatelů se setkáváme s typickým scénářem, kdy na nemovitost nedosáhnou nikoli proto, že by na ni neměli, ale protože to říká jejich daňové přiznání,“ vysvětluje Tomáš Rusňák, generální ředitel Gepard Finance. Podle něj platí jednoduchá rovnice – když si chci půjčit hodně, musím mít vysoký oficiální příjem – a tedy i vyšší daňový základ a odvody. Snahy legálně minimalizovat daňový základ tak jdou přímo proti logice posuzování bonity v bance.

KOMENTÁŘ: Cesta k vlastnímu domovu? Na scénu se vrací družstevní bydlení

OSVČ: Pozor na délku podnikání, paušály i „nesoulad“ činností

U OSVČ banky posuzují několik klíčových faktorů: délku podnikání, režim zdanění a také soulad činnosti v rejstříku s daňovým přiznáním. Pokud jde o délku podnikání, většina bank chce minimálně 12 měsíců souvislé činnosti. Některé banky ale vyžadují celé kalendářní období, takže podnikatel, který začal s činností v průběhu roku 2025, dosáhne na hypotéku v plném rozsahu až v roce 2027. Jen některé banky, jako například ČSOB a Hypoteční banka, umí pracovat s příjmem už po zhruba půl roce.

Banky zároveň rozlišují, zda jde o podnikání v režimu paušální daně (bez klasického daňového přiznání), výdajové paušály (40 %, 60 % apod.) a skutečné náklady a odpisy. Myslet je třeba i na soulad činnosti v rejstříku a v daňovém přiznání. Často se totiž stává, že má podnikatel jinou hlavní činnost uvedenou v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) a jinou v daňovém přiznání. „Banky si tyto údaje porovnávají a nesoulad může vést ke zhoršení podmínek nebo zamítnutí,“ upozorňuje Rusňák.

Rozdělit hypotékou zatíženou parcelu stojí čas i peníze

Specifickou kapitolou jsou pak příjmy z pronájmu. Podle způsobu zdanění (paušál, skutečné náklady, odpisy) se k nim různé banky staví rozdílně. Některé negativní výsledek z pronájmu započtou jako mínus a sníží tím celkovou bonitu, jiné k odpisům přihlížejí jen omezeně.

Majitelé s.r.o.: Čísla firmy rozhodují

Ještě složitější je situace u majitelů společností s ručením omezeným. Banky se dívají nejen na samotné daňové přiznání firmy, ale i na délku existence společnosti či délku a výši podílu žadatele (podíl 10 %, 20 %, nad 50 % apod.). Dále se dívají, zda si majitel vyplácí zisk či odměnu jednatele, zda má firma kladný hospodářský výsledek a vlastní kapitál.

Banky rovněž prověřují kompletní účetní výkazy (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohy) minimálně za 2 roky, někdy i za 3 roky. „Pokud je firma ve ztrátě nebo má záporný vlastní kapitál, je získání hypotéky pro majitele většinou extrémně složité, někdy prakticky nemožné,“ upozorňuje Rusňák s tím, že zároveň existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými bankami.

A přidává i příklady z praxe. Kupříkladu muž pracující v IT jako OSVČ fakturoval měsíčně za své služby okolo 150 000 korun. Když se ucházel o hypotéku, získal od „nejpřísnější“ banky úvěr maximálně ve výši 6,3 milionu korun. „Nejvstřícnější“ banka mu pak nabídla úvěr ve výši 11,5 milionu korun.

Absurdní, ani na vlastní parcele si možná dům nepostavíte. V čem je problém?

U majitele „eseróčka“ s odměnou jednatele 30 000 korun měsíčně a ziskem firmy ve výši okolo 2,5 milionu korun ročně byl rozdíl ještě dramatičtější. Jedna banka byla ochotná půjčit zhruba 6,2 milionu korun, jiná až 21,5 milionu korun – tedy zhruba 3,5násobek.

„Rozdíly jsou tak velké, že bez kvalitního hypotečního specialisty se k optimálnímu řešení většina podnikatelů prostě nedostane,“ poznamenává Rusňák.

Ideální čas, kdy začít hypotéku řešit

Pokud podnikáte a chcete bydlet ve vlastním, konec roku je ideálním časem, kdy začít hypotéku řešit. Hypoteční specialisté doporučují vše si dobře propočítat ještě před tím, než uzavřete rok 2025 v účetnictví a podáte daňové přiznání.

Tři kroky, jak si zvýšit šanci na získání hypotéky:

  1. Proberte čísla s účetním či daňovým poradcem. Zjistěte si, jak bude vypadat daňový základ za rok 2025, co udělají odpisy, paušály... Co lze optimalizovat a jaký to může mít dopad na vaši bonitu.
  2. Nechejte si bonitu spočítat hypotečním specialistou předem. Ideálně ještě před výběrem konkrétní nemovitosti, a to na základě reálných čísel a modelových výpočtů pro různé banky.
  3. Pokud chcete získat vysokou hypotéku, musíte být připravení krátkodobě platit vyšší daně a odvody. Někdy jde podle hypotečních specialistů o „oběť“ na 1 až 2 roku, která ale umožní pořídit vysněné bydlení.

Pro příští rok odborníci očekávají, že se hypoteční sazby budou pohybovat převážně ve čtyřprocentním pásmu, s případnými posuny v řádu desetin procentního bodu. Hypotéky za dvě procenta však zůstanou i v roce 2026 jen vzpomínkou.

„Nejhorší, co můžete udělat, je vybrat si nemovitost, podepsat rezervační smlouvu a teprve pak zjišťovat, jestli vám vůbec někdo půjčí,“ uzavírá Tomáš Rusňák.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Výpovědi z práce mají nová pravidla. Ne všichni zaměstnanci je však ocení

Premium
Mgr. Jakub Chvátal, advokát z kanceláře Spring Walk

Úkol takzvané flexinovely zákoníku práce byl jasný – zpružnit pracovní trh. Přinesla proto několik zásadních legislativních změn, a to zejména v oblasti ukončování pracovněprávních vztahů. Jaká...

Víc peněz ze stavebního spoření. Odborník radí, jak zhodnotit vklady na maximum

Premium
Petr Kielar

Stavební spoření je dlouhodobě oblíbený spořicí produkt. Dnes nabízí bezpečné zhodnocení úspor převyšující čtyři procenta ročně, a to po odečtení všech poplatků a daní. Pro srovnání: Kdybychom chtěli...

Penzijko: Jak ušetřit na dani až 7 200 korun a mít šanci na předdůchod

ilustrační snímek

Kdo spoří na důchod v penzijku, získává podle výše vkladů státní podporu. Lze ušetřit i na daních. Pokud si pošlete v prosinci na penzijko mimořádný příspěvek, můžete využít daňový odpočet za rok...

KOMENTÁŘ: Cesta k vlastnímu domovu? Na scénu se vrací družstevní bydlení

Tea Šigutová

Pro mladé lidi, kteří se dnes chtějí osamostatnit, je možnost pořídit si vlastnit byt či rodinný dům jen těžko dosažitelný cíl. A nejen pro ně. Existuje však cesta, která tento problém pomůže řešit....

Hypotéky přešlapují na místě. Ceny bytů rostou, stoupá podíl nájemního bydlení

ilustrační snímek

Úrokové sazby hypoték letos klesly jen o tři desetiny procentního bodu a závěr roku přinesl podle Swiss Life Hypoindexu stagnaci na úrovni 4,91 %. Ani příští rok se neočekávají dramatické změny,...

Podnikáte a chcete bydlet? Co si ohlídat, aby vám banka nezamítla hypotéku

Pražské sídliště Červený Vrch

Pořídit si vlastní bydlení je pro řadu OSVČ a majitelů firem v některých ohledech svízelnější než pro zaměstnance. Pokud podnikáte a chce bydlet ve vlastním, konec roku je pro vás klíčový. To, jak...

16. prosince 2025

PŘEHLEDNĚ: Co čekat od AI, když se stane vaším pracovním kolegou nebo parťákem

ilustrační snímek

Končící rok přinesl do mnoha kanceláří i domácností nového člena týmu. Kolegu, který nikdy neodchází na oběd, nevyžaduje dovolenou, nepřichází pozdě, nezapomene na schůzku, a dokonce vás ani...

15. prosince 2025

Lepší poznat pár zemí poctivě než celou Asii letem světem, říká cestovatel

Pavel Kladivo provozuje cestovní kancelář Okolo Asie

Jezdil na kole po Tchaj-wanu tak dlouho, až si řekl, že už zná skoro každý kout ostrova a může po něm provázet turisty. Jak si řekl, tak učinil. A dnes je vozí i jinam do Asie. Podnikatel Pavel...

14. prosince 2025

Život mě vedl od advokacie přes fotovoltaiku až k umění, říká Aleš Spáčil

Aleš Spáčil, jeden ze dvou majitelů společnosti Greenbuddies

Není jen byznysmen, který má v malíčku fotovoltaiku, ale také umělec. Ve svém volném čase se věnuje malování. „Své obrazy vnímám jako kontrast k technickému světu i způsob, jak vybudovat pomyslný...

13. prosince 2025

KOMENTÁŘ: Cesta k vlastnímu domovu? Na scénu se vrací družstevní bydlení

Tea Šigutová

Pro mladé lidi, kteří se dnes chtějí osamostatnit, je možnost pořídit si vlastnit byt či rodinný dům jen těžko dosažitelný cíl. A nejen pro ně. Existuje však cesta, která tento problém pomůže řešit....

12. prosince 2025

Výpovědi z práce mají nová pravidla. Ne všichni zaměstnanci je však ocení

Premium
Mgr. Jakub Chvátal, advokát z kanceláře Spring Walk

Úkol takzvané flexinovely zákoníku práce byl jasný – zpružnit pracovní trh. Přinesla proto několik zásadních legislativních změn, a to zejména v oblasti ukončování pracovněprávních vztahů. Jaká...

11. prosince 2025

Jak přežít advent bez útoku podvodníků a zlodějů na vaši peněženku či účet

podvody na internetu

Plánované výdaje nejen za dárky, ale i výlety na trhy, výstavy a jiné akce jsou lákadlem pro zloděje v době adventu. A jak ukazují bankovní i policejní statistiky, bezpečno není nikde. V online...

11. prosince 2025

Půjčka na dárky zatíží rozpočet na roky. Přitom stačí rozumné plánování

ilustrační snímek

Vánoce svádějí k impulzivním nákupům. Někdo chce dostát své roli živitele, jiný nechce ochudit své děti. Zadlužit se na roky dopředu je ale zbytečný risk. Stačí rozumné plánování a realistická...

11. prosince 2025

Víc peněz ze stavebního spoření. Odborník radí, jak zhodnotit vklady na maximum

Premium
Petr Kielar

Stavební spoření je dlouhodobě oblíbený spořicí produkt. Dnes nabízí bezpečné zhodnocení úspor převyšující čtyři procenta ročně, a to po odečtení všech poplatků a daní. Pro srovnání: Kdybychom chtěli...

10. prosince 2025

Penzijko: Jak ušetřit na dani až 7 200 korun a mít šanci na předdůchod

ilustrační snímek

Kdo spoří na důchod v penzijku, získává podle výše vkladů státní podporu. Lze ušetřit i na daních. Pokud si pošlete v prosinci na penzijko mimořádný příspěvek, můžete využít daňový odpočet za rok...

10. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTROÚDRŽBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 33 000 - 56 000 Kč

Dalších 30 031 volných pozic

Hypotéky přešlapují na místě. Ceny bytů rostou, stoupá podíl nájemního bydlení

ilustrační snímek

Úrokové sazby hypoték letos klesly jen o tři desetiny procentního bodu a závěr roku přinesl podle Swiss Life Hypoindexu stagnaci na úrovni 4,91 %. Ani příští rok se neočekávají dramatické změny,...

9. prosince 2025

Podílové fondy, do kterých investují Češi, v listopadu stagnovaly. Zářily jen komodity

Ilustrační snímek

Listopad přinesl na finanční trhy náznak dlouho očekávané korekce ceny akcií, růst tržních úrokových sazeb nebo posílení koruny. To vše se promítlo i do výkonu podílových fondů, do kterých investují...

9. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.