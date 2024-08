RPSN až 260 procent ročně. Konsolidace spotřebitelských úvěrů přišla včas

Shodou okolností je paní Němcová v příbuzenském vztahu s mladou finanční poradkyní Veronikou Kvapilovou. Ta spolu se svým zkušeným kolegou, oblastním vedoucím OVB Michalem Jurákem, vyrazila na schůzku právě ke své tetě.

Schůzku vedl Michal, což je v OVB běžná praxe, jak školit a mentorovat začínající finanční poradce. Zahájil ji klasicky finanční analýzou. Veronika tak měla skvělou příležitost sledovat zkušeného kolegu přímo u konkrétního finančního případu. „Je součástí naší každodenní práce předávat mladším kolegům své znalosti, rozvíjet je a zejména v začátcích kariéry nebo u složitějších případů jim přímo u klientů ukazovat celý poradenský proces. Od analýzy přes poradenství až po následný servis,“ říká Michal Jurák o vzdělávání mladších kolegů.

Riziková budoucnost kvůli úvěrům

Paní Němcová byla na začátku rozhovoru trochu skeptická a nechtěla svou finanční situaci popsat úplně celou. Po chvíli, kdy si s poradci vybudovali vzájemnou základní důvěru, došli k tomu, že mají s manželem nějaké spotřebitelské úvěry, které nejsou úplně malé a znamenají v rodinných financích velkou zátěž a riziko do budoucna.

Právě jejich řešení vyžadovalo zákrok zkušenějšího kolegy. V té době byl potřeba opravdu razantní postup, protože nejvyšší RPSN bylo někde kolem 260 % ročně – a to už je podle poradců OVB de facto lichva.

Otevřel se tak poměrně složitý případ konsolidace spotřebitelských úvěrů a s ním spojeného komplexního finančního poradenství. Michal s Veronikou vzali případ Němcových jako projekt dlouhodobějšího rázu. Přestože se to na první pokus nedařilo dle plánu, nevzdali to a zkoušeli to dál. Na druhý pokus se jim povedlo u jednoho z finančních partnerů vyjednat dobré podmínky a sloučit všechny úvěry do jednoho. Nejdříve u paní Němcové a následně i u jejího manžela.

Finanční převrat

Tím, že se Michalu Jurákovi povedlo realizovat tento finanční plán, manželům Němcovým splátky klesly o více než 60 %. Závazky, které měli, splatili neúčelovou americkou hypotékou se sazbou kolem 3,5 %. Díky tomu platí mnohem méně než předtím, a dokonce si mohli nově zrekonstruovat a vybavit byt.

Celkově to manželé hodnotí jako finanční převrat v rodině, protože operují s úplně jinou částkou než dříve. Jejich životní standard se díky tomu zlepšil, nyní mají dobře nastavené i životní pojištění, a začali dokonce investovat.

Veronika Kvapilová měla hned na začátku své kariéry finanční poradkyně příležitost vidět, jak se dají i takto složité, komplexní a zdánlivě neřešitelné případy díky znalostem finančního trhu a zkušenostem staršího kolegy dobře ošetřit.

„Byla jsem pozitivně překvapená, jaký systém v OVB mají. Očividně na to nováček není nikdy sám, ale stojí za ním zkušený mentor s letitou praxí, zkušenostmi, a hlavně široká škála finančních partnerů, kteří jsou proaktivní a mají motivaci hledat řešení přímo na míru klientovi,“ shrnuje paní Němcová.