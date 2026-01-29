Setkáváte se v praxi s tím, že lidé podepisují rezervační smlouvu na vysněnou nemovitost dříve, než mají jisté financování?
Ano, děje se to. Většinou jsou totiž vystaveni velkému tlaku prodávající strany na podpis rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy.
A co podpis dalších smluv? Zejména smlouvy o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouvy?
Podepisovat závazně tyto dokumenty před schválením hypotéky rozhodně nedoporučuji. Tady už hrozí nemalé sankce za případné zrušení. Bance bude ke schválení úvěru stačit návrh kupní smlouvy. A podepsanou smlouvu bude chtít doložit k samotnému čerpání úvěru.
Když už mám konkrétní nemovitost, určitě ověřit na katastru, jestli na nemovitosti nejsou exekuce nebo jiná právní omezení.