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Raška: Na problémech dlužníků nesmějí vydělávat prostředníci

Dana Jakešová
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Dušan Raška z Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů | foto: archiv D. Rašky

Když se člověk dostane do problémů se splácením úvěru, měl by nejprve jednat s poskytovatelem, říká Dušan Raška z Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů. V rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje na rizika placených zprostředkovatelů, vysvětluje možnosti bezplatné pomoci i to, jakou odpovědnost nesou věřitelé a samotní klienti.

Co by měl člověk udělat jako první, pokud zjistí, že začíná mít problémy se splácením úvěru?
Především by neměl čekat, až se jeho situace zhorší. Nejlepší je obrátit se co nejdříve přímo na poskytovatele úvěru a otevřeně s ním svou situaci probrat. Čím dříve se klient ozve, tím více možností řešení zpravidla existuje. Odkládání problému naopak může vést k tomu, že dluh začne narůstat a jeho zvládnutí bude stále obtížnější. Stejně tak bych varoval před unáhleným využitím služeb třetích stran, které slibují rychlé a jednoduché zbavení dluhů.

Mají ale poskytovatelé úvěrů skutečně zájem pomáhat klientům, kteří přestávají splácet? Není pro ně výhodnější dluh vymáhat?
Pro odpovědného poskytovatele rozhodně není výhodné, když se jeho klient dostane do problémů. Jeho obchodní model stojí na tom, že zákazník své závazky řádně splácí, nikoli na vymáhání nesplacených pohledávek. Pokud se tedy klient ocitne v obtížné finanční situaci, je v zájmu obou stran hledat včas přijatelné řešení. Samozřejmě záleží na konkrétních okolnostech i podmínkách úvěru, ale bez vzájemné komunikace se řešení hledá jen velmi obtížně.

Dušan Raška

  • Od roku 2020 je členem představenstva Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ).
  • Současně zastává pozici ředitele společnosti Mellenu pro ČR, která na českém trhu poskytuje nebankovní spotřebitelské úvěry pod značkou Zaplo. Odpovídá za strategické řízení společnosti, její obchodní rozvoj a efektivní fungování. Ve společnosti působí od roku 2018, přičemž vedení českého trhu převzal v květnu 2020.
  • Předtím zastával manažerské pozice v oblasti finančního řízení, mimo jiné v mezinárodní finanční skupině Provident Financial. Zkušenosti získával také v poradenských a komerčních společnostech mimo Evropu.
  • Vystudoval VŠB – Technickou univerzitu Ostrava a v Austrálii získal titul MBA v oboru finančního řízení.

Zmiňujete třetí strany, které lidem slibují pomoc s dluhy. V čem vidíte hlavní problém jejich působení?
Na trhu působí společnosti a právní kanceláře, které aktivně oslovují spotřebitele s nabídkou, že za ně napadnou úvěrovou smlouvu nebo způsob, jakým poskytovatel posoudil jejich schopnost splácet. Mohou jim slibovat vrácení zaplacených úroků, poplatků nebo zpochybnění povinnosti hradit část závazků. Pro člověka ve finanční tísni to samozřejmě může znít velmi lákavě.

Problém je v tom, že některé z těchto společností postavily svůj byznys na neznalosti spotřebitelů. Ti často netuší, že obdobný spor mohou řešit také zcela zdarma. Místo toho se zavážou k úhradě tisíců korun nebo k odevzdání významné části získaných peněz prostředníkovi.

Chcete tím říct, že tyto firmy zneužívají situace zadlužených lidí?
Nechci samozřejmě všechny házet do jednoho pytle. Pokud poskytovatel porušil zákon, spotřebitel má plné právo se bránit a využít i právní zastoupení. Je ale zásadní rozdíl mezi skutečnou ochranou práv klienta a obchodním modelem založeným na systematickém vyvolávání sporů.

Zvlášť problematické mi připadá, když prostředník sám aktivně vyhledává klienty a přesvědčuje je ke zpochybnění úvěrové smlouvy, přestože o žádné řešení původně neusilovali. V takových případech je namístě ptát se, zda hlavním cílem skutečně je pomoc spotřebiteli, nebo spíše získání finančního plnění, z něhož si prostředník vezme svou odměnu.

Jak tedy může spotřebitel postupovat, pokud má podezření, že poskytovatel při sjednávání úvěru pochybil, ale nechce platit za právní služby?
V první řadě doporučuji obrátit se na samotného poskytovatele a pokusit se věc vyřešit přímo s ním. Pokud se nedohodnou, existují další možnosti. Spotřebitel může využít služeb dluhových a občanských poraden, které poskytují bezplatné poradenství a mohou mu pomoci také s řízením před finančním arbitrem.

Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který rozhoduje vybrané spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi, včetně sporů ze spotřebitelských úvěrů. Řízení je bezplatné a člověk při něm nemusí být zastoupen advokátem. Není proto nutné platit komerční společnosti jen za to, aby jeho jménem podala návrh na zahájení řízení.

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Jedním z častých důvodů napadání úvěrových smluv bývá údajně nedostatečné posouzení schopnosti klienta splácet. Jaké povinnosti v tomto ohledu poskytovatelé mají?
Zákon jim ukládá povinnost důkladně posoudit úvěruschopnost žadatele. Musí přitom vycházet z relevantních informací o jeho příjmech, výdajích a dalších závazcích. Nejde o formalitu, ale o jeden ze základních pilířů ochrany spotřebitele. Pokud poskytovatel tuto povinnost nedodrží, může to pro něj mít závažné právní důsledky.

Zároveň bych ale připomněl, že odpovědnost za úvěrový vztah neleží pouze na poskytovateli. Své povinnosti má také samotný žadatel.

Co konkrétně od něj zákon vyžaduje?
Především musí poskytovat pravdivé a úplné informace o své finanční situaci. Pokud někdo například uvede nepravdivou výši příjmů, zamlčí další úvěry nebo jiné podstatné závazky, může tím zásadně ovlivnit výsledek posouzení své schopnosti splácet.

A nejde jen o porušení smluvních povinností. Trestní zákoník pamatuje také na úvěrový podvod. Jeho znaky může naplnit uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných informací při sjednávání úvěru. Pokud poskytovatel při prověřování konkrétního případu získá podezření na takové jednání, může podat trestní oznámení. O případné trestní odpovědnosti pak rozhodují příslušné orgány.

Znamená to, že se člověk může vystavit trestnímu stíhání, pokud se rozhodne svou úvěrovou smlouvu napadnout?
Samotné zpochybnění úvěrové smlouvy samozřejmě žádným trestným činem není. Spotřebitel má právo domáhat se nápravy, pokud se domnívá, že poskytovatel porušil své zákonné povinnosti. Chci ale upozornit na to, že při prověřování okolností sjednání úvěru mohou vyjít najevo také informace o jednání samotného žadatele.

Právě o těchto souvislostech by měl být klient předem informován. Pokud ho někdo přesvědčuje, že může jednoduše získat zpět zaplacené úroky, aniž by se zajímal o okolnosti sjednání úvěru nebo pravdivost tehdy uvedených údajů, je namístě zvýšená obezřetnost. Ochrana spotřebitele přece nemůže znamenat, že veškerá odpovědnost leží výhradně na poskytovateli.

Někteří prostředníci se zaměřují i na úvěry, které už klienti dávno splatili. Proč je tato praxe podle vás problematická?
Především si myslím, že by se každý měl zamyslet nad tím, proč chce starou smlouvu znovu otevírat. Pokud úvěr po celou dobu bez problémů splácel a řádně ho doplatil, je namístě velmi pečlivě zvážit, co mu takový krok skutečně přinese. Zvlášť pokud iniciativa nevychází od něj samotného, ale od komerční společnosti, která má na výsledku sporu přímý finanční zájem.

Samozřejmě netvrdím, že řádné splacení úvěru automaticky prokazuje splnění všech zákonných povinností poskytovatele. To by nebyla pravda. Nemělo by se však přehlížet při hodnocení celkových okolností případu. Je rozdíl mezi člověkem, který se kvůli nesprávně poskytnutému úvěru skutečně dostal do problémů, a situací, kdy někdo po letech bezproblémového splácení začne smlouvu zpochybňovat jen na základě nabídky prostředníka.

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Může podle vás plošné napadání starších úvěrových smluv představovat problém i pro celý finanční trh?
Domnívám se, že ano. Otevírá totiž širší otázku právní jistoty a předvídatelnosti smluvních vztahů. Úvěrová smlouva představuje závazek obou stran a pro fungování finančního trhu je důležité, aby se na uzavřené dohody bylo možné v přiměřené míře spolehnout.

Pokud se z plošného zpětného napadání historických smluv stane samostatný obchodní model, může to podle mého názoru narušovat důvěru ve smluvní vztahy a jejich dlouhodobou vymahatelnost.

To však nijak nezpochybňuje právo spotřebitele domáhat se nápravy skutečného pochybení, a to ani u již splaceného úvěru. Toto právo musí zůstat zachováno. Nemělo by se ale stávat nástrojem, který komerční subjekty účelově využívají k vytváření sporů i tam, kde klient původně žádný problém neřešil.

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Co byste tedy poradil člověku, kterého osloví společnost s nabídkou, že mu pomůže získat zpět peníze z úvěru?
Určitě bych mu doporučil, aby nic nepodepisoval unáhleně. Měl by si nejprve ověřit, co mu společnost skutečně nabízí, kolik za její služby zaplatí a jaká rizika s sebou případný spor může nést. Především by měl vědět, že existují i bezplatné možnosti, jak svá práva hájit.

A pokud má skutečné problémy se splácením, měl by začít komunikací s poskytovatelem. Včasné řešení může předejít řadě komplikací a pomoci najít cestu z obtížné situace.

Považuji za důležité, aby ochrana spotřebitele sloužila především samotnému spotřebiteli, nikoli se stávala zdrojem příjmů třetích stran. Člověk, který se snaží vyřešit svou finanční situaci, by se neměl stát příležitostí k výdělku pro někoho dalšího.

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