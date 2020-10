Konec splátkového moratoria je tu. V listopadu už je třeba úvěr platit

Kdo si na jaře vypnul splácení hypotéky či jiného úvěru, měl by zpozornět. Doba „hájení“ je totiž téměř u konce. Od listopadu je třeba zase začít platit. Kdo by s tím měl potíže, měl by začít komunikovat s bankou. Existuje totiž několik řešení, jak těžkou situaci ustát.