Odklad splátek nebo refinancování. Jak dnes ušetřit na hypotéce

ilustrační snímek

Ti, kdo platí hypotéku a mají aktuálně problém splácet, si mohou trochu oddechnout. Díky nové zákonné úpravě je možné kvůli ochromení ekonomiky v důsledku koronaviru splátky odložit o tři nebo o šest měsíců.

Postup je jednoduchý – na stránkách bank najdete formulář, jehož prostřednictvím požádáte o odklad, a to buď do 31. 7. 2020, nebo do 31. 10. 2020. Data jsou pevná. Kdo požádá v květnu, umrtví splátky na dva nebo pět měsíců, do července či do října.

Dokládat není potřeba žádná potvrzení, stačí jen věc oznámit a po dobu odkladu (od následujícího měsíce) neplatit. Pozor však na to, že hypotéka se dále úročí – úrok za dobu odkladu zaplatíte až na konci splácení (běžná měsíční splátka se tedy nebude navyšovat).

Pro ty, kteří nemají aktuálně z čeho splácet, je to pomoc. Pokud jste však spekulovali, že si splátky odložíte a pak třeba úvěr hned doplatíte, protože vám bude končit fixace, nepomůžete si. Úrok vám naúčtují tak jako tak. Odklad můžete využít i ve chvíli, kdy uvažujete o refinancování. Když si teď odložíte splátky, o to později bude možné přejít k jiné bance.

„Společně s odkladem splátky klientovi posouváme i termín doplacení a délku fixace,“ potvrzuje Jana Karasová z Airbank. Nemůže se tak stát, že by fixace „proběhla“ v polovině odkladu, a vy byste tak o termín přišli. Pokud byla fixace do července, posouvá se u tříměsíčního moratoria na říjen. K tomu termínu pak můžete bez problémů doplatit či přejít jinam.

Banky byly rychlejší než zákon

Jednotlivé banky nabízely možnost odkladu splátek u různých typů úvěrů ještě předtím, než vládní návrh prošel schvalovacím kolečkem zákonodárců. Je tak docela dobře možné, že už jste jednali a máte podepsaný odklad za jiných podmínek.

Například u České spořitelny požádalo o odklad splátky hypotéky ještě před platností zákonné úpravy 15 tisíc klientů. Tato banka i banka Creditas už v první vlně odložily celé splátky včetně úroků, které není třeba doplácet.

Jestli je však ve vašem konkrétním případě výhodnější přejít na odložení splátek podle nového zákona, můžete to tak bez problémů udělat – oznámíte bance úmysl odložit splátky a původně podepsaná smlouva o odkladu se tím stornuje.

Zvláštní situace může nastat u refinancování. Splácíte třeba vzorně už deset let. Nyní vám skončila fixace a vy jste úvěr převedli k jiné bance. Po termínu 26. března. Teoreticky by se vás moratorium nemělo týkat, právě proto, že ke sjednání smlouvy došlo třeba až v dubnu. Banky však vycházejí klientům vstříc a odklad umožňují i v takových případech. Nejde tu však o tentýž postup – nestačí bance věc oznámit, je třeba požádat a podrobit se individuálnímu posouzení situace.

Všichni odkládají, já chci doplatit

V bankách se jinak nic zásadního nemění. Jednat s úředníky můžete na dálku, případně si sjednat schůzku v pobočce – nejlépe s rouškou a v předem domluveném čase. Takže, pokud vám končí fixace a vy chcete hypotéku doplatit, případně chcete i s úvěrem přejít k jiné bance, nic vám v tom nebrání. Jen si musíte dobře ohlídat termíny. Nouzový režim, karantény, ale i dovolené v letních měsících totiž mohou těm, kdo věří, že se vše stihne rychle a bez problémů, zhatit plány.

Vaše původní banka před koncem fixace pošle zprávu o nové úrokové sazbě. Ze zákona to musí udělat tři měsíce před koncem fixace a banky se dušují, že informaci posílají nejpozději sto dní předem, tak, aby se vše zvládlo i s ohledem na poštovní doručení.

Pokud tedy posílají informaci písemně. Mnohé ústavy klienty informují elektronicky – e-mailem nebo zprávou v internetovém bankovnictví. Tři měsíce předem byste proto měli být obezřetní, kontrolovat příchozí zprávy, pokud informaci o nové sazbě nikde nenaleznete – hned se ozvěte bance. Není výjimkou, že klient zprávu přehlédne, neoznámil bance novou e-mailovou adresu nebo si nedojde na poštu pro dopis.

Na to, abyste bance oznámili, že navržená sazba vám nevyhovuje a že chcete úvěr převést jinam, máte totiž jen určité množství času. Platí to jak u refinancování, tak v případě, že jste dost našetřili a chcete hypotéku doplatit.

Obvykle banky akceptují, když jim klient svůj záměr oznámí měsíc předem. Dá se to zvládnout i za 14 dní. Ale třeba UniCreditbank se chce dozvědět o úmyslu klienta přestoupit jinam tři měsíce předem – musí mít tedy rozmyšleno, jakou sazbu ještě akceptuje, dost dlouho dopředu. Ani klienti této banky by však neměli být pod časovým tlakem. „Praxe je taková, že je kontaktujeme mnohem dříve, takže i oni mají čas na rozmyšlení,“ vysvětluje mluvčí Petr Plocek.

Tabulku s aktuálními úrokovými sazbami hypoték spolu s informacemi, jak na refinancování, najdete na další straně.