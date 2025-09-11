Sen o vlastním bydlení. Jak se dá k domu se zahradou dojít za pár let

Vlastní dům se zahradou je snem mnoha rodin. Někdy to vypadá jako cíl na dlouhé roky, jindy se ale díky správnému plánování a postupným krokům může podobný sen splnit překvapivě rychle. Manželům Rajnochovým se takto proměnil v realitu během pouhých dvou let.
Sen o vlastním bydlení: jak se dá k domu se zahradou dojít za pár let | foto: OVB

Když se manželé Rajnochovi v roce 2018 poprvé potkali s finančním poradcem Štěpánem Moravčíkem, bydleli v nájmu. Nebylo to špatné řešení, ale už tehdy přemýšleli o vlastním domě se zahradou. „S manželem nás lákala myšlenka vlastního domu se zahrádkou a terasou. Tam se přeci jen opaluje lépe než na balkoně, ne?“ říká s úsměvem paní Rajnochová. Díky pečlivému plánování a správným finančním krokům se jim podařilo proměnit sen v realitu za pouhé dva roky.

Finanční plán jako základ úspěchu

Úvodní finanční analýza, která je nedílnou součástí komplexního finančního plánu ukázala, že jejich rozpočet je v pořádku a při správném plánování by mohli během několika let dosáhnout na vlastní bydlení. Prvním krokem byla konsolidace stávajících úvěrů a nastavení pravidelného spoření. „Vyšlo nám, že pokud se podaří udržet rozpočet a vytvořit rezervu, mohli bychom zhruba do roka dosáhnout na financování domu,“ popisuje poradce Štěpán Moravčík ze společnosti OVB.

Sen o vlastním bydlení: jak se dá k domu se zahradou dojít za pár let

Rajnochovi začali plánovat a hledat vhodný pozemek. Místo nakonec našli v Novém Jáchymově, kousek od křivoklátských lesů. Pozemek pořídili z vlastních zdrojů, následně už s podporou poradce vyřídili překlenovací úvěr ze stavebního spoření a hypotéku.

Stavební spoření jako klíč k nemovitosti

Spousta lidí si myslí, že při pořizování nemovitosti jde zejména o vlastní finance nebo hypotéku. Zapomínají ale na další důležitý produkt, a tím je stavební spoření. Samozřejmě na něm nemívají naspořeny dostatečně vysoké částky na pořízení samotné nemovitosti, ale umožňuje jim získat překlenovací úvěr, který se dá zkombinovat s hypotékou. To byl i případ Rajnochových: právě kombinace stavebního spoření a hypotéky u nich sehrála klíčovou roli při pořízení samotné nemovitosti.

„Mnoho lidí vnímá stavební spoření jen jako menší rezervu. Ve skutečnosti ale umožňuje získat překlenovací úvěr, který pak otevírá cestu k většímu financování,“ vysvětluje Štěpán Moravčík. Nejde přitom o to, že by stavební spoření muselo obsahovat dostatečnou částku na koupi celé nemovitosti. Jeho hlavní výhodou je právě možnost kombinace s hypotékou, která může zásadně usnadnit cestu k vlastnímu bydlení – jako tomu bylo i u Rajnochových.

Nejen finance, ale i administrativa

Nešlo však jen o finance. Štěpán Moravčík klientům pomohl i s administrativou kolem nemovitosti – od komunikace s bankou po kontrolu faktur od stavební firmy, aby čerpání prostředků probíhalo hladce a bez zbytečných zdržení. „Jelikož už jsem sám měl se stavbou domu zkušenost, napřímo jsem komunikoval s bankou i se stavitelem, kdy jsme ladili faktury tak, aby vše bylo včas proplacené a aby čerpání peněz na stavbu běželo plynule a nikde se nenabralo zpoždění,“ upozorňuje na další zkušenost a svou přidanou hodnotu finanční poradce.

Sen o vlastním bydlení: jak se dá k domu se zahradou dojít za pár let

„Vedle našeho stálého zaměstnání ještě přes léto podnikáme a část výnosů následně investujeme. Máme uzavřené životko i pojištění nemovitosti,“ rekapituluje klientka OVB paní Rajnochová. „Díky panu Moravčíkovi se teď už nemusíme o nic starat a můžeme si užívat skvělé bydlení.“

