Sazby hypoték jsou na dně. Levnější letos nebudou, banky nemají důvod zlevňovat

Úroková sazba okolo 4,5 % p.a. je s největší pravděpodobností hranice, pod níž se výrazně hlouběji hypotéky v letošním roce už nepodívají. Mluví pro to vývoj cen zdrojů na mezibankovním trhu, úroveň sazeb nastavovaná centrální bankou i vysoká poptávka, která banky nenutí zlevňovat. Jaký bude další vývoj a co mohou čekat žadatelé o hypotéku i statisíce lidí, kterým končí fixace levných sazeb, přibližuje finanční poradce Marek Kuneš.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Úrokové hypoteční sazby okolo 2 %, na které jsme byli zvyklí před a během pandemie, jsou zatím v nedohlednu. Počítat s tím musejí jak noví žadatelé o hypotéky, tak také statisíce lidí, kterým letos a v příštích dvou letech končí pětiletá fixace úvěrů na bydlení, jež si brali právě po roce 2020.

Letos refixuje 100 tisíc lidí a v následujících dvou letech okolo 140 tisíc. Počítat musejí se sazbami okolo 4,5 % p.a. „Pomocnou ruku“ jim výrazněji letos nepodají zřejmě už ani centrální bankéři, kteří mohou vývoj hypotečních sazeb zčásti ovlivnit.

Prázdniny hypotékám nepřejí, průměrné sazby vzrostly, výjimky ale zůstávají

Jako nejpravděpodobnější očekávám v letošním roce už jen jedno snížení sazeb ze strany ČNB, a to o čtvrt procentního bodu na 3,25 %. Centrální bankéři svým letošním poměrně konzervativním přístupem vysílají důležitý signál, že se sazby nebudou ubírat dolů rychlým tempem a formuje se zde dlouhodobější úroveň ceny peněz.

I cena dlouhodobých zdrojů na mezibankovním trhu, která hraje pro hypotéky zásadnější roli, se v posledních měsících drží na podobné hladině a pouze mírně kolísá. Úrok dosahuje od 3,5 % p.a. při jednoleté splatnosti, přes 3,6 % až 3,7 % při tříleté, respektive pětileté splatnosti, až po necelá 4 % u desetiletých zdrojů.

Některé banky by mohly zdražit

S velkou pravděpodobností jsme letos už u dna úrokových sazeb. V následujících měsících zůstanou sazby na podobných úrovních. Banky mohou být s letošní produkcí nad míru spokojené a nemají důvod a ani příliš prostor zlevňovat. Naopak v ojedinělých případech již nyní vidíme zdražení sazeb o desetiny procent, byť na zvyšování sazeb napříč trhem to nevypadá.

Marek Kuneš

Marek Kuneš, finanční poradce Bonites Group
  • Působí od roku 2011 ve finančním poradenství.
  • Společně s kolegy založil poradenskou společnost Bonites Group, která poskytuje zázemí více než 70 poradcům na 16 pobočkách po celé České republice.
  • Spolupracuje s partnerskou společností Broker Trust.

V rétorice ČNB zatím nezaznívá, že by bylo třeba regulaci hypotečního trhu zpřísňovat – v letošním roce by se tak neměly vrátit do hry například momentálně deaktivované ukazatele DTI/DSTI, které posuzují schopnost klientů splácet hypotéku vzhledem k výši jejich dluhu a výši pravidelných splátek. Určité přehodnocení tohoto přístupu by se ale mohlo dostat na pořad dne v roce 2026.

Největším faktorem, který bude ovlivňovat hypoteční trh, respektive nemovitostní trh, ale bude podle experta na financování bydlení Libora Vojty Ostatka výsledek říjnových voleb.

Problematika dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení je spolu s bezpečností jedno z nejžhavějších témat a budoucí vládní koalice to bude muset nepochybně řešit – ať už v rovině povolování staveb a zrychlení výstavby, nebo napříč daňovou oblastí, například v podobě snížení DPH u stavebních prací.

Průměrná hypotéka přesáhla 4 miliony

Kvůli dražším nemovitostem také výrazně narostla výše průměrné hypotéky. V posledních letech to bylo meziročně o 20 % a průměrně si lidé dnes půjčují už přes 4 miliony korun. Trh v tomto ohledu překvapil, protože podle původních předpokladů měla letos průměrná výše hypotéky zůstat pod hranicí 4 milionů Kč.

Ceny nemovitostí lámou rekordy. U některých už se ale karta obrací

V příštím roce by měl nárůst výše hypotečních úvěrů o něco zpomalit, ale dál zůstane relativně svižný. Dnes se předpokládá, že průměrně budou klienti na hypotéku čerpat 4–4,5 milionu korun.

Růst cen nemovitostí může začít narážet na schopnost kupců nárůst absorbovat po příjmové stránce. Trend růstu cen domů a bytů bude ale s největší pravděpodobností dál pokračovat – a to zejména novějších nemovitostí v kvalitních lokalitách.

Kvůli potlačené výstavbě, která zatím nedokázala navázat na předcovidové roky, lidé přistupují k tomu, že ve větší míře kupují už hotové nemovitosti. Ideálně v dobrém energetickém standardu, kdy splácejí vyšší hypotéku, ale šetří na energiích i na starostech s výstavbou nebo rekonstrukcemi. Logicky to pak zvedá průměrnou výši hypotéky.

Některé nemovitosti se prodávají roky

Když se sejde naopak nemovitost v horším stavu a v neatraktivní lokalitě – ať už z hlediska pracovních, nebo rekreačních příležitostí – může prodej trvat i několik let.

Mnozí majitelé dnes odmítají zlevnit, když vidí, za kolik se prodávají ostatní nemovitosti, ale rozhodně neplatí, že se dnes obratem prodají všechny nemovitosti. Některé bez výraznější slevy kupující neosloví.

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Pro ty, kteří chtějí pořizovat nemovitost za účelem vlastního bydlení a potřebují ji financovat hypotékou, nemá příliš smysl vyčkávat na nižší sazby nebo levnější nemovitosti, protože oboje může být relativně daleko.

O vlastním bydlení je vhodné uvažovat tak, aby mělo co největší přidanou hodnotu. Samo o sobě nebo díky okolním příležitostem může zásadním způsobem ovlivňovat kvalitu života. Je to zcela jiný příběh, než když někdo nyní hledá investiční byt, kde je teď třeba skutečně dobře počítat. Když ale vidím nemovitost, která se mi líbí, mohu si ji dovolit a bude mi dobře sloužit, tak aktuálně není na co čekat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

Držet volnou hotovost na běžném účtu, který nic nevynáší, nedává smysl. Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, vyplatí se vložit hotovost na...

Rekord byl 15 výjezdů za den, říká řidič pražské záchranky. Popsal největšího strašáka

Premium

Jak vypadá práce řidiče sanitky v Praze? Zdeněk Kužma působí u pražské záchranné služby od roku 1992. Na denních směnách často odřídí osm až devět hodin a jeho rekord je patnáct výjezdů za den. Noční...

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Byty v Česku dlouhodobě zdražují, na hypotéku nedosáhne každý, a pokud ano, je to dlouhodobý závazek a zásek do rodinného rozpočtu. Pro mnohé je tak vlastní bydlení už jen pouhý sen. Jsme na tom ale...

Živnost si letos založily už tisíce Čechů. Podnikání při zaměstnání má určité výhody

O Češích se říká, že jsme národ podnikavých lidí. Podnikání se zkrátka nebojíme. Mnozí zakládají živnost i při zaměstnání. Jenomže rozjezd živnosti nebývá snadný. Zhatit ho může chybný podnikatelský...

Fotbal a vedení prodejní sítě mají společný základ, říká šéf sítě Planeo

V byznysu s elektrem je už 22 let. Začal v něm jako řadový zaměstnanec, dnes je šéfem, pod kterého spadá síť téměř 200 prodejen se spotřební elektronikou. Přesto o sobě Karel Moravec stále mluví jako...

KOMENTÁŘ: Rovné odměňování mužů a žen není luxus, ale ekonomická nutnost

Premium

Zatímco francouzské firmy už roky povinně reportují svůj gender pay gap, v Česku jsou rozdíly v odměňování skoro nejhorší v rámci EU. Nerovné odměňování mužů a žen tak u nás stále zůstává palčivým...

3. září 2025

Sazby hypoték jsou na dně. Levnější letos nebudou, banky nemají důvod zlevňovat

Úroková sazba okolo 4,5 % p.a. je s největší pravděpodobností hranice, pod níž se výrazně hlouběji hypotéky v letošním roce už nepodívají. Mluví pro to vývoj cen zdrojů na mezibankovním trhu, úroveň...

3. září 2025

Jak na prodej investičního bytu. Kdy platíte daň z příjmu a kdy ani korunu

V dobách levných hypoték si řada lidí pořizovala nemovitosti na pronájem. Investiční byty však nejsou bezpracnou investicí a v dnešní době nejsou ani příslibem velkého zisku. Ceny nemovitostí přitom...

2. září 2025

Vzrůstá počet lidí pod ekonomickým tlakem. Odnáší to jejich zdraví

Dvě třetiny Čechů se domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 procent domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. Vyplývá to z aktuálního...

2. září 2025

Za školní úrazy dětí lze inkasovat i desítky tisíc korun. Tipy a rady advokáta

V září usedají děti opět do školních lavic a musí si zvyknout, že dny volna skončily. I přes dohled učitelů však dochází během školního roku nejen při tělocviku, ale i při dalších aktivitách k...

1. září 2025

Rekord byl 15 výjezdů za den, říká řidič pražské záchranky. Popsal největšího strašáka

Premium

Jak vypadá práce řidiče sanitky v Praze? Zdeněk Kužma působí u pražské záchranné služby od roku 1992. Na denních směnách často odřídí osm až devět hodin a jeho rekord je patnáct výjezdů za den. Noční...

31. srpna 2025

Fotbal a vedení prodejní sítě mají společný základ, říká šéf sítě Planeo

V byznysu s elektrem je už 22 let. Začal v něm jako řadový zaměstnanec, dnes je šéfem, pod kterého spadá síť téměř 200 prodejen se spotřební elektronikou. Přesto o sobě Karel Moravec stále mluví jako...

30. srpna 2025

Odměna i za domácí práce a kolik je tak akorát? Odborníci radí, jak na kapesné

Dávat dětem kapesné, nebo nedávat? Na ruku, nebo na účet? A měly by ho dostávat jen tak nebo třeba i za domácí práce? Takové a další otázky si pokládá mnoho rodičů se začátkem školního roku, který je...

29. srpna 2025

Živnost si letos založily už tisíce Čechů. Podnikání při zaměstnání má určité výhody

O Češích se říká, že jsme národ podnikavých lidí. Podnikání se zkrátka nebojíme. Mnozí zakládají živnost i při zaměstnání. Jenomže rozjezd živnosti nebývá snadný. Zhatit ho může chybný podnikatelský...

29. srpna 2025

Školní vybavení i letos zdražilo. Jak vysoký může být účet?

Při nákupu školních pomůcek letos mnoho rodičů přemýšlí více než dříve. Mzdy totiž nerostou zdaleka tak rychle jako ceny, a to nejen u školních pomůcek. Zdražilo také oblečení či školní obědy. S čím...

28. srpna 2025

Zmapovali jsme sazby u termínovaných vkladů. Kdo má nejlepší úrok a podmínky?

Držet volnou hotovost na běžném účtu, který nic nevynáší, nedává smysl. Pokud si domácnost vytváří finanční rezervu a nemusí na peníze po určitou dobu sáhnout, vyplatí se vložit hotovost na...

28. srpna 2025

Uvažujete o stavebním spoření pro dítě? S tímhle je dobré počítat

Počet nových smluv o stavebním spoření se loni snížil o 5,8 procenta na více než 450 tisíc. K poklesu zájmu přispělo snížení státního příspěvku na 1000 korun proti dřívějšímu dvojnásobku. I když...

27. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.