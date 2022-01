KOMENTÁŘ: ČNB šlápla na hypoteční brzdu. Komu hrozí, že bydlení nepořídí?

První skupinou, která narazí na komplikace, jsou ti, kteří chtěli financovat pomocí úvěru více než 80 procent z bankou stanovené zástavní hodnoty nemovitosti. Tato hodnota může být navíc nižší, než jsou reálné náklady na pořízení nemovitosti.

Nad tuto hranici budou moci banky poskytovat hypotéky standardně jen žadatelům ve věku do 36 let, což letos splňuje přibližně 60 procent všech žádostí o úvěr. Starším žadatelům pak jen ve velmi omezeném množství, a to do pěti procent celkové hodnoty úvěrů poskytnutých v předchozím kalendářním čtvrtletí. Bude záležet i na šikovnosti hypotečního specialisty, jestli dokáže svým klientům takový úvěr v bance zprostředkovat. Nemožné to nebude, ale banky budou pečlivě vybírat, komu takovou hypotéku poskytnou.

Podle údajů společnosti Hyponamíru.cz je patrné, že o hypotéku s LTV 80 procent a více má zájem přibližně třetina žadatelů o hypoteční úvěr. Nezanedbatelná část z nich by podle nových pravidel hypotéku v takové výši nezískala a nákup by musela podstatným dílem financovat i z jiných zdrojů. Pokud nemá člověk dostatečné vlastní úspory, je možností například dozajištění úvěru další vhodnou nemovitostí, případně výpomoc příbuzných. Ne každý ale samozřejmě může pomoc rodiny využít.

Přísnější limity

Česká národní banka vrací do hry také limity ukazatelů DTI a DSTI. Limit ukazatele DTI stanovuje, že celkový dluh žadatele o hypotéku může dosahovat pouze 8,5násobku jeho čistého ročního příjmu (9,5násobku pro žadatele mladší 36 let).

Limit ukazatele DSTI stanovuje poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem. Na splátky úvěrů má jít maximálně 45 procent čistého měsíčního platu (50 procent pro žadatele mladší 36 let). Oba tyto limity je třeba splnit i po započítání požadované hypotéky.

Půjčka od státu a fixace

Vzhledem ke zdražujícím nemovitostem je přitom jednoznačným trendem i narůstající objem hypotečních úvěrů, kdy v listopadu podle dat Hyponamíru.cz žádali lidé o hypotéky v průměrné výši 3,8 milionu, což je o 600 tisíc korun více než před rokem. Zejména v krajských městech a v Praze by takto vysoký úvěr na pořízení průměrného bytu nestačil. Vyšší hypotéka současně zvyšuje nároky na doložení dostatečných čistých příjmů žadatelů pro jejich poskytnutí. Pro starší 36 let ČNB opět nastavila od dubna přísnější limit.

S ohledem na výrazný převis poptávky po malých bytech tak pro méně movité žadatele o úvěr nepřipadá v úvahu ani varianta koupě menšího bytu ve vzdálenější lokalitě od centra města či regionu, protože není kde brát.

Pro páry do 40 let může být jistou alternativou vylepšená půjčka od státu, který od nového roku nabídne úvěr až tři miliony korun na byt se splatností 30 let a úrokovou sazbou kolem dvou procent p. a., kdy banky aktuálně nabízí sazby v přibližně dvojnásobné výši.

Bohužel stát má na tento program podpory bydlení jen omezené prostředky, a navíc velmi komplikovanou administrativu. Na druhé straně na něj neplatí nová regulace ČNB, takže malou část nově neúspěšných žadatelů o bankovní hypotéku uspokojit může.

Velkým tématem na hypotečním trhu je nyní také dobíhání pětiletých fixací z let 2016 a 2017. V brzké době bude nemalé skupině lidí končit nebo už končí na stávající hypotéce fixace výhodné úrokové sazby. V dnešní době, kdy sazby u úvěrů povážlivě rostou, a v kombinaci s navýšenými cenami energií to může být tvrdá rána pro rodinný rozpočet.

Těmto klientům doporučujeme neakceptovat hned první nabídku úrokové sazby na další období od stávající banky. Určitě se vyplatí s bankou o lepší sazbě vyjednávat.