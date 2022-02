Hypotéky zdražují. Jakou výši úroků letos očekávají experti?

Enormní růst hypotečního trhu v loňském roce potvrzují i statistiky finančně-poradenských společností. Například poradci skupiny Partners, která drží 10 % podílu na hypotečním trhu, sjednali o 75 procent více hypoték než předloni. Šlo o hypotéky v objemu 40 miliard korun, průměrná výše hypotéky činila 3 083 708 korun.

Podle hlavního ekonoma skupiny Martina Mašáta se letos tuzemský hypoteční trh v důsledku vyšších úroků docela jistě zklidní. Neztotožňuje se ale s názorem, že hypotéky, u nichž se nyní úrok pohybuje na úrovni čtyř procent, zdraží extrémně.

„Podle mě se úroky u hypoték zastaví u nějakých šesti procent. A to i tehdy, kdyby centrální banka dál významně zvedala úrokové sazby,“ uvádí.

Šéf skupiny Petr Borkovec má za to, že hypoteční úroky se na šest procent ani nedostanou. „Průměrný úrok u hypoték za posledních dvacet let činí 4,5 procenta, to znamená, že takto vysoké úroky nejsou zase nic tragického,“ říká.

Jak Martin Mašát, tak Petr Borkovec zájemcům o hypotéku či těm, kteří ji refinancují, doporučují volit krátké fixace. To proto, že již v polovině letošního roku může začít Česká národní banka (ČNB) snižovat úroky. I když ani to jisté není.

I ČBA tipuje úrok u hypoték kolem pěti procent

Hypotéky na konci loňského roku zdražily. A ještě zdraží. „Tržní úrokové sazby, od kterých se nejvíce odvíjí hypoteční sazby, v závěru minulého roku vzrostly a nyní se pohybují na nejvyšší úrovni od roku 2008. V té době byla průměrná hypoteční sazba u nových hypoték kolem 5,5 procenta,“ potvrzuje hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jakub Seidler.

Tato úroková hladina u hypoték se letos nejspíš stane standardem: „Pokud se tržní sazby letos výrazněji nezmění, měly by hypoteční sazby letos postupně směřovat k této hranici, ačkoli konkrétní sazba se bude odvíjet od zvolené délky fixace,“ dodává Jakub Seidler.

Stejně jako zástupci Partners i on doporučuje dlužníkům raději volit kratší dobu fixace s nadějí, že úrokové sazby výhledově opět poklesnou. Byť, jak upozorňuje, univerzální „nejvýhodnější“ řešení neexistuje ani v tomto případě. To proto, že tržní úroková sazba s delší splatností je nižší, naopak s kratší splatností vyšší.

Vyjadřuje se i k průměrné výši hypotéky. Ta v prosinci nepatrně klesla. Pohybovala se však na podobné úrovní jako v listopadu, a to kolem 3,45 milionu korun. V této souvislosti pak upozorňuje, že letošní další očekávané zvýšení úrokových sazeb zvýší i měsíční splátku u nových či refixovaných hypoték.

„Pokud se průměrná hypoteční sazba v letošním roce dostane k hranici 5 procent, bude to pro průměrnou velikost hypotéky znamenat oproti současnosti nárůst měsíční splátky o 3,5 až čtyři tisíce korun měsíčně. Ve srovnání s 2% úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v letech 2016 a 2017, by hypoteční sazby 5 % znamenaly růst měsíční splátky u průměrné hypotéky o pět až šest tisíc korun měsíčně,“ vysvětluje ekonom ČBA.

Pořídit si vlastní bydlení je vždy správně

Jakkoli ceny hypoték i nemovitostí rostou, podle finanční poradkyně Dany Chňoupkové Míchalové je na financování vlastního bydlení i na hypotékou vždy správný čas. Pro svůj názor má jednoznačný argument: „Protože čím dříve lidé s jejím splácením začnou, tím dříve s ním také jednou skončí.“

Upozorňuje na úlevy ČNB pro žadatele o hypotéku do 36 let. A zmiňuje možnost zvýhodněného úvěru pro mladé od Státního fondu rozvoje investic (SFRI). Vyjadřuje i názor, který nemusí potěšit každého z rodičů, ale realita podle ní o ničem jiném nevypovídá. Podle ní by mladým lidem s hypotékou měli, je-li to potřeba, pomoci rodiče. A to ve smyslu, aby jim pomohli zafinancovat spoluúčast, aby si hypotéku vůbec mohli vzít.

„Dnešní 10% či 20% finanční spoluúčast u hypotéky je vždy milion korun a více. A pokud rodiče nechtějí mít své děti na krku do smrti, měli by na to myslet. Měli by jim spořit nebo pomoci s financemi či svou vlastní nemovitostí k dozajištění jejich hypotečního úvěru,“ míní Dana Chňoupková Míchalová.

Jinak, jak dodává, není příliš cest, jak se mladí lidé bez milionů na kontě při dnešních cenách nemovitostí dostanou k vlastnímu bydlení.

„Třeba v Praze si dnes nepořídíte nemovitost do pěti milionů. A to se bavím i o paneláku. Hypotéka na pět milionů a výš není malá hypotéka. Mladí lidé, kteří začínají, takto vysoké sumy prostě dát nemohou. Zvlášť, když musejí platit pronájem, který je vyjde stejně jako hypotéka, nebo ještě dráž,“ uzavírá poradkyně.