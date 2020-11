Hypotéky opět zlevnily, hranice dvou procent i 200 miliard se otřásá

Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v říjnu klesla o dalších pět bazických bodů a skončila na hodnotě 2,02 procenta.

„Úrokové sazby i nadále pokračují ve své sestupné tendenci a s hodnotou 2,02 procenta se blíží k magické hranici dvou procent, kterou za celou historii Fincentrum Hypoindexu pokořily pouze třináctkrát. A je tedy otázkou, zda se to podaří i po čtrnácté a zda už příští měsíc. Naposledy byla průměrná úroková sazba hypoték pod hranicí dvou procent v březnu 2017,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum α Swiss Life Select.



Druhý nejúspěšnější měsíc v historii

„Je s podivem, že úrokové sazby hypotečních úvěrů navzdory ne zcela příznivé ekonomické situaci stále klesají a objemy uzavřených hypoték atakují historická maxima,“ poznamenává David Eim, místopředseda Gepard Finance.

Zatímco v září si pro hypotéku přišlo do bank 7 872 žadatelů a objemy vzrostly celkově na 22,052 miliardy korun, v říjnu poskytly banky 8 800 hypoték v objemu ve výši 25,214 miliardy korun. Říjnový objem poskytnutých hypoték se tak stal druhým nejúspěšnějším měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. K rekordnímu roku již zbývá jen malý krůček.

Hranice 200 miliard téměř pokořena

Za prvních 10 měsíců letošního roku poskytly banky hypotéky již za 197,59 miliardy korun. Ve srovnání s rekordním rokem 2017 je letošní objem poskytovaných hypoték téměř o 11,4 miliardy korun vyšší. Meziročně se objem zvýšil dokonce o více než 52 miliard korun.



Nebývalý zájem o hypotéky navíc podle bank nepolevuje ani v listopadu. K rekordu bankám stačí do konce roku poskytnout hypotéky za zhruba 28 miliard korun. Překonání rekordních objemů z let 2016 a 2017 by tak neměl být v letošním roce problém.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872 22,052 2,07 říjen 8 800 25,214

2,02 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

„Nadále stoupá i průměrná výše úvěru, s hodnotou 2 865 189 korun opět vytvořila nový rekord,“ dodává Jiří Sýkora. U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 068 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 444 korun.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 březen 2 514 041 duben 2 136 643 duben 2 285 414 duben 2 645 985 květen 2 143 118 květen 2 282 854 květen 2 657 855 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 září 2 273 074 září 2 359 940 září 2 801 344 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 říjen 2 865 189 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Fincentrum Hypoindex



Konec úvěrového moratoria

Česká národní banka ponechala na začátku listopadu úrokové sazby beze změny. Ministerstvo financí další plošný odklad splátek nechystá, je proto pravděpodobné, že se část klientů dostane do nesnází při splácení svých hypotečních úvěrů.

Banky ale zaujaly ke svým klientům vstřícný postoj, jsou připraveny jim pomáhat a splátky s nimi řešit individuálně. I kdyby se část klientů nevrátila k řádnému splácení hypoték, banky by to měly ustát.



„Konec úvěrového moratoria se zatím na hypotečních sazbách nepodepsal a díky silnému konkurenčnímu boji a přetrvávající nízké ceně zdrojů by úrokové sazby hypoték nemusely v nadcházejících měsících vzrůst. Nízká cena zdrojů naopak ještě vybízí k dalšímu mírnému poklesu hypotečních sazeb. Průměrná úroková sazba hypoték by se tak v listopadu pod dvě procenta mohla podívat,“ předpokládá Jiří Sýkora.

Banky hypoteční úvěry dál zlevňují

Během října zlevnila hypotéky skupina ČSOB, Air Bank, Fio Banka, Raiffeisenbank i Česká spořitelna. Na začátku listopadu se k nim připojila ještě Banka Creditas. Sazby nad dvěma procenty u pětiletých fixací nabízí již jen velké banky – Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka či Raiffeisenbank.

„Hypotéku na 80 % hodnoty nemovitosti lze u některých bank reálně získat za sazby kolem 1,89 % p. a., pokud klient přistoupí na uzavření tzv. rizikového pojištění k hypotéce, pak se dá dostat až na 1,69 % a většina bank se pohybuje kolem 1,99 % až 2,19 %,“ přibližuje David Eim.

Rizikové pojištění ale podle Eima zvyšuje celkové náklady a mělo by tedy být uzavíráno s rozmyslem a z jasného důvodu a nikdy ne pouze kvůli získání výhodnější úrokové sazby.