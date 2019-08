Hypotéky opět zlevnily, přesto zájem o ně klesá

V červenci si do bank pro hypotéku přišlo 6 615 lidí, to je o 504 méně, než v červnu. Celkově si sjednali hypotéky v objemu za 15,435 miliard korun. Prázdniny jsou spolu se začátkem roku nejslabším obdobím na hypotečním trhu. V meziročním srovnání jsou letos červencové počty nižší, ale objemy vyšší. Před rokem však byly hypotéky ještě levnější, průměrná úroková sazba byla jen 2,5 procenta.

Vývoj hypoték v roce 2018 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 783 16,5 2,28 únor 7 446 15,96 2,36 březen 9 087 19,25 2,46 duben 7 896 16,87 2,51 květen 7 819 16,76 2,51 červen 9 030 19,38 2,49 červenec 7 016 15,38 2,50 srpen 8 475 18,78 2,53 září 9 153 20,80 2,57 říjen 10 590 24,28 2,66 listopad 8 617 19,49 2,78 prosinec 6 565 14,93 2,91 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 664 14,756 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615

15,435

2,68

zdroj: Fincentrum

„Klesající úrokové sazby přilákaly během července tolik zájemců, že se bankám podařilo v objemu sjednaných úvěrů překonat výsledky z loňského července. Z dnešního pohledu se navíc nezdá, že by se sazby měly brzy navyšovat zpět ke 3 %. S kroky k uvolnění měnové politiky ve světě výrazně klesly výnosy českých státních dluhopisů jakož i pravděpodobnost, že budou v České republice do pár let výrazně vyšší sazby. Pro banky je tak portfolio kvalitně zajištěných úvěrů, u kterých mají šanci zafixovat si příjmy na delší období, natolik lákavé, že stupňují konkurenční boj i v jinak obchodně klidných měsících,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik finančně poradenské společnosti Fincentrum.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2017 Průměrná výše v Kč 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč leden 2 023 286 leden 2 120 444 leden 2 294 216 únor 2 013 220 únor 2 143 371 únor 2 193 207 březen 2 034 193 březen 2 118 087 březen 2 214 326 duben 2 054 856 duben 2 136 643 duben 2 285 414 květen 2 047 098 květen 2 143 118 květen 2 282 854 červen 2 051 890 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červenec 2 021 107 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 119 687 srpen 2 216 908 září 2 075 601 září 2 273074 říjen 2 069 946 říjen 2 293 098 listopad 2 055 747 listopad 2 262 439 prosinec 2 153 542 prosinec 2 274 871 zdroj: Hypoindex Fincentrum



V červenci si lidé v průměru půjčovali 2 333 315 korun. U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na 20 let činí měsíční splátka v průměru 5 387 korun, při splatnosti na 15 let je měsíční splátka 6 753 korun.

Letošní rok se úvěrům na bydlení nedaří. Za letošních sedm měsíců bylo sjednáno celkem 43 489 hypotečních úvěrů celkem za 99 miliard korun. Oproti loňskému roku jde o značný pokles nehledě na rekordní roky. Například v roce 2016 bylo v období leden až červenec sjednáno 62 881 hypoték v objemech za necelých 122 miliard korun. Důvodem poklesu zájmu o hypotéky jsou zpřísněné podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů, ale i vysoké ceny nemovitostí, které pravděpodobně v dohledné době klesat nebudou.



Co se děje na hypotečním trhu

Česká spořitelna představila svou akční novinku v podobě kampaně s názvem „Spouštíme lavinu stěhování“. Banka snížila úrokové sazby u běžných i amerických hypoték až o 0,25 procentního bodu. K pořízení bydlení stačí mít našetřeno jen 10 procent z ceny nemovitosti. Na zbytek poskytne Česká spořitelna hypotéku. Podmínkou je, že se taková 90% hypotéka musí vztahovat na první bydlení v bytu a cena bytové jednotky pak nesmí přesáhnout pět milionů korun.

Hypoteční banka začátkem července přišla s novou službou, která klientům umožňuje měnit výši měsíčních splátek u hypotečních úvěrů. V případě mimořádných životních situací si klienti mohou snížit aktuální měsíční splátku až o 30 procent a službu je možné využít opakovaně po celou dobu splácení úvěru.