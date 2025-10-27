První hypotéka byla v České republice schválena před třiceti lety. Proces sjednání byl a stále je v podstatě podobný. „Změnila se však složitost některých dokumentů i množství údajů, které banky od klientů vyžadují,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
Například schválení a posouzení bonity klienta se tehdy měřilo na týdny až měsíce. „Pokud to bylo jen jeden měsíc, tak to byl skoro zázrak,“ říká Libor Vojta Ostatek, hypoteční expert Broker Trustu. Produkt byl navíc natolik syrový, že nebylo moc prostoru pro varianty. „Splatnost byla pouze do 20 let, fixace pouze pětiletá, LTV maximálně do 70 procent, úrokové sazby kolem 15 procent byly běžné,“ vyjmenovává Ostatek.
Ocenění nemovitosti tehdejší banky až na výjimky neuměly a žadatel si tak musel ocenění vyřídit sám. Extrémně přísné bylo tehdy i dokládání účelovosti hypotéky. A pochopitelně žádný z kroků, které ke schválení vedly, nebylo možné udělat online nebo jakkoli na dálku.
Drtivá většina z toho už dnes neplatí. Pro posouzení se využívají nové nástroje. „Zejména jde o bankovní a nebankovní registry,“ říká Marek Richter, vedoucí hypotečních služeb Air Bank. Dnes také banky ve velkém využívají automatizované procesy. Na ocenění bytových jednotek se využívají cenové mapy.
Hypotéka za pár dnů
Sjednat si hypotéku tak už není otázka měsíců, ale spíše dnů či málo týdnů. „V současné době již využíváme elektronickou dokumentaci, dříve to byla čistě papírová forma, navíc byl typicky nutný originál a hlavně – razítko,“ dodává Marek Richter.
Snad nejvýraznějším rozdílem je změna okruhu žadatelů, kteří o hypotéce vůbec mohou uvažovat. „Na hypotéku v současnosti dosáhne mnohem širší okruh žadatelů díky vyšším příjmům a výrazně nižším, již ne dvouciferným, úrokovým sazbám,“ uvádí Jiří Sýkora.
Hypotéku si tak dnes mohou dovolit i ti, kteří by tehdy žádost ani podat nemohli. „Zejména mladí bezdětní jednotlivci či páry,“ myslí si Jiří Sýkora. Pokud totiž před třiceti lety nebyl pár sezdán, banky situaci jednoduše neuměly řešit. „Tehdy nešlo posuzovat příjmy kombinovaně, řešením bylo se kvůli hypotéce vzít, aby vznikla jedna domácnost a příjmy se mohly sečíst. Takových sezdaných klientů díky hypotéce nebylo v prvních pěti letech vůbec málo,“ dodává Ostatek.
|
Jak zařídit, aby mladí měli kde bydlet? Hlavně nedotovat hypotéky, radí experti
Na druhou stranu se ale také otevřel prostor pro spekulanty. Za posledních třicet let i kvůli nižším sazbám výrazně narostl poměr žadatelů, kteří si nemovitost nekupují na bydlení, ale jako investici. A společně s rostoucími cenami se změnily i preference co se týče velikosti bytů. „Vlivem kontinuálního růstu cen nemovitostí stoupá zájem o menší byty. A s tím také pracují developeři,“ popisuje Marek Richter z Air Bank.
Mladí bezdětní, jednotlivci, páry i investoři mají největší zájem o malometrážní byty 1+1 nebo 2+kk. „V minulosti tomu bylo naopak – převládal zájem o větší byty, protože na hypotéku tehdy dosáhly spíše příjmově zajištěnější domácnosti,“ vysvětluje Sýkora.
V případě těch, kteří chtějí v kupované nemovitosti bydlet, je důvodem zájmu o menší byt téměř vždy jeho cena. „Větší byty jsou dnes luxusem, který si může dovolit málokdo,“ upozorňuje Ostatek.
A tomuto trendu jdou aktivně naproti i developeři, kteří se při výstavbě soustředí právě na byty menších dispozic. Spolu s tím však mají lidé mnohem méně prostoru. Vzniká proto nový trend - sdílené plochy. „Rozšiřují se veřejné či společné prostory, například posilovny, coworkingové místnosti nebo zahrady v rámci větších obytných domů,“ uvádí Marek Richter.
Vyhlídky na příští rok jsou pak poměrně optimistické. Neočekává se výrazný nárůst úrokové sazby. Pokud už k růstu dojde, bude jen mírný. Očekává se však nápor na refinancování hypoték. „Rok 2026 bude z velké části ovlivněn hypotékami, kterým končí úroková sazba a to bude platit i pro následující dva roky,“ uzavírá vedoucí hypotečních služeb Air Bank Marek Richter.