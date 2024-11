Splátky hypoték drtí rodinné rozpočty a někdy i partnerské vztahy

Až u rozvodového soudu málem skončilo manželství Jirkovských. Na vině byly, jak se dnes oba manželé shodují, mimo jiné i vysoko nastavené měsíční splátky hypotéky. Tu si sjednali u banky v dubnu roku 2019 v objemu 4,5 milionu korun. Její součástí byl i nákup stavebního pozemku.

„Už tehdy jsme si nastavili měsíční splátky dost vysoko v poměru k našim příjmům, a to jsme tehdy ještě neměli děti, i když jsme je plánovali,“ říká Jan Jirkovský.

Vzpomíná, že při uzavírání smlouvy o hypotečním úvěru na jaře 2019 dostali od banky úrok s pětiletou fixací ve výši 2,66 procenta a s třicetiletou dobou splatnosti.

„O pět let později, letos na jaře, nám smluvní úrok skončil. A nejen naše, ale ani jiné banky nám nenabídly nový úrok pod 5,2 procenta,“ dodává s tím, že asi každý tuší, co to pro rodinu s čtyřletými dvojčaty znamená v reálném životě.

Nárůst měsíční splátky hypotéky o 5 900 Kč

Nakonec se jim podařilo vyjednat s jejich původní bankou úrok 5,16 procenta s tříletou fixací. Pro rodinu taková změna ale znamenala nárůst měsíční splátky hypotéky o bezmála 5 900 korun na více než 24 tisíc korun.

„Bylo to období plné obviňování, hádek, probdělých nocí a zoufalství. S manželkou jsme byli vyčerpaní, výchova dětí vázla, náš vztah se zdál být u konce. Rozhodli jsme se dům prodat a každý si jít svojí cestou,“ vypráví o složitém životním období Jan.

Jejich problémy nezůstaly bez povšimnutí jeho rodičů. Ti se jim snažili pomáhat, pořizovat dětem věci a přispívat. Splátky ale byly příliš vysoké a rychle rostly i další výdaje.

„Nakonec se moje matka sešla s finančním poradcem, povyprávěla mu o našich strastech a sešel jsem se s ním později i já,“ říká Jan s tím, že poradce jim jednoduše vyjmenoval možná řešení jejich finanční situace.

Dnes k tomu říká, že šlo o docela běžné rady a doporučení, které jim ale kvůli tlaku a partnerské krizi zkrátka unikaly. S bankou si nakonec dojednali prodloužení splatnosti hypotéky, čímž se jim snížily měsíčně splátky asi o 3 500 Kč. A došlo i na zažehnání manželské krize.

Snížení či odklad splátek a revize výdajů

Při skokovém nárůstu měsíční splátky hypotéky doporučuje i finanční poradce skupiny Partners David Kučera nejprve vypočítat, o kolik se sníží tato splátka při prodloužení splatnosti hypotéky o tři nebo třeba i pět let.

„Prodloužením celkové doby splácení hypotečního úvěru se logicky sníží měsíční výše splátky,“ říká Kučera a dodává: „Standardně doporučuji využívat co nejdelší splatnost, to je u většiny bank 30 let do věku 70 let. Zajišťuje totiž snížení splátky pro případ horších období.“

Upozorňuje, že delší splatnost hypotéky ale přinese i vyšší náklady v podobě delší doby placení úroků z úvěru.

„Na druhou stranu může jít o přechodné období do doby poklesu úroků na bankovním trhu, kdy se měsíční splátka zase o něco sníží. Nebo odrostou děti, a i druhý z partnerů se vrátí třeba jen částečně do práce,“ vysvětluje.

A i s hypotékou se dá podle něj pracovat. Například při zlepšení rodinných financí se dá provést mimořádná splátka a tím se naopak zkrátí doba její splatnosti. Anebo se dá úplně zaplatit.

„I když zákonné změny platné od letošního září zdražují předčasné splacení hypotéky s výjimkou několika mimořádností, tak možnost jejího splacení bez poplatku na konci fixace zůstala zachována,“ říká.

Upozorňuje, že zároveň lze využívat mimořádných splátek zcela zdarma jednou za rok, vždy ve výročí úvěru, a to až do 25 procent z původní výše úvěru. Tím lze z úspor snižovat výši splátky úvěru.

Odklad splátek se propisuje do registrů

Další možností v tomto případě spíše jen dočasné neschopnosti splácet hypotéku je podle Kučery odklad splátek. Jde však pouze o posunutí splátky na později, nikoli o odpuštění části dluhu. Přičemž s odkladem splátek na sjednanou dobu musí souhlasit banka, která podmínky odkladu upraví v dodatku k hypoteční smlouvě.

„Odkladem splátek hypotéky se obvykle řeší dočasný výpadek příjmů, kdy se opět o dobu odkladu natáhne celková doba splatnosti úvěru, a to při zachování výše měsíční splátky,“ říká poradce Kučera.

S bankou se podle něj mohou při odkladu splátek na určitou dobu klienti dohodnout na zachování celkové doby splatnosti úvěru. Tím pádem ale povyskočí měsíční splátky po vypršení odkladu. Je podle něj třeba myslet i na to, že tím dojde k negativnímu zápisu do úvěrových registrů. Což znevýhodňuje vyjednávací pozici při budoucím sjednávání úvěru nebo i pro refinancování stávající hypotéky k jiné bance.

Při řešení domácího rozpočtu kvůli vysoké měsíční splátce hypotéky nemají rodiny zapomínat ani na revizi běžných výdajů. I na nich se dají podle Kučery měsíčně seškrtat stovky, možná tisíce korun.

„Zkontrolujte veškeré položky na výdajové straně. Zkuste zatlačit na mobilní operátory, aby snížili váš tarif, zvažte platbu lokální internetové sítě, když máte data v mobilu. Omezte dovolené, a třeba snižte dětem kapesné,“ říká s tím, že když k tomu dostanou děti dobré vysvětlení, určitě takový krok pochopí.