Tak co se to děje, Aleši, s hypotékami?
Na začátku roku mohl klient získat hypotéku se sazbou kolem 4,19 %. Pak ale přišla geopolitická nejistota, problémy na Blízkém východě a postupný růst inflace. Sazby začaly růst – nejprve přibližně na 4,59 %, v červnu kolem 4,79 % a během prázdnin už překročily 5 %.
Dnes se u nových klientů při dobrých podmínkách většinou bavíme o sazbách mezi 5,29 a 5,79 %. Samozřejmě stále platí, že každý případ je jiný.
A co bude se sazbami dál?
Nejsem analytik, ale člověk z hypoteční praxe. Vycházím hlavně ze zkušeností a z toho, co kolem sebe na hypotečním trhu každý den vidím a slyším.
Pokud se geopolitická situace neuklidní a nejistota na trzích bude pokračovat, vůbec bych se nedivil, kdyby sazby běžně byly přes 6 %.
Stejně tak se ale může situace uklidnit a sazby se vydat opačným směrem. Dnes to s jistotou neví nikdo.
Co má tedy dělat člověk, který si chce dnes vzít hypotéku? Má čekat, až sazby zase klesnou?
S oblibou říkám: pokud najdete vysněnou nemovitost, která vám vyhovuje, a hypotéku zvládnete splácet, příliš bych na nic nečekal.
Ceny nemovitostí totiž zatím stále rostou, i když už třeba pomalejším tempem. Klidně se tedy může stát, že člověk bude rok nebo dva čekat na nižší sazbu, ale mezitím mu vybraná nemovitost zdraží o několik set tisíc korun.
Takže za mě platí jednoduché pravidlo: mám-li vhodnou nemovitost a financování mi vychází, jdu do toho.
Úroková sazba se totiž po skončení fixace může změnit – a pozitivní je, že samozřejmě i směrem dolů.
Jak dlouhou fixaci dnes zvolit?
Já s oblibou používám jednoduché pravidlo: záleží na tom, jestli jste spíš optimista, nebo pesimista.
Pokud jste optimista a věříte, že se situace v dohledné době uklidní a sazby začnou klesat, můžete zvolit kratší fixaci, například na dva nebo tři roky. Navíc právě u těchto fixací bývají dnes v řadě případů sazby nižší než u fixace na pět let.
Pokud jste naopak spíše pesimista, nebo jednoduše chcete mít několik let klid a jistotu, může dávat smysl pětiletá fixace.
Jeden můj klient mi to nedávno řekl úplně jednoduše: „Já chci mít pět let klid, ať se děje, co se děje.“
A přesně o tom to je. Neexistuje jedna správná fixace pro všechny. Hodně záleží i na povaze klienta a na tom, jak moc chce mít své budoucí výdaje pod kontrolou.
Zároveň ale říkáte, že i dnešní vyšší sazby mohou mít do budoucna jednu pozitivní stránku. Jakou?
Budoucnost může přinést i příjemné překvapení.
Představte si, že si dnes vezmete hypotéku s tříletou fixací a sazbou například 5,39 %. A za tři roky budou sazby třeba kolem 3 %.
Pro klienta to může znamenat velmi příjemný pokles měsíční splátky.
Takže i když dnes sazba nevypadá zrovna lákavě, neznamená to, že ji budete mít dalších dvacet nebo třicet let. A právě na to někdy klienti zapomínají.
Pojďme k jinému tématu. Vím, že řešíte všechny typy klientů, ale trochu specifickou skupinou mohou být podnikatelé a OSVČ. Opravdu se hypotéky nemusí bát ani oni?
Na to nejde odpovědět jednoduše ano, nebo ne.
Podle mě je nejdůležitější vyjít s kartami na stůl ještě předtím, než člověk začne vážně hledat nemovitost.
U OSVČ většinou není složité dopředu zjistit, jaký příjem mu banky uznají. Klient předloží daňové přiznání, případně uvede, že je v režimu paušální daně, a můžeme jeho možnosti předběžně spočítat.
Každá banka navíc počítá příjem OSVČ trochu jinak. Některá vychází více z obratu, jiná může u některých profesí pracovat s nižším výdajovým paušálem.
A podnikatel nemusí být jen OSVČ. Může podnikat také přes s.r.o. a i zde některé banky umějí za určitých podmínek příjem ze společnosti započítat.
Čili to, co v jedné bance neprojde, může v jiné vycházet úplně jinak.
Je prostě potřeba to spočítat.
A co další příjmy, které podle vás stojí za zmínku?
Klienti někdy vůbec netuší, co všechno mohou banky do jejich příjmů započítat. Kromě příjmů z podnikání a klasického pracovního poměru může jít například o příjem z pronájmu, někdy i o budoucí nájem z kupované nemovitosti.
Banky umějí pracovat také s různými dohodami, vedlejšími příjmy nebo jejich kombinací. Započítat mohou například rodičovský příspěvek (případně i peněžitou pomoc v mateřství), důchody včetně invalidních nebo také výživné.
Proto říkám: uveďte všechny druhy příjmů, které máte, a můžeme se společně podívat, co z toho lze využít.
A na závěr pojďme k několika oblíbeným hypotečním mýtům.
První zní: „Když mám dostatečně hodnotnou nemovitost do zástavy, banka už příjem prakticky řešit nemusí.“ Proč hodnota zástavy sama o sobě nestačí?
Čas od času se s tím stále setkávám – klient má pocit, že pokud nabídne bance dostatečně hodnotnou nemovitost do zástavy, může tím nahradit nedostatečný příjem.
Tak to ale nefunguje. Banka u hypotéky vždy posuzuje několik základních věcí: klient musí mít dostatečný příjem, odpovídající zajištění v podobě nemovitosti a také jasný účel úvěru, například koupi nemovitosti.
Jednoduše řečeno: jedno bez druhého nestačí.
Druhý mýtus: „Stoprocentní hypotéky už neexistují, takže bez vlastních peněz nemám šanci koupit nemovitost.“ Je to skutečně tak jednoznačné?
Není.
Klasická hypotéka na 100 % hodnoty kupované nemovitosti se dnes neposkytuje. Celou kupní cenu ale lze financovat například tak, že se do zástavy přidá ještě další nemovitost.
Pokud například kupujete byt za osm milionů korun a celková hodnota obou zastavených nemovitostí bude deset milionů, při 80% hypotéce může banka půjčit právě osm milionů korun. Tím lze profinancovat celou kupní cenu.
A nemusí jít jen o vaši nemovitost. Do zástavy lze využít například i nemovitost rodičů nebo prarodičů.
Takže tvrzení „nemám dvacet procent vlastních peněz, proto si nemohu koupit nemovitost“ rozhodně nemusí platit vždy.
A poslední mýtus: „Jedna banka mě odmítla, takže mi hypotéku neposkytne žádná.“
Ani to nemusí být pravda.
Každá banka má trochu jinou metodiku. Jinak počítá příjmy, jinak může posuzovat závazky klienta, konkrétní typ nemovitosti nebo některé nestandardní situace.
Samozřejmě tím nechci říct, že když klienta jedna banka odmítne, vždy pro něj najdu řešení jinde. Spíš bych řekl, že se řešení snažím hledat vždy, když to alespoň trochu jde.
A právě v tom vidím jednu z výhod hypotečního specialisty, který zná podmínky více bank.