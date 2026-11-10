„Listopadový Swiss Life Hypoindex přináší další nepříjemnou zprávu pro zájemce o vlastní bydlení. Hypoteční sazby pokračují v růstu. Index zaznamenal jejich další zvýšení, průměrná nabídková sazba se tak dostala na 5,96 %. Od března, kdy se nacházela na letošním minimu 4,89 %, zdražily hypotéky již o více než jeden procentní bod. Jde přitom o osmý měsíc růstu v řadě,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
„Průměrná sazba 5,96 % je průměr nabídkových úrokových sazeb. V praxi se počítá s tím, že lze u bank získat z těchto nabídkových úrokových sazeb částečné slevy. Tyto slevy nejsou nárokové, nedostanou je všichni, někdy jsou vázány na některé další skutečnosti, ale slevy ze standardních sazeb jsou nedílnou součástí sjednávání hypotéky,“ dodává David Eim, analytik Gepard Finance.
Šestiprocentní hranice není jen psychologickým mezníkem. Pro domácnosti znamená další zvýšení nákladů na financování vlastního bydlení a může ovlivnit jejich rozhodování o tom, zda si nemovitost pořídit, jak velký byt hledat nebo zda nákup raději odložit.
Od března splátka vzrostla o více než 2 200 korun
Zdražování hypoték se již velmi razantně promítá do výše měsíčních splátek. Dopad růstu sazeb je dobře vidět na modelové hypotéce ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let. Ještě v březnu při sazbě 4,89 % činila měsíční splátka přibližně 20 240 korun. Při listopadové sazbě 5,96 % už dosahuje 22 464 korun. Domácnost tak za stejnou hypotéku zaplatí měsíčně o 2 224 korun více, za rok téměř o 26 700 korun. Pro rodinný rozpočet už jde o citelné zvýšení finanční zátěže.
|Období
|Průměrná úroková sazba v %
|Měsíční splátka v Kč
|Listopad 2026
|5,96
|22 464
|Říjen 2026
|5,79
|22 095
|Září 2026
|5,51
|21 520
|Srpen 2026
|5,42
|21 327
|Červenec 2026
|5,32
|21 110
|Červen 2026
|5,30
|21 082
|Květen 2026
|5,19
|20 858
|Duben 2026
|5,18
|20 832
|Březen 2026
|4,89
|20 240
|Únor 2026
|4,93
|20 314
|Leden 2026
|4,94
|20 337
|Prosince 2025
|4.91
|20 285
|Listopad 2025
|4,91
|20 268
|Zdroj: Swiss Life Hypoindex, údaje od listopadu 2025 do listopadu 2026
Za delší jistotu si klienti výrazně připlatí
Nejvýraznější tlak na růst sazeb je nadále patrný především u delších fixací. Za delší jistotu si tak klienti připlatí. Tento trend má ekonomickou logiku. U delší fixace banka přebírá riziko vývoje ceny peněz na podstatně delší dobu a musí více zohlednit nejistotu kolem budoucí inflace, tržních úrokových sazeb i celkového ekonomického vývoje. Kratší fixace jí naopak umožňuje cenu úvěru dříve přenastavit.
Zdražení zasáhlo v listopadu všechny úvěrové fixace. U delších fixací sazby dál rostou nad 6% hranicí – u LTV nad 80 % je již nad 6% hranicí fixace sazby na tři roky (6,03 %) a vůbec nejdražší je fixace na 10 let (6,81 %)
|Úrokové sazby – listopad 2026
|Fixace
|Do 80 % LTV
|Nad 80 % LTV
|1 rok
|5,53 %
|5,81 %
|3 roky
|5,72 %
|6,03 %
|5 let
|6,03 %
|6,34 %
|10 let
|6,56%
|6,81 %
|zdroj: Swiss Life Hypoindex; LTV (Loan to Value) – procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti
U hypoték s LTV do 80 % je pod 6% hranicí jednoletá fixace (5,53 %) a fixace sazby na tři roky (5,72 %). U hypoték s LTV nad 80 % je pod 6% hranicí jen sazba s jednoletou fixací (5,81 %).
ČNB přitvrdila, hypotéky ale zdražily už předtím
Do dalšího vývoje hypotečního trhu vstupuje také měnová politika České národní banky. Bankovní rada 5. listopadu zvýšila dvoutýdenní repo sazbu o 0,25procentního bodu na 4,00 %. Nová sazba platí od 6. listopadu. ČNB tak reaguje na přetrvávající inflační rizika a nejistotu ohledně dalšího cenového vývoje.
„Je však důležité oddělit listopadový růst Swiss Life Hypoindexu od tohoto rozhodnutí. Nabídkové sazby zachycené v listopadovém indexu vycházejí z cenových nabídek bank připravovaných ještě před zvýšením repo sazby. Nelze proto tvrdit, že listopadové zdražení hypoték je přímým důsledkem listopadového kroku ČNB,“ poznamenává Jiří Sýkora.
Hypoteční sazby však nezávisí pouze na rozhodování ČNB. Ovlivňují je také tržní úrokové sazby, náklady bank a konkurenční prostředí. Hypotéky proto mohou zdražovat i při stabilní repo sazbě.
„Banky se při stanovování hypotečních sazeb nedívají jen na to, jakou sazbu aktuálně drží ČNB. Důležitá je pro ně také cena peněz na několik let dopředu. Tu odrážejí například úrokové swapy, které pomáhají určit, za jakých podmínek mohou banky financovat dlouhodobé úvěry. Proto se může stát, že hypotéky zdražují, i když centrální banka se sazbami nehýbe,“ vysvětluje Michaela Pudilová, analytička společnosti Broker Consulting.
Pro další vývoj bude důležité, zda se změní očekávání finančních trhů ohledně dalšího směřování měnové politiky. Pokud trh začne počítat s tím, že přísnější politika bude pokračovat i v roce 2027, může to na banky vytvářet další tlak ke zdražování úvěrů.
Vyšší sazby mohou zbrzdit trh, ne nutně ceny
Pokud se hypoteční sazby udrží poblíž 6% hranice delší dobu, může to postupně ovlivnit poptávku po nemovitostech. Část domácností bude nucena přehodnotit své představy o velikosti bytu, jeho lokalitě nebo celkovém rozpočtu. To ale automaticky neznamená, že ceny nemovitostí začnou výrazně klesat. V atraktivních lokalitách zůstává nabídka bydlení omezená a prodávající často nemají důvod přistupovat na výraznější slevy. Vyšší hypoteční sazby tak mohou nejprve omezit počet uskutečněných transakcí, aniž by se to okamžitě promítlo do cen bytů.
Češi přitom přestávají věřit, že se dostupnost vlastního bydlení v dohledné době zlepší. Téměř devět z deseti lidí, kteří vlastní nemovitost nemají, očekává, že pořídit si ji bude ještě složitější než dnes. Na zlevnění už spoléhá jen málo kdo a téměř tři čtvrtiny Čechů věří, že ceny nemovitostí porostou dál stejným tempem jako dosud. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Generali Investments CEE.
„Nejde už jen o to, že lidé považují bydlení za drahé. Z dat vidíme postupnou změnu očekávání. Stále větší část veřejnosti nepočítá s tím, že by se situace během několika let zásadně obrátila k lepšímu, a začíná tomu přizpůsobovat i své dlouhodobé plány. Vlastní bydlení se tak pro část lidí přesouvá z cíle, na který je potřeba déle spořit, do kategorie něčeho, s čím už do budoucna raději vůbec nepočítají,“ říká Marek Bečička, ředitel Real Asset, Generali Investments CEE.
Hypoteční sazby se mohou blížit vrcholu
Hypoteční sazby mohou podle odborníků v nejbližších týdnech ještě mírně růst. „Některé malé banky se ještě stále snaží získat větší tržní podíl na úkor své marže. Dá se čekat, že tyto malé banky se budou chtít přiblížit své konkurenci a zdraží,“ předpokládá David Eim.
„Ale domnívám se , že se blížíme k vrcholu sazeb. Pozitivním signálem je především vývoj úrokových swapů, které v posledních dnech klesaly, a to navzdory zvýšení základní úrokové sazby ČNB. Finanční trhy s tímto krokem do značné míry počítaly a zároveň jej mohou vnímat jako potvrzení, že je centrální banka připravena důsledně bránit návratu vyšší inflace,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.
Dalším pozitivním impulsem mohou být výsledky amerických voleb. „Očekávám, že se zvýší politický tlak na Donalda Trumpa, aby hledal cestu k ukončení konfliktu s Íránem a celkovému uklidnění geopolitické situace. Právě obavy z dlouhodobého konfliktu, vysokých cen energií a následného růstu inflace patřily mezi faktory, které v posledních měsících tlačily tržní úrokové sazby vzhůru. Pokud by se podařilo napětí na Blízkém východě zmírnit, mohl by to být významný impuls pro další pokles úrokových swapů a následně i hypotečních sazeb,“ dodává Tom Kadeřábek.
Rozhodující podle něj bude především další vývoj konfliktu s Íránem a jeho dopad na ceny energií a inflaci. „Pokud se geopolitická situace uklidní, mohl by se současný trend konečně obrátit. Pokud ale napětí přetrvá nebo se znovu vyhrotí, na levnější hypotéky si budeme muset počkat déle,“ uzavírá Kadeřábek.