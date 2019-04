Ceny hypoték prudce klesly, tlačí je dolů konkurence. Zájem roste

Nižší sazby přilákaly do bank více zájemců o hypotéku. V březnu si ji sjednalo celkem 6 664 klientů bank, což je o 1 703 více než v únoru, kdy si pro hypotéku přišlo do banky 4 961 lidí.

Dalším důvodem rostoucího zájmu je také to, že na počty a objemy úvěrů na bydlení už by nemělo mít vliv předzásobení, do kterého se lidé pustili kvůli regulacím hypoték z října loňského roku. Klienti si tehdy vzali hypotéky raději s předstihem, což mělo za následek nárůst počtů v podzimních měsících a následný propad hypotečního trhu na začátku roku letošního roku.

„S březnovým poklesem průměrné úrokové sazby Fincentrum Hypoindexu souvisí také výrazné zvětšení rozdílu mezi sazbami jednotlivých bank. Zatímco některé banky pokračovaly ve zvyšování sazeb, jiné se rozhodly pro opak. Vyplatí se tak věnovat více pozornosti výběru banky, u které si sjednat úvěr. Optikou pětiletých i desetiletých fixací u úvěrů s dostatečným zajištěním tedy není žádný důvod kývnout na nabídky bank, jejichž minimální sazby začínají trojkou,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

V březnu byly sjednány hypotéky v objemu 14,756 miliardy korun, což je o 3,875 miliardy více než v únoru. V meziročním srovnání však počty i objemy pokulhávají. V březnu minulého roku totiž bylo sjednáno 9 087 hypotečních úvěrů v objemu 19,247 miliardy korun.

Vývoj hypoték V roce 2018 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 783 16,5 2,28 únor 7 446 15,96 2,36 březen 9 087 19,25 2,46 duben 7 896 16,87 2,51 květen 7 819 16,76 2,51 červen 9 030 19,38 2,49 červenec 7 016 15,38 2,50 srpen 8 475 18,78 2,53 září 9 153 20,80 2,57 říjen 10 590 24,28 2,66 listopad 8 617 19,49 2,78 prosinec 6 565 14,93 2,91 V roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 664 14,756 2,90 zdroj: Fincentrum

Čtvrtletní výsledky jsou slabé

Vzhledem k hodně slabému začátku letošního roku jde o jedno z nejslabších čtvrtletí za poslední roky. Během prvních tří měsíců bylo letos sjednáno jen 16 389 hypoték v celkovém objemu za 36,567 miliardy korun. Těží z toho stavební spoření, které lidé čím dál víc využívají i na pořízení nového bydlení, koupi starších bytů a rekonstrukce.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2017 Průměrná výše v Kč 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč leden 2 023 286 leden 2 120 444 leden 2 294 216 únor 2 013 220 únor 2 143 371 únor 2 193 207 březen 2 034 193 březen 2 118 087 březen 2 214 326 duben 2 054 856 duben 2 136 643 květen 2 047 098 květen 2 143 118 červen 2 051 890 červen 2 146 185 červenec 2 021 107 červenec 2 193 045 srpen 2 119 687 srpen 2 216 908 září 2 075 601 září 2 273074 říjen 2 069 946 říjen 2 293 098 listopad 2 055 747 listopad 2 262 439 prosinec 2 153 542 prosinec 2 274 871 zdroj: Hypoindex Fincentrum

Průměrná výše hypotéky oproti únoru mírně vzrostla, v březnu dosahovala 2,2 milionu korun. Měsíční splátka hypotéky sjednané v březnu 2019 ve výši jeden milion korun se splatností na 20 let v průměru činí 5 497 korun, při splatnosti na 15 let klienti splácejí v průměru 6 858 korun měsíčně.

Co se děje na hypotečním trhu

Některé banky hypotéky zlevňují - koncem března tak učinily například Hypoteční banka a Raiffeisenbank.

Na začátku dubna snížila úrokové sazby u hypoték i Česká spořitelna, před tím přikročila ke zlevňování hypoték 25. února. Hypotéky s fixací na jeden rok tak začínají od 3,89 %, na tři roky od 2,99 % a na pět let od 2,89 %. Banka zlevnila i desetileté fixace, které poskytuje se sazbou od 2,99 %.

Zajímavosti na hypotečním trhu

Česká národní banka ve spolupráci s ministerstvem financí chystají novelu zákona, která by mohla učinit hypotéky dostupnější pro mladé lidi do 36 let.

Pokud novela projde, mladí by si bez problémů mohli sjednat hypotéku opět až na 100 procent hodnoty zástavy nemovitosti, a navíc by mohli na splátku dluhu vynaložit 50 procent ze svého měsíčního čistého příjmu, což je o pět procentních bodů více než teď.

Součástí novely zákona by měly být i nové pravomoci ČNB při stanovení podmínek k poskytování hypoték.