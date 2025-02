Určitě chceme poskytovat hypotéky rychle, říká šéf Partners Banky

Partners Banka nově nabízí hypotéky. Proč s nimi přicházíte až nyní, když na vás běží reklamy a jedete v ostrém provozu?

Každá zbrusu nová banka musí nejprve nasbírat depozita, aby měla z čeho poskytovat úvěry. Proto jsme ani neplánovali spouštět zároveň banku a úvěrovou činnost.

Předpokládám, že mi teď řeknete, že poskytujete „nejvýhodnější“ podmínky na trhu.

Určitě chceme využít některých našich technologických a nákladových výhod a poskytovat hypotéky rychle, bez zbytečných administrativních obstrukcí a co nejvíce digitálně. Rozhodli jsme se osladit start tím, že nebudeme požadovat poplatky za odhad ceny nemovitosti ani za předčasné splacení. To je jedna z výhod mladé banky, že nemusíme bránit zisky ze starého portfolia. Klienti u nás mají největší flexibilitu i do budoucna. A to nejen do refixace, ale až do konečné splatnosti úvěru.

Marek Ditz Při studiu na VŠE v roce 1994 nastoupil do Československé obchodní banky jako úvěrový analytik a v roce 2013 se stal členem představenstva ČSOB.

V červnu roku 2020 se stal lídrem týmu pro stavbu Partners Banky, nyní je jejím generálním ředitelem.

Je členem dozorčí rady Národního rozvojového fondu a členem představenstva Rentea penzijní společnosti.

Jak to myslíte?

Když sazby výrazně klesnou, mohou hypotéku bez poplatků zčásti nebo celou předčasně splatit. Věříme, že tedy nebudou chtít ke konkurenci, která jim podobnou flexibilitu nedává, i když může mít o pár desetin procenta nižší sazbu.

Kolik by u vás stála dnešní standardní, průměrná hypotéka z hlediska objemu i doby splácení? Jaký by byl úrok, poplatky?

Nejvýhodnější je 3letá fixace sazby, u které vyjde úrok na 4,79 procenta. Nabízíme i 5letou fixaci za 4,89 procenta a roční fixaci s úrokem 5,05 procenta.

Je to bez pojištění úvěru?

Abyste na tyto sazby dosáhl, nemusíte uzavírat žádné námi předvybrané pojištění, do kterého bychom schovali naši marži. Naše RPSN, tedy celkové náklady, se tak velmi blíží těmto sazbám, což není na trhu pravidlem. U nejlevnější varianty je to 4,91 procenta. Klient si platí jen ověření podpisu a poplatky katastru.

Jistě ale máte nějaké podmínky, aby u vás klient hypotéku získal.

Pro dosažení nejlepších sazeb stačí jen aktivně používat náš účet a dodat energetický štítek financované nemovitosti s jakýmkoliv výsledkem klasifikace, takzvaný PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy, pozn. red.). Aktivním používáním banky rozumíme alespoň pět plateb naší kartou měsíčně a příjem na účet alespoň 20 000 korun měsíčně. Pokud byste podmínky dlouhodobě neplnil, tak se neděje žádné drama. Bez aktivit se sazba zvýší o 0,1 procenta a bez PENB také o 0,1 procenta. Nejprve vás ale upozorníme a dáme vám čas.

Počítám, že jste před spuštěním hypoték analyzovali hypoteční trh. Překvapil vás něčím?

Náš tým je složen z praktiků, kteří na hypotečním trhu působí dlouhodobě, a tak nás hned tak něco nepřekvapí. Neřekl bych, že trh funguje nějak nepředvídatelně nebo neefektivně. Promítají se do něj vcelku jednoduše poměry na trhu dlouhodobých finančních aktiv, tedy úrokových swapů a státních dluhopisů, a obchodní ambice jednotlivých hráčů. Někteří hráči se soustředí na nové obchody a někteří si zase hlavně chrání stávající portfolio a jeho ziskovost. Osobně jsem nenarazil na situaci, která by se nedala racionálně vysvětlit a spočítat. Liší se hlavně podmínky jednotlivých hráčů a jejich očekávání vývoje do budoucna.

Tedy jste nenarazili na nějakou disproporci na trhu s hypotékami?

Z čistě odborného finančního hlediska je trh vychýlen ve prospěch spotřebitele. Zejména obecná možnost spotřebitele sjednat si fixní sazbu a pak smlouvu nesplnit, když se změní tržní podmínky, není fér. Kdyby podobné kontrakty fungovaly například na realitním trhu, tak bych mohl žádat za pět let po kupci doplatek za byt, který jsem mu dnes prodal, protože tržní ceny bytů mezitím stouply. To přijde každému absurdní, ale banky podobné situaci vystavené jsou, i když nyní v trochu menší míře než dříve.

Vadí vám to?

Nám, jako novému hráči, v momentální tržní situaci tohle vychýlení nevadí. Dokonce nám to trochu konkurenčně pomáhá. Proto jsme se také rozhodli ty poplatky za předčasné splacení zrušit a přenést naši výhodu na naše klienty. Ale právně, systémově a dlouhodobě to není fér a ve skutečnosti to hypotéky zdražuje. Banky si musí rizika naceňovat a promítat je do svých kalkulací. Pokud banky vystavujeme větším rizikům, tak po nich nemůžeme chtít levné produkty.

Jak vidíte další vývoj cen hypoték spolu s cenami nemovitostí a nájmů? Jaké podmínky mají lidé očekávat?

Inflace poklesla a vypadá to, že se tak pomalu blížíme ke dnu střednědobých úrokových sazeb, které určují ceny hypoték. Růst cen hypoték tedy neočekávám, spíše ještě pomalý pokles o pár desetin procent blíže ke čtyřem procentům. Sazby kolem dvou procent nečekám, protože historicky vznikly jen dočasně vždy v reakci na nějakou obří krizi. Dnes v takové situaci nejsme a doufám, že ani nebudeme. Spíše čekám růst ekonomiky, i když ne příliš výrazný – asi na úrovni dvou procent. Ceny nemovitostí a nájmy také porostou, ale nijak dramaticky. Jejich růst ale převýší inflaci. A tak se do nemovitostí s potenciálem pořád vyplatí investovat.

Kalkulujete i s růstem mezd a platů?

Ano očekávám, že reálné příjmy domácností budou stoupat, protože inflace zůstane pod kontrolou. Mzdy by mohly růst o dvě až tři procenta nad inflaci, a Češi by tak měli opět bohatnout. Ale nebude se jednat o žádný boom. Známé problémy západní Evropy a různé politické nápady ze zámoří mohou negativně ovlivňovat například exportéry. Dlouhodobě jsou ale pro nás spíše příležitostí. Přece jen nejsme tak zhýčkaní, máme levnější a srovnatelně kvalifikovanou pracovní sílu. A hlavně máme v sobě velkou kreativitu a schopnost improvizace. Nutnou restrukturalizaci průmyslu v západní Evropě bychom měli využít pro sebe a podpořit investice u nás.

Když se zeptám hodně obecně, jak hodnotíte tuzemský bankovní trh z perspektivy celé EU, Asie či Ameriky?

Tuzemský bankovní trh vyniká svojí stabilitou a odolností. To má pozitivní i negativní stránku. Pozitivní je, že jsou zdejší banky dobře kapitálově vybaveny a jsou tedy schopny absorbovat různé ekonomické šoky. Důkazem je i naše licenční řízení, kdy Česká národní banka nepustila novou banku na trh, aniž by ji žadatel o bankovní licenci předem přesvědčil, že má tolik kapitálu, aby zvládl i velmi nepravděpodobné rizikové scénáře na horizontu pěti let.

Negativní stránkou stability je ale určitá pasivita, která se projevuje v malé chuti investovat do větších inovací. Přitom Češi nové věci rádi zkouší. Naše banky jsou tak spíše šampiony v dividendách než v investicích do novinek. Má to bohužel i ekonomické racio. Mnoho bank v zahraničních rukou nemá možnost expandovat mimo ČR a vymýšlet nové služby, kterými by zaujaly nejen Čechy, ale i Poláky, Rumuny nebo Němce. A protože jsou novinky drahé a český trh by je neuživil, je inovativní potenciál řady českých bankéřů bohužel v pasti.

Vy ale už patříte k těm několika málo českým bankám na trhu. Hraje to podle vás u klientů nějakou roli?

Doufám, že to bude hrát čím dál větší roli. Zahraniční banky mají pořád v Čechách určitý nadpřirozený image získaný 20 let starým privatizačním příběhem, kdy opravdu zachránily úspory českých domácností před nenasytnými politiky. A ten trvá, přestože od roku 2008 nemůže skoro žádný západoevropský bankéř tvrdit, že umí řemeslo líp, když by tamní banky bez pomoci států a bez svých českých dcer většinou úplně zkrachovaly. Tak snad se nám podaří tento vyčpělý stereotyp trochu narušit a reputaci českého bankovnictví posílit. Děláme pro to maximum a máme na to ten nejlepší tým.

Ta vaše poslední věta zní jako do politika… Zeptám se vás, jaké máte plány do budoucna?

Partners Banka jako nová banka na trhu nemůže jen kopírovat trh, ale musíme využít všechny naše přednosti k tomu, abychom něčím zaujali klienty a přinesli něco nového. Jednou z nich je škálovatelnost. Tím, že řada nákladů na stavbu systémů banky je fixních – například působíme stoprocentně v cloudu – a naše pobočková síť a online akviziční svět nás nezatěžují fixními náklady, máme obrovskou schopnost „rozpouštět náklady objemem“. Čím více klientů tak bude využívat naše služby, tím budou v průměru měřeno na jednoho klienta pro nás levnější. I proto plánujeme expanzi do zahraničí. Technologicky jsme bankou zcela jiné generace a byl by hřích toho nevyužít naplno a nerozdělit se s klienty o tyto výhody. Například výhodnými cenami služeb bez zbytečných podmínek.