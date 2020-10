Hypotéky zlevňují už šestý měsíc v řadě. Objemy lámou rekordy

Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle ukazatele Fincentrum Hypoindex v září klesla stejně jako v srpnu o čtyři bazické body a skončila na hodnotě 2,07 procenta. Za posledních šest měsíců se tak průměrná úroková sazba hypoték propadla o 0,37 procentního bodu. Od února loňského roku klesla již o téměř jeden procentní bod.

„Propad úrokových sazeb i nadále pokračuje, a tak s hodnotou 2,07 procenta jsou sazby hypoték na úrovni září 2017. A s ohledem na kroky některých bank se dá očekávat jejich další pokles,“ říká Jiří Sýkora, specialista oddělení produktového managementu společnosti Fincentrum α Swiss Life Select.



Zatímco v letošním srpnu poskytly banky 6 868 hypoték za 19,173 miliardy korun, v září si pro hypotéku přišlo do bank 7 872 žadatelů a objemy vzrostly celkově na 22,052 miliardy korun.

Vývoj hypoték v roce 2020 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 6 491 16,88 2,36 únor 7 092 18,593 2,42 březen 5 503 13,835 2,45 duben 6 744 17 845 2,39 květen 6 203 16,487 2,30 červen 7 621 20,95 2,21 červenec 7 867 21,597 2,15 srpen 6 868 19,173 2,11 září 7 872

22,052

2,07 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 říjen 7 027 16,953 2,36 listopad 7 305

18,301

2,35 prosinec 7 074 17,996 2,34 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Průměrná hypotéka šplhá ke třem milionům

„Objem za posledních dvanáct měsíců je nejvyšší v historii. Jestli to ještě vydrží, bude rok 2020 rokem, kdy hypotéky dosáhnou největšího historického objemu. Zároveň ale roste průměrná výše hypoték,“ říká David Eim, místopředseda Gepard Finance. „Průměrná výše úvěru s hodnotou 2 801 344 korun se pomalu blíží k magické hranici tří milionů korun,“ dodává Jiří Sýkora.

Oproti loňskému září vzrostla průměrná výše hypotečního úvěru o více než 441 tisíc korun. Potvrzuje se tak, že růst cen nemovitostí nepolevuje.

U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka aktuálně v průměru 5 093 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 468 korun.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč 2020 Průměrná výše v Kč leden 2 120 444 leden 2 294 216 leden 2 600 504

únor 2 143 371 únor 2 193 207 únor 2 617 450 březen 2 118 087 březen 2 214 326 březen 2 514 041 duben 2 136 643 duben 2 285 414 duben 2 645 985 květen 2 143 118 květen 2 282 854 květen 2 657 855 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červen 2 748 954 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 červenec 2 745 277 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 srpen 2 791 673 září 2 273 074 září 2 359 940 září 2 801 344 říjen 2 293 098 říjen 2 412 483 listopad 2 262 439 listopad 2 505 291 prosinec 2 274 871 prosinec 2 543 963 zdroj: Fincentrum Hypoindex



Objemy lámou rekordy

„Údaje za prvních devět měsíců ukazují, že se letos hypotečnímu trhu navzdory pandemii koronaviru nadmíru daří. Banky již poskytly hypoteční úvěry za více než 172 miliard korun. Takový objem nesjednaly banky za první tři čtvrtletí ani v rekordních letech 2016 a 2017,“ přibližuje Sýkora.

Už šestý měsíc v řadě přitom klesají úrokové sazby. „Osobně to vnímám tak, že banky nemají zásadní důvod zlevňovat. Nejenže by trh za daných okolností rozuměl tomu, kdyby sazby stagnovaly nebo i trochu vzrostly, protože by si banky navýšily rizikové marže. Ale navíc když uvážím situaci kolem účelně vynaložených nákladů, snižováním sazeb banky vytvářejí podmínky, za kterých dává smysl refinancovat rok staré smlouvy. Čím nižší sazby, tím větší impulz, aby se to rozjelo,“ míní David Eim.



Končí moratorium, co bude dál?

„Na konci října skončí zákonný odklad splátek úvěrů. Řada lidí však může kvůli koronavirové situaci mít i nadále problémy se splácením svých úvěrů. Ministerstvo financí další plošné moratorium zatím nepřipravuje, banky jsou ale připravené dále svým klientům postiženým pandemií pomáhat na individuální bázi,“ poznamenává Jiří Sýkora.

Přestože se blíží konec moratoria a hrozí, že část klientů nebude schopna své hypotéky splácet, banky dál hypotéky zlevňují. S platností od 5. října snížila úrokové sazby hypotečních úvěrů skupina ČSOB, a to o 0,1 procentního bodu na 2,09 procenta. Za stejnou cenu nabízí od začátku října hypotéky i Raiffeisenbank. Od 14. října zlevnila hypotéky i Air Bank, a to dokonce o 0,2 procentního bodu na 1,99 procenta.

Snížení sazeb největších hypotečních hráčů mohou stejně jako v minulosti následovat další banky. Dalšímu poklesu hypotečních sazeb navíc nahrává i klesající cena zdrojů.