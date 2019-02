Úrokové sazby hypoték rostou, atakují hranici tří procent

Do bank si v lednu 2019 přišlo pro hypotéku jen 4 764 klientů, to je o 1 801 méně než v prosinci minulého roku. Objemy během prvního měsíce letošního roku meziměsíčně klesly o čtyři miliardy na 10,93 miliard korun.

„Ačkoliv bývá měsíc leden každoročně slabší z důvodu nízkého počtu úvěrových žádostí během prosince, které by se propsaly do lednových smluv, o letošním lednu se v kontextu předchozích výsledků dá říci, že hypoteční trh téměř zamrzl. V lednu bylo sjednáno nejméně úvěrů za posledních pět let a jediné rostoucí veličiny v lednové statistice Fincentrum Hypoindexu tak jsou průměrná výše úvěru z důvodu nadále rostoucích cen nemovitostí a průměrná úroková sazba,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Hypotéky nadále zdražují

V lednu průměrná úroková sazba u hypotečních úvěrů vzrostla oproti prosinci o devět bazických bodů na rovná tři procenta. Hypotéky tedy zdražují velmi rychle. Od října 2018 vzrostla průměrná úroková sazba o 34 bazických bodů z 2,66 procent na tři procenta.

Vývoj hypoték V roce 2018 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 783 16,5 2,28 únor 7 446 15,96 2,36 březen 9 087 19,25 2,46 duben 7 896 16,87 2,51 květen 7 819 16,76 2,51 červen 9 030 19,38 2,49 červenec 7 016 15,38 2,50 srpen 8 475 18,78 2,53 září 9 153 20,80 2,57 říjen 10 590 24,28 2,66 listopad 8 617 19,49 2,78 prosinec 6 565 14,93 2,91 V roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 zdroj: Fincentrum

Hypotéky by přitom nemusely nadále zdražovat tak rychlým tempem jako dosud. Česká národní banka na svých posledních dvou zasedáních nechala úrokové sazby beze změny. Odborníci odhadují, že ČNB letos zvýší úrokové sazby jen dvakrát. Loni centrální banka přistoupila na zvýšení sazeb celkem pětkrát.

Průměrná výše hypotéky stále přesahuje částku 2,2 milionu korun a oproti prosinci loňského roku mírně vzrostla. Měsíční splátka hypotéky sjednané v lednu 2019 ve výši jeden milion korun se splatností na 20 let v průměru činí 5 548 korun, při splatnosti na 15 let klienti splácejí v průměru 6 907 korun měsíčně.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2017 Průměrná výše v Kč 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč leden 2 023 286 leden 2 120 444 leden 2 294 216 únor 2 013 220 únor 2 143 371 březen 2 034 193 březen 2 118 087 duben 2 054 856 duben 2 136 643 květen 2 047 098 květen 2 143 118 červen 2 051 890 červen 2 146 185 červenec 2 021 107 červenec 2 193 045 srpen 2 119 687 srpen 2 216 908 září 2 075 601 září 2 273074 říjen 2 069 946 říjen 2 293 098 listopad 2 055 747 listopad 2 262 439 prosinec 2 153 542 prosinec 2 274 871 zdroj: Hypoindex Fincentrum

Slevy začaly letos dříve

Většinou banky zlevňují hypotéky v rámci bonusů a slev na jaře. Letos začaly s hypotečními slevami o něco dříve. Od 1. února snížila úrokové sazby Komerční banka. Hypoteční úvěry do 80 procent LTV banka nabízí od 3,09 procent, sazba tedy klesla o 0,1 procentního bodu. Hypotéky s LTV od 80 do 90 procent Komerční banka zlevnila o 0,3 procentního bodu na 3,39 procenta.

UniCredit bank zlevnila hypotéky už v lednu. Všechny fixace do 80 procent LTV včetně desetileté fixace i variabilní sazby banka nabízí za 2,59 % p.a.

Česká spořitelna nabízí od 21. ledna do 3. března 2019 k Hypotéce České spořitelny a k Americké hypotéce služby Expresní čerpání a Variabilitu splátek zdarma.