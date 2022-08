KOMENTÁŘ: Hypotéka dnes může mít větší smysl než před lety

Česká národní banka přestala zvyšovat úrokové sazby a její nové vedení v čele s guvernérem Alešem Michlem prozatím potvrzuje, že není příliš nakloněno růstu sazeb jako nástroji pro krocení inflace.

Výše sazeb ovlivňuje cenu peněz nejen pro běžné klienty, ale i cenu zdrojů pro banky. To dává nyní bankám prostor pro akční nabídky hypoték, kdy bychom se mohli dostat u typických úvěrů ve výši 80 procent hodnoty nemovitosti s fixací na pět let pod hranici 6 procent. U zajímavých obchodů by mohlo dojít dokonce k výraznějšímu zlevnění úrokové sazby, ale to platí v individuálních případech.

Za vysoké inflace dává smysl i dražší hypotéka

Ano, asi většina z nás má v živé paměti hypotéky s úrokovou sazbou za něco málo přes jedno procento, které byly na trhu dostupné v podstatě nedávno. V porovnání s tím je cokoliv okolo 6 procent hodně, ale paradoxně v dnešní situaci dává takový úvěr ještě větší ekonomický smysl než před lety. Důvodem je nynější téměř dvacetiprocentní inflace.

V takovém scénáři, kdy hodnota peněz výrazně klesá, je výhodnější peníze dlužit, protože se snižuje i reálná hodnota dluhu. Dnešní nastavení je skutečně ojedinělé a ani v krizovém roce 2008 tu takové podmínky nebyly. Tehdejší inflace dosahovala 6,3 procenta a úrokové sazby hypoték byly 5,6 procenta. Strašákem nemusí být výše sazby ani z dlouhodobého pohledu, až inflace takto vysoká nebude. Banky budou svolné u spolehlivých klientů, o které nebudou chtít přijít, o výši sazby jednat. Samozřejmě, dostupnost hypoték se výrazně snížila, ale zároveň máme velmi dobře fungující trh práce a růst příjmů je stabilní.

Opět lze získat slevu

Stejně jako ochladly v letošním roce hypotéky, poklesl i zájem o nemovitosti. Na domy, byty ani chalupy k prodeji dnes už nestojí zástupy zájemců a počet nabízených nemovitostí k dispozici roste. Kupující mají nyní mnohem lepší pozici než třeba před rokem. Nejenže se postupně zvětšuje nabídka nemovitostí, ale po letech lze opět vyjednávat o ceně, kdy není nereálné dosáhnout výraznější slevy, a to někdy větší než jednotky procent.

Poohlížíte-li se po nemovitosti, máte dostatečný stabilní příjem a nějaké úspory, dnešní doba je vám nakloněna, a to především pokud se dokážete podívat na věc z dlouhodobého hlediska, tedy za horizont inflace. V pestřejší nabídce máte možnost najít si nemovitost, která bude splňovat vaše požadavky nebo si bydlení vylepšit z hlediska rekonstrukce či pořízení řešení, které zvýší vaši energetickou soběstačnost, jako jsou solární panely, tepelná čerpadla či zateplení fasády. I tomu může hypotéka, případně úvěr ze stavebního spoření dobře posloužit.

Libor Ostatek Kariéru v bankovnictví začal v roce 1991 v Investiční bance.

V Českomoravské hypoteční bance se spolupodílel na zavedení hypotečního bankovnictví v ČR.

Absolvoval pracovní pobyty a stáže v Kanadě, Německu a Švýcarsku.

V roce 2005 odešel z bankovního sektoru.

Dnes působí ve společnosti Broker Trust jako hypoteční expert.

Pro ty, kteří mají větší úspory a chtějí je nechat zhodnocovat, dává stále smysl pořídit byt na pronájem s pomocí menšího hypotečního úvěru. Velká hypotéka na koupi investičního bytu dnes moc smysl nedává, ale její menší podíl může být naopak výhodný. Hlad po nájemním bydlení, obzvlášť ve velkých městech, roste a majitelé rozhodně nebudou mít o zájemce nouzi.

Vyplatí se čekat, jak se situace vyvine a ceny ještě více poklesnou? Ano i ne! Situaci vidím hodně v rovině individuální úvahy a přišla doba, kdy se určitě vyplatí rozhlížet a využít příležitostí, které tento nový prostor otevírá. Nečekám žádné dramatické propady cen nemovitostí, i když korekce na trhu už letos běží. To otevírá prostor pro vyjednávání o ceně při koupi. Ale plošné propady cen mi zatím nepřijdou reálné.

Jsem naopak přesvědčen, že dnes koupené nemovitosti, třeba právě v kombinaci s nájmem, se za pár let zhodnotí bezpečněji než cokoliv jiného. Dodejme ale, že jde samozřejmě o dlouhodobější pohled.