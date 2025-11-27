Co by měl každý zvážit ohledně hypotéky? Mohou pomoct i rodiče, má to ale svá rizika

Hypoteční úvěr je dost velký a především dlouhodobý závazek. Vůbec prvním krokem vážného zájemce o něj by proto mělo být zamyšlení nad tím, jakou „míru luxusu“ si jako budoucí dlužník dopřeje. Protože právě to se promítne do výše hypotéky, a stejně tak i výše její pravidelné měsíční splátky.
„Základní úvaha je o porovnání vašich čistých příjmů a výdajů po zohlednění splátek nové hypotéky a provozních nákladů nové nemovitosti. Můžete si třeba pár měsíců vyzkoušet hypotéku nanečisto tím, že budete částku budoucí splátky ukládat stranou na spoření a žít z toho, co zbyde. A hned uvidíte,“ popisuje, jak by měli lidé prakticky zkraje uvažovat o hypotéce, ředitel Partners Banky Marek Ditz.
Zároveň upozorňuje, že to nemusí být vždycky zrovna snadné. Příjmová situace mnoha domácnosti podle něj totiž nemá takovou dynamiku jako ceny nemovitostí. „V roce 2023 reálné příjmy všech domácností nerostly vůbec. Vše požrala inflace. A loni rostly jenom kolem jednoho procenta,“ vysvětluje Ditz.
Hypotéka a pomoc od rodičů
Není proto žádným tajemstvím, že mnozí zájemci o hypotéku na ni bez pomoci rodičů nemají šanci dosáhnout. Buď jim rodiče pomáhají finančně, nebo se jim zaručují svojí nemovitostí. Podle Marka Ditze jsou rodinné výpomoci v pořádku, pokud se na nich rodina v klidu dohodne. Navíc hodnota nemovitosti v čase nakonec většinou převýší hodnotu dluhu. Ceny nemovitostí totiž prozatím jen rostou.
„Případy, kdy někdo násilně přijde o střechu nad hlavou kvůli hypotéce, nejsou časté. Když už dojde na problémy, pak hledají banka a dlužník společné řešení – například změnu rozložení splátek. Každopádně rodina pořád drží majetek, který si za hypotéku pořídila,“ vysvětluje.
Také ale doplňuje, že, pokud rodiče vypomůžou se zajištěním, může se jim spíše stát, že budou muset pomoci i se splátkami. Podobně situaci vidí také jeho kolegyně, finanční poradkyně a specialistka na hypoteční úvěry, Dana Chňoupková Míchalová.
„Ano, pokud pomůžou se získáním hypotéky, a tím vlastního bydlení rodiče, je to ideální varianta,“ říká, ale dodává k tomu: „Akorát, když děti nesplácejí hypotéku, tak rodiče přijdou o vlastní bydlení. To je ta rizikovost, která je s tím spojená.“
Nicméně případy nespolupracujících dlužníků, nebo dokonce osobních bankrotů jsou podle názoru obou u hypoték skutečně velmi vzácné. Problém představují spíše spotřebitelské úvěry, mikropůjčky nebo dluhy z podnikání. Tam vznikají dluhy bez zajištění jakýmkoli majetkem, dodává finanční poradkyně.
Předčasné splacení hypotéky zvažte
Trh s hypotékami ukazuje ale také pozitivní příklady z praxe. Mnohé hypotéky dnes totiž končí předčasným splacením. I když to vypadá jako výborné řešení, stojí přesto zato takový krok zvážit.
Podle Marka Ditze je totiž vracení peněz ve splátkách vždy výhodou, pokud je reálný úrok rozumný. Ale také radí: „Pokud dokážete s příjmem nejen vyjít, ale i tvořit rezervy, tak doporučuji hned nespěchat s mimořádným splácením hypotéky a raději si rezervu ponechat pro případ nepředvídatelných událostí.“
Finanční rezervou myslí prostředky na krytí výdajů například v případě úrazu, delší nemoci nebo třeba jen poruchy auta nebo domácího spotřebiče. Až v momentě, kdy má toto domácnost pokryto, přichází na řadu úvaha o mimořádné splátce hypotéky. Bez poplatku pak v termínu refixace.
„Pokud ji provádíte mimo termín refixace, tak vlastně měníte podmínky platné smlouvy. Bance v takovém případě patří úhrada nákladů do výše stanovené zákonem, nejvýše jedno procento z mimořádné splátky. Některé banky, jako třeba naše banka, ale takovou náhradu nákladů nepožadují,“ doplňuje.
Upozorňuje dále na to, že teď a v následujících měsících budou končit mnoha domácnostem fixace u hypoték z let 2020 až 2021. Což je doba, kdy se za předčasné splacení hypotéky v určitých limitech neplatí. A to by se mohlo mnohým domácnostem, které úvěr na pořízení bydlení doplácejí, hodit.
To potvrzuje rovněž hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jaromír Šindel. „Už v příštích dvou letech plánuje refixaci 49 procent Čechů, kteří mají hypotéku. Přičemž většina, 62 procent, očekává, že se jim výrazně zvýší úroková sazba pro nové období refixace. Zároveň budou zvažovat více bank pro refixaci,“ říká s odkazem na nedávný průzkum ČBA.