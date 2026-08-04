Vyšší úrokové sazby hypoték z posledních let stále dopadají na tisíce českých domácností. Mnoho klientů má sjednané sazby nad 5 % a konec fixace je čeká až za delší dobu. Přesto existují možnosti, jak situaci řešit už dnes a nenechat zbytečně peníze ležet bance na stole.
Jak postupovat, pokud mám u hypotéky vysokou sazbu a výročí fixace je až za dlouho
Dnes je na trhu stále mnoho klientů bank, kteří mají úrokovou sazbu na své hypotéce vyšší než 5 % a pravděpodobně si vyřídili úvěr nebo měnili fixaci ještě před zářím 2024. V takovém případě jsou tyto úvěry stále v původním režimu, kdy banky nemohou uplatňovat sankci za předčasné splacení a je možné se s bankou domluvit na změně podmínek.
Hypotéky
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Proto je vhodné opět banku oslovit a požádat ji o přehodnocení úrokové sazby. Pokud bance pošlete informaci o konkurenční nabídce, určitě to pomůže. Jsou banky, které se zachovají vstřícně a nabídnou řešení. Potom jsou banky, kterým na svých klientech nezáleží a v takovém případě je refinancování na místě.
Jak postupovat, když očekáváme zvýšení měsíční splátky
V současné chvíli je potřeba počítat s tím, že při změně fixace se měsíční splátka hypotéky skutečně zvýší. Pokud by to mělo znamenat velké potíže pro domácí rozpočet, je potřeba vymyslet protiopatření. Nebude se jednat o nejlepší možné řešení, ale může pomoci alespoň dočasně překlenout nepříznivé období. Co můžeme v takoví chvíli udělat?
1. Prodloužení splatnosti
Pokud máte dostatečně nízký věk a hypotéku jste si brali 30 let, je možné úvěr prodloužit o dalších 5 a více let. Maximální výstupní věk u hypotéky je zpravidla až 70 let. Bude to sice znamenat, že celkově zaplatíme více, ale měsíční splátka vám s každým milionem dluhu klesne o 1 000 korun.
2. Konsolidace závazků
Vyladit hypotéku na maximum nedává smysl, pokud máte v domácím portfoliu také jiné závazky, které musíte splácet a které mají vzhledem k jejich výši příliš vysokou splátku. Komplexní přístup k osobním financím a vyhodnocení všech možností, může pomoci domácí rozpočet stabilizovat.
3. Audit finančního portfolia
Pravděpodobně budete mít v domácím portfoliu řadu finančních smluv, které využíváme a platíme. A možná mezi nimi najdeme starší kousky, které již neplní svůj účel, nebo je bude možné aktualizovat a ušetřit. Zároveň můžete objevit skryté rezervy nebo zjistit, že krátkodobé přerušení jejich placení, pokud se jedná o spořící smlouvy, bude možné. Tím můžete ušetřit a lépe se vypořádat s dopadem vyšších splátek u hypotéky.
4. Mimořádná splátka
Jedná se o jedno z možných řešení. Zde byste si měli pečlivě promyslet, jaká výše úspor vám po realizaci mimořádné splátky zůstane. Pokud budete mít stále rezervu ve výši alespoň 6násobku měsíčních výdajů, je možné o mimořádné splátce uvažovat. V opačném případě bude bezpečnější si parodoxně ponechat vyšší dluh. Rezerva vám pomůže průběžně kompenzovat zvýšené výdaje a v nečekaných situacích (např. pokles příjmu) budete mít kam sáhnout.
5. Úspory v domácím rozpočtu
Není-li jiná možnost, je nutné provést důkladnou analýzu domácího rozpočtu a hledat úspory tam. Je to velmi nepopulární řešení, ale pokud nejsou jiné možnosti, nezbývá než krátkodobě některé výdaje omezit. Přehodnotit nutnost dovolené atp.
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Pokud jste dočetli až sem, tak mi jistě dáte za pravdu, že hypotéka je také starost a občas si vyžádá naši pozornost. Na začátku, když jste si hypotéku brali, tu byla velká radost z nového bytu či domu. A tak tomu může být i nadále, ale je potřeba jednou za čas se hypotéce věnovat a snažit se pro sebe zajistit co nejlepší podmínky. Je jedno, jestli sami nebo s pomocí finančního poradce. Každopádně nedělat nic vás může stát nemalé peníze.