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Jak řešit situaci, když splátka hypotéky vysává rozpočet, radí odborník

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Mnoho domácností dnes stále splácí hypotéky s úrokovou sazbou nad 5 % a čeká je otázka, jak situaci řešit. Ne každý ale musí pasivně čekat až na konec fixace. V řadě případů lze s bankou jednat už nyní a získat lepší podmínky, případně připravit domácí rozpočet na vyšší splátky. Jak na to, radí Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.

Vyšší úrokové sazby hypoték z posledních let stále dopadají na tisíce českých domácností. Mnoho klientů má sjednané sazby nad 5 % a konec fixace je čeká až za delší dobu. Přesto existují možnosti, jak situaci řešit už dnes a nenechat zbytečně peníze ležet bance na stole.

Jak postupovat, pokud mám u hypotéky vysokou sazbu a výročí fixace je až za dlouho

Dnes je na trhu stále mnoho klientů bank, kteří mají úrokovou sazbu na své hypotéce vyšší než 5 % a pravděpodobně si vyřídili úvěr nebo měnili fixaci ještě před zářím 2024. V takovém případě jsou tyto úvěry stále v původním režimu, kdy banky nemohou uplatňovat sankci za předčasné splacení a je možné se s bankou domluvit na změně podmínek.

Hypotéky

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Proto je vhodné opět banku oslovit a požádat ji o přehodnocení úrokové sazby. Pokud bance pošlete informaci o konkurenční nabídce, určitě to pomůže. Jsou banky, které se zachovají vstřícně a nabídnou řešení. Potom jsou banky, kterým na svých klientech nezáleží a v takovém případě je refinancování na místě.

Jak postupovat, když očekáváme zvýšení měsíční splátky

V současné chvíli je potřeba počítat s tím, že při změně fixace se měsíční splátka hypotéky skutečně zvýší. Pokud by to mělo znamenat velké potíže pro domácí rozpočet, je potřeba vymyslet protiopatření. Nebude se jednat o nejlepší možné řešení, ale může pomoci alespoň dočasně překlenout nepříznivé období. Co můžeme v takoví chvíli udělat?

1. Prodloužení splatnosti

Pokud máte dostatečně nízký věk a hypotéku jste si brali 30 let, je možné úvěr prodloužit o dalších 5 a více let. Maximální výstupní věk u hypotéky je zpravidla až 70 let. Bude to sice znamenat, že celkově zaplatíme více, ale měsíční splátka vám s každým milionem dluhu klesne o 1 000 korun.

2. Konsolidace závazků

Vyladit hypotéku na maximum nedává smysl, pokud máte v domácím portfoliu také jiné závazky, které musíte splácet a které mají vzhledem k jejich výši příliš vysokou splátku. Komplexní přístup k osobním financím a vyhodnocení všech možností, může pomoci domácí rozpočet stabilizovat.

3. Audit finančního portfolia

Pravděpodobně budete mít v domácím portfoliu řadu finančních smluv, které využíváme a platíme. A možná mezi nimi najdeme starší kousky, které již neplní svůj účel, nebo je bude možné aktualizovat a ušetřit. Zároveň můžete objevit skryté rezervy nebo zjistit, že krátkodobé přerušení jejich placení, pokud se jedná o spořící smlouvy, bude možné. Tím můžete ušetřit a lépe se vypořádat s dopadem vyšších splátek u hypotéky.

4. Mimořádná splátka

Jedná se o jedno z možných řešení. Zde byste si měli pečlivě promyslet, jaká výše úspor vám po realizaci mimořádné splátky zůstane. Pokud budete mít stále rezervu ve výši alespoň 6násobku měsíčních výdajů, je možné o mimořádné splátce uvažovat. V opačném případě bude bezpečnější si parodoxně ponechat vyšší dluh. Rezerva vám pomůže průběžně kompenzovat zvýšené výdaje a v nečekaných situacích (např. pokles příjmu) budete mít kam sáhnout.

5. Úspory v domácím rozpočtu

Není-li jiná možnost, je nutné provést důkladnou analýzu domácího rozpočtu a hledat úspory tam. Je to velmi nepopulární řešení, ale pokud nejsou jiné možnosti, nezbývá než krátkodobě některé výdaje omezit. Přehodnotit nutnost dovolené atp.

Černý scénář se naplňuje. Hypotéky dál nekompromisně zdražují

Hypotéka vyžaduje dlouhodobou péči

Pokud jste dočetli až sem, tak mi jistě dáte za pravdu, že hypotéka je také starost a občas si vyžádá naši pozornost. Na začátku, když jste si hypotéku brali, tu byla velká radost z nového bytu či domu. A tak tomu může být i nadále, ale je potřeba jednou za čas se hypotéce věnovat a snažit se pro sebe zajistit co nejlepší podmínky. Je jedno, jestli sami nebo s pomocí finančního poradce. Každopádně nedělat nic vás může stát nemalé peníze.

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