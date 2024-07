Sjednejte si hypotéku za výhodnějších podmínek do konce srpna

V posledních měsících je patrné oživení hypotečního trhu. V červnu poskytly banky hypotéky za více než 24 miliard korun, nejvíce za poslední dva roky. Meziročně je to nárůst o více jak 70 procent. Čísla za první polovinu roku jsou srovnatelná se stejným obdobím v roce 2020. Zájem o hypotéky stoupá.

Byť Česká národní banka v červnu opět snížila úrokové sazby, v případě hypoték s delší fixací se úroky i nadále drží v průměru nad hranicí 5 procent, to je dáno vyšší cenou financování, do které banky započítávají právě riziko odchodu klienta.

Pro ty, kteří mají vyhlédnutou nemovitost a potřebují její pořízení financovat pomocí hypotečního úvěru, se tak nyní nabízí šance sjednat si hypotéku ještě za stávajících podmínek, což se v příštích letech může ukázat jako významná výhoda.

U hypoték sjednaných od 1. září budou totiž moci banky a stavební spořitelny na základě změny zákona nově zpoplatňovat předčasné splacení úvěrů. Klientům mohou naúčtovat 0,25 procenta z nesplacené jistiny (výše úvěru) za každý rok do konce fixace, a to až do celkové výše 1 procenta. V případě jistiny 3,5 milionu korun to je až 35 tisíc korun.

Za stávajících podmínek ovšem v případě předčasného splacení zaplatíte maximálně tisícikorunu, je to tedy eso v rukávu. Při žádosti o snížení úrokové sazby u své stávající banky máte lepší vyjednávající pozici, nebo můžete odejít ke konkurenční bance i mimo fixační období, a to za minimální poplatek.

Vzhledem k růstu cen nemovitostí, které se již počátkem roku odrazily od momentálního dna, může být výhodnější nečekat na výraznější pokles hypotečních sazeb, ale uzavřít hypotéku nyní a mít „volné ruce“ pro případné pozdější refinancování. Z hlediska výše měsíční splátky hraje hlavní roli cena nemovitosti, až pak výše úrokové sazby.

I přes prázdninovou dobu máte stále ještě prostor úvěr získat za stávajících podmínek, už ale není na co čekat.