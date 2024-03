Hypotéku prodraží investice do krypta či sázení

Průměrná úroková sazba hypoték v lednu v meziměsíčním srovnání podle údajů České bankovní asociace (ČBA) klesla z 5,65 na 5,54 procenta a analytici předpovídají její další mírný pokles v následujících měsících. Nicméně jsou domácnosti, které na výhodnější úrokové podmínky čekat nemohou – například právě plánují pořízení nemovitosti nebo jim aktuálně dobíhá fixace úrokové sazby. I tito žadatelé však mají šanci si vyjednat alespoň o setiny – nebo dokonce i o desetiny – nižší hypoteční sazbu, než je její aktuální průměrná výše.

„Nejvyšší šance na výhodnější úrokovou sazbu mají klienti se stabilním, prokazatelným příjmem, zaměstnanci po zkušební době s příjmem na bankovní účet,“ říká obchodní ředitel finanční skupiny Partners Jan Brejl.

Zcela zásadní pro otevřené jednání banky s žadatelem o úvěr o získání úvěru a výši úrokové sazby je podle něj platební morálka. Tu si banky jednoduše ověřují v Bankovním registru klientských informací. V něm si zjistí, jaké úvěry a v jak vysokých splátkách žadatel o hypotéku právě splácí. A v registru se i dozvědí historii splácených úvěrů, případně i historii zamítnutých žádostí o úvěry. Jejich počet bonitu daného žadatele o hypoteční úvěr zhoršuje a banka takové riziko odrazí při rozhodnutí, zda úvěr poskytne. Špatná splátková historie může vyústit i v rizikovou přirážku, tedy vyšší úrokovou sazbu.

Investice do krypta berou banky jako sázení

Šance na slušnou úrokovou sazbu nebo vůbec na schválení hypotéky u banky rovněž zvyšuje absence sázení, například na sportovní utkání. A možná jen málokdo ví, že bonitu žadatele o úvěr snižuje i investování do kryptoměn.

„Banky takové chování zjišťují transakční analýzou z účtů. Vidí, kam klient platí, tam je vidět i sázková kancelář. A stejně je to u krypta. Abyste mohl nakoupit kryptoměnu, musíte využít sběrný účet nějaké coinové burzy, a banky mají tyto účty identifikované,“ vysvětluje způsob ověřování takových transakcí Jan Brejl.

Na nakupování virtuálních měnových titulů banky při posuzování žádostí o úvěr nahlížejí do určité míry jako na hazard, tedy sázení.

„Ale záleží na míře, s jakou se klient těmto aktivitám věnuje. Pokud si někdo dvakrát či třikrát vsadí či investuje do krypta, neměl by to být problém,“ říká Brejl s tím, že pravidelné sázení už ale může vést k rozvoji závislosti na něm a když pak klient prosází výplatu, nemá z čeho úvěr splácet.

Volba fixačního období v době vysokých úroků

Klienti bank s končící dobou fixace úroků, ale i noví žadatelé dnes často tápou, na jak dlouho si nabízenou úrokovou sazbu zasmluvnit. Jan Brejl v současné době vidí jako nejvýhodnější řešení fixace sazby na tři roky.

„Svou výší jsou přiměřené délce fixace. A je zde předpoklad, že právě za tři roky budou nižší sazby a klient pak dostane na další období lepší nabídku,“ říká Brejl.

Připomíná i obecné pravidlo, že v době vysokých úrokových sazeb, a to i při jejich mírném poklesu, jako je tomu nyní, je výhodnější využít krátkých fixací. A obráceně. Důležité je i to, aby si lidé plánující refinancování hypotéky ohlídali termín výročí uzavření smlouvy. A s vyjednáváním nové úrokové sazby u kmenové i konkurenční banky začali alespoň dva měsíce před koncem fixačního období. Získají tak čas na vyjednávání výhodnější sazby, případně na převedení úvěru k jiné bance.

Pojištění úvěru se nemusí vždy vyplatit

Odborníci varují i před uzavíráním pojištění schopnosti splácet úvěr jen kvůli získání nepatrně nižší úrokové sazby. Klienti v praxi totiž u takového pojištění nesledují pojistná rizika. A navíc tyto produkty doprovází mnoho výluk a omezení.

„Sjednat si pojištění schopnosti splácet kvůli slevě je nesmysl, cílem takového pojištění je krytí nečekaných událostí a nemožnosti splácet úvěr,“ upozorňuje Jan Brejl.

V těchto rámcově uzavíraných smlouvách spatřuje velkou nevýhodu v tom, že neodrážejí skutečnou situaci a požadavky klienta. Navíc pojistné podmínky zahrnují ve srovnání s individuálním pojištěním neschopnosti splácet více výluk.

„Další nevýhodou je, že cena pojištění je mnohdy závislá na výši splátky, při vysokých úrokových sazbách je pak cena pojistného vysoká oproti individuálnímu pojištění,“ říká Brejl.

Určitou alternativou může být takový produkt pro starší nebo rizikovější žadatele o úvěr. Ti by totiž u individuálně sjednaného pojištění mohli mít jak vyšší cenu, tak i více výluk.