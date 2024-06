Zmapovali jsme, jak hypotéky vysávají rodinné rozpočty a s čím počítat

Touha po vlastním bydlení je v Česku stále vysoká, sní o něm 67 procent lidí ve věku 20 až 50 let. Bydlení v nájmu moc netáhne, upřednostňuje ho jen necelých 14 procent Čechů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu developerské společnosti JRD.

Ceny nemovitostí během let raketově vzrostly, navíc zdražily i hypotéky a na návrat k úrokovým sazbám kolem dvou procent mohou podle odborníků Češi zapomenout. Přesto vlastní bydlení stále táhne. „Chci žít v něčem, co je moje. Je to jistota i dobré zajištění na penzi i dobrá investice, protože s vlastní nemovitostí si mohu dělat, co chci,“ vyjadřují se Češi v průzkumu.

Vydělali ti, kdo v 90. a pozdějších letech privatizovali družstevní byt. V tehdejší době bylo nutné splatit především zbývající část úvěru. I když výdělky nebyly vysoké, dnes při zpětném pohledu si mohou lidé o pořízení takového bydlení jen zdát. „Půjčka na družstevní byt měla rozložené splátky na 30 let. Museli jsme při převodu uhradit zhruba 56 tisíc korun plus další poplatky za právní úkony a smlouvu. Dnes má náš byt 3+1 hodnotu v milionech korun,“ říká pan Jaromír z Prahy.

Splácet vlastní bydlení je obrovská zátěž

Pořídit si nový byt v Praze dnes něco stojí, například 1+kk se dá koupit za 5,7 milionu korun. U LTV 80 % je potřeba mít naspořeno 20 procent ceny (LTV= poměr výše hypotéky k ceně nemovitosti). Při současné roční úrokové sazbě 5,1 % a splatnosti na 10 let to znamená měsíčně splácet 49 tisíc korun. Při splatnosti na 30 let je měsíční zátěž na rodinný rozpočet menší, splátka se sníží na 25 tisíc korun, ovšem vzroste tím celkový přeplatek hypotéky.

Splátka průměrné hypotéky na novostavbu v Praze v Kč: sazba 5,1 %, LTV 80 % Dispozice 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk Cena bytu 5,7 mil. 8,4 mil. 12,3 mil. 18,5 mil. Splatnost let: 10 49 tis. 72 tis. 105 tis. 158 tis. 15 36 tis. 53 tis. 78 tis. 118 tis. 20 30 tis 45 tis. 65 tis. 98 tis. 25 27 tis. 40 tis 58 tis. 87 tis. 30 25 tis. 36 tis. 53 tis. 80 tis. Zdroj: propočet JRD, úroková sazba 5,1 % p.a., LTV 80 % (poměr výše hypotéky k ceně nemovitosti), červen 2024

Na hypotečním trhu už dávno neplatí pravidlo Kdo si počká, ten se dočká. Když totiž úrokové sazby u hypoték zlevní, zvedne se poptávka po bytech a jejich ceny začnou růst. Mnohde už také neplatí, že se prodávají hotové a zkolaudované byty, ale jen „papíry“ na nemovitost, která se začíná teprve stavět.

Dostupnost vlastního bydlení se zhoršuje

Co může dnes stabilizovat ceny nemovitostí? „Zrychlit povolovací proces výstavby, to je známá odpověď již řadu let. Povolovací proces je zdlouhavý, trvá i čtyři roky, samotná výstavba je oproti tomu již krátká,“ říká Jan Sadil, ředitel developerské společnosti JRD. Ceny stavebních prací přitom nadále rostou a spolu s nedostatkem bytů a vysokou poptávkou po bydlení se problém prohlubuje.

Měsíční splátka hypotéky v Česku vytahuje z rodinného rozpočtu obrovskou částku. A pokud úrokové sazby neklesnou, je důležité zvážit i dobu splatnosti. Potvrzují to modelové propočty ekonoma JRD Adama Greguše.

Měsíční splátka průměrné hypotéky v Česku ve výši 3,6 milionu Kč Sazba 2 % 3 % 4 % 5 % Splatnost let: 15 23 359 25 068 26 851 28 706 20 18 364 20 132 21 997 23 956 25 15,386 17 214 19 160 21 624 30 13 417 15 304 17330 19 487 Zdroj: propočet JRD, červen 2024

Kdo si pořídil hypotéku ve výši 3,6 milionů korun za levnou úrokovou sazbu kolem 2 %, při splatnosti na 15 let splácí měsíčně přes 23 tisíc korun, u splatnosti na 30 let to je kolem 13 tisíc korun. Nová hypotéka je nyní dražší, sazby se zvedly. Kdo získá úrokovou sazbu 5 %, bude při splatnosti na 15 let hradit bance měsíčně téměř 28 tisíc korun a u splatnosti na 30 let činí splátka téměř 19,5 tisíce korun.

Hypotéka je běh na dlouhou trať, kdo už hypotéku má, s koncem fixace si musí sjednat novou hypoteční sazbu. A ta bude oproti předchozím letům vyšší. Téměř polovinu klientů bank přitom čeká refinancování do dvou let. Nejčastěji počítají lidé s tím, že nová úroková sazba, kterou získají, bude do čtyř, případně pěti procent. Banky přitom musí počítat, že lidé začnou víc porovnávat a osloví více bankovních domů.

„Dostupnost vlastního bydlení se v Česku každým rokem zhoršuje. V rámci Evropy patříme k zemím, kde z průměrného platu musí lidé na nový byt šetřit nejdéle. Tristní stav dopadá na všechny, mnohem větší problémy to ale působí čerstvým absolventům nebo mladým rodinám s dětmi. Pro ně je vlastní bydlení prakticky nedostupné. Situace dospěla do takového bodu, že by do toho měl výrazněji zasáhnout stát,“ říká Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol.

Jakým způsobem by měl stát podporovat nákup vlastnického bydlení? V letošním průzkumu společnosti JRD Češi volají po zvýhodněných úvěrech a hypotékách pro mladé, po daňových úlevách a odpočtech, ale i státních příspěvcích a podpoře výstavby dostupného bydlení.

Objem průměrné hypotéky se zvyšuje

Kvůli inflaci hypotéky zdražily a na čas zaznamenal hypoteční trh propad, protože Češi odložili poptávku a čekali, že se situace vylepší. Teď začíná trh opět ožívat. Při rozhodování, zda si pořídit vlastní byt či dům, však není klíčová jen výše úrokové sazby, ale i výše měsíční splátky. Zatímco loni stačilo vzít si hypoteční úvěr kolem tří milionů korun, letos nejsou výjimkou hypotéky i o milion korun vyšší. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos.

„Rostoucí ceny nemovitostí znamenají, že si lidé musejí na pořízení svého vysněného bydlení často půjčit více než dřív. Když k tomu zohledníme rostoucí životní náklady, které byly v posledních dvou letech výrazné, je logické, že se lidé zaměřují při výběru poskytovatele hypotéky primárně na to, kolik je to bude měsíčně stát,“ potvrzuje Michal Straka, specialista Ipsos na finanční trh.

Jak naznačují poslední údaje o počtu uzavřených hypoték, letošní aktivita na hypotečním trhu postupně zesiluje. „Oproti minulému roku se snížil podíl domácností, které byly nuceny rozhodnutí o pořízení hypotéky v posledním roce odložit. Stále však zhruba polovina domácností, které hypotéku plánují, její pořízení odkládají, a to kvůli nárůstu životních nákladů způsobených inflací. Menší část také vyhlíží příznivější úrokové sazby či ceny nemovitostí,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

Na sazby hypoték kolem 5 % si Češi zvykají

Úrokové sazby hypotečních úvěrů se ale již pátý měsíc prakticky nehýbou. Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů na počátku června podle Swiss Life Hypoindexu činila 5,51 procenta. Optimistické představy, že sazby hypoték budou klesat více a v polovině roku se běžně budou pohybovat pod pětiprocentní hranicí, se nenaplnily.

Podle Davida Eima, místopředsedy představenstva Gepard Finance, je vidět, že velkou roli hraje také postupné zvykání si na nové nastavení trhu. „Sazby lehce pod 5 procent, které nám před pár lety přišly jako prakticky neakceptovatelné, dnes již vnímáme jako celkem normální stav, který prostě nebrání tomu, abychom zvažovali financovat nemovitost hypotečním úvěrem. A tak další pokles sazeb sice všichni postupně očekáváme, ale s tím, že je o dost pomalejší, než jsme doufali, s tím zjevně umíme docela dobře žít,“ uzavírá David Eim.