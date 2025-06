Objemy poskytnutých hypoték i počty podle České bankovní asociace i letos rostou. Potvrzují to i vaše statistiky?

Je to tak, hypoteční trh k dubnu rostl meziročně o 13 procent. Z jarních čísel to však vypadá, že objemy nově poskytnutých hypoték se ustálily na hladině 30 miliard korun měsíčně.

Jak se aktuálně pohybuje tržní úrok u hypoték?

Úrokové sazby hypoték mírně, ale dlouhodobě klesají v jednotkách setin procenta měsíčně. Aktuálně je průměrná nabídková sazba 4,63 procenta. Reálně je možné za určitých podmínek dostat až ke 4 procentům. To však znamená, že si musí klient dokoupit dodatečnou službu. Například pojištění schopnosti splácet, se kterým se dostane na celkový náklad 4,8 procenta. Bez dodatečných služeb je možné se dostat na úvěr se sazbou kolem 4,4 procenta.

Trh s hypotékami ve zlevňování dál čeká na silnější impulz. Podle Swiss Life Hypoindexu činila průměrná nabídková sazba v červnu 4,94 procenta.

Vidíte nějaké změny na realitním trhu, které se vážou k hypotékám?

Realitní trh bezesporu ožil a vrátil se k pozvolnému růstu cen i prodejů. Důvodem je právě vyšší zájem o hypotéky díky nižším úrokovým sazbám.

Značí to v kombinaci s dalšími faktory opět další vlnu zdražování nemovitostí?

Růst cen nemovitostí je přirozený a kontinuální proces. Jeho strmost je dána především nabídkou nemovitostí, které je bohužel u nás stále nedostatečná, tedy ceny žene nahoru, na druhé straně jsou však zdroje pro financování jejich nákupu. Při aktuálních sazbách hypoteční úvěry nepředstavují agresivní stimul pro rychlejší růst ceny nemovitostí.

Podle Bankovního registru klientských informací loni po deseti letech stoupl nesplácený dluh na bydlení. Letos v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o sedm procent. To je více než dvojnásobná dynamika proti poslednímu čtvrtletí roku 2024. O čem to podle vás vypovídá?

Růst celkového dluhu ukazuje na oživení zájmu domácností o úvěry. To je odrazem jednak nižších úrokových sazeb, ale především pozitivní náladou spojenou s ochotou si půjčit bez obavy ze ztráty zaměstnání či poklesu příjmu.

Jak hodnotíte finanční kondici českých domácností – co vidíte ve statistikách, v terénu?

Pokud bych finanční kondici domácností měl hodnotit podle podílu nesplácených úvěrů, jsou ve skvělé kondici. Z pohledu dostupnosti bydlení se již trochu zadýchávají a pořízení vlastní nemovitosti je pro domácnost s mediánovým příjmem čím dál vzdálenější. Z pohledu inflačních tlaků a růstu mezd je kondice dobrá. Tam, kde máme jako národ stále rezervy, je v poměru spotřeby a úspor. Měli bychom se více zaměřit na hospodaření s financemi a tvořit rezervy jak krátkodobé, tak dlouhodobé.

Jak se díváte na to, že politika státu nyní cílí zejména na nájemní bydlení a nikoli na podporu vlastního bydlení? Je to podle vás dobře?

Jsou to rozdílné věci. Podpora nájemního bydlení je nástroj sociální politiky státu, kdy je cílem zajistit domácnostem dostupné bydlení. Vlastní bydlení je pak nadstavbou a rozhodně nejde o právo a nemělo by být považováno za standard. Z pohledu koncepce řešení politiky bydlení je dostupné nájemní bydlení správnou cestou. U vlastnického bydlení by významně pomohlo zefektivnit povolovací proces a stavební řízení, což by přineslo na trh více nových nemovitostí.

Na jaké úrovni tipujete tržní úrok u hypoték po prázdninách? Jak si bude stát průměrná hypotéka a měsíční průměrná splátka?

Neočekávám, že by došlo k dramatickému snižování úrokových sazeb. Tedy sazby po prázdninách budou prakticky stejné jako nyní a budeme se pohybovat na úrovni kolem 4,3 procenta. Pokud někdo zvažuje vlastní bydlení a může si jej dovolit, není na co čekat.