Vyšší úrokové sazby hypoték z posledních let stále dopadají na tisíce českých domácností. Někteří klienti mají sjednané sazby nad 5 procent a konec fixace je čeká až za delší dobu. I v takové situaci ale dává smysl zjistit, zda lze podmínky úvěru zlepšit, případně se včas připravit na budoucí změnu splátky.
Vysoká sazba? Zkuste jednat s bankou už nyní
Na trhu je stále řada klientů, kteří mají u hypotéky úrokovou sazbu vyšší než 5 procent. Často jde o úvěry, které si sjednali nebo u nich měnili fixaci ještě před zářím 2024. Právě datum sjednání úvěru nebo poslední změny fixace může hrát důležitou roli v tom, za jakých podmínek lze hypotéku předčasně splatit nebo refinancovat.
Lukáš Urbánek
Pokud se na úvěr stále vztahuje původní režim, může mít klient větší prostor ke změně banky bez výraznějších nákladů za předčasné splacení. To zároveň posiluje jeho pozici při jednání se stávající bankou.
Proto není nutné čekat až na konec fixace. Pokud dnes platíme výrazně vyšší úrok, má smysl banku oslovit a požádat ji o přehodnocení sazby. Dobrou vyjednávací pozici může přinést i konkrétní nabídka od konkurence. Některé banky jsou ochotné klientovi nabídnout lepší podmínky, aby si ho udržely. Pokud se se stávající bankou na zajímavějším řešení domluvit nepodaří, je namístě prověřit možnosti refinancování.
Jak postupovat, když očekáváme vyšší splátku
Hypotéky
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Při změně fixace je potřeba počítat s tím, že se měsíční splátka hypotéky může zvýšit. Pokud by vyšší splátka znamenala výraznější problém pro domácí rozpočet, je dobré začít hledat řešení s předstihem.
Ne vždy půjde o ideální varianty, některá opatření ale mohou pomoci alespoň dočasně překlenout nepříznivé období. Co tedy můžeme udělat?
1. Prodloužení splatnosti
Pokud nám to dovoluje věk a podmínky banky, může být jednou z možností prodloužení splatnosti úvěru o několik let. Maximální výstupní věk u hypoték bývá zpravidla kolem 70 let. Delší splatnost sice znamená, že na úrocích celkově zaplatíme více, na druhou stranu může citelně snížit měsíční zatížení domácnosti. Orientačně může prodloužení splatnosti snížit splátku přibližně o 1 000 korun na každý milion korun zbývajícího dluhu.
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2. Konsolidace závazků
Nemá smysl řešit pouze samotnou hypotéku, pokud máme v domácnosti také další úvěry a závazky, které vzhledem ke své výši vytvářejí vysoké měsíční splátky. Komplexní pohled na osobní finance a vyhodnocení všech závazků může pomoci domácí rozpočet stabilizovat.
3. Audit finančního portfolia
V domácím portfoliu často najdeme řadu finančních smluv, které pravidelně platíme. Mohou mezi nimi být i starší produkty, které už neplní svůj původní účel, případně je lze aktualizovat a díky tomu ušetřit.
Zároveň můžeme objevit skryté rezervy nebo zjistit, že je možné některé platby dočasně omezit či přerušit, například u vybraných spořicích produktů. I tím lze vytvořit prostor pro vyšší splátku hypotéky.
4. Mimořádná splátka
Jedním z možných řešení je také mimořádná splátka hypotéky. Zde bychom ale měli pečlivě zvážit, jak velká finanční rezerva nám po jejím provedení zůstane.
Pokud budeme mít i nadále rezervu alespoň ve výši šestinásobku měsíčních výdajů, lze o mimořádné splátce uvažovat. V opačném případě může být paradoxně bezpečnější ponechat si vyšší dluh a úspory si zachovat. Finanční rezerva nám totiž může pomoci nejen průběžně zvládat vyšší výdaje, ale také v nečekaných situacích, například při výpadku nebo poklesu příjmu.
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5. Úspory v domácím rozpočtu
Pokud jiné možnosti nestačí, je potřeba důkladně projít domácí rozpočet a hledat prostor pro úspory. Není to populární řešení, někdy se mu ale nelze vyhnout. Alespoň dočasně může být nutné omezit některé výdaje nebo přehodnotit větší plánované náklady, například dovolenou.
Hypotéka vyžaduje dlouhodobou péči
Pokud jste dočetli až sem, asi mi dáte za pravdu, že hypotéka není jen jednorázová záležitost, ale čas od času vyžaduje naši pozornost. Když jsme si ji pořizovali, byla často spojená především s radostí z nového bytu nebo domu. A tak tomu může být i nadále.
Je ale dobré se k hypotéce průběžně vracet a hlídat, zda máme nastavené co nejlepší podmínky. Je přitom jedno, zda si vše řešíme sami, nebo s pomocí finančního poradce. Nedělat nic nás totiž může v konečném důsledku stát nemalé peníze.